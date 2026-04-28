Noile reglementări vizează protecția muncii pentru angajații din sectorul HoReCa, iar administratorii localurilor care ignoră aceste măsuri în timpul codurilor de caniculă riscă sancțiuni financiare drastice, potrivit Euronews.

Un nou amendament introduce reguli stricte pentru siguranța angajaților, vizând protecția acestora în fața fenomenelor meteo extreme, precum valurile de caniculă, inundațiile sau ninsorile abundente.

La presiunea sindicatelor din industria ospitalității, care au cerut măsuri sporite de siguranță pentru angajați, restaurantele și cafenelele ar putea fi obligate să suspende servirea pe terase în perioadele cu temperaturi extreme.

Noile reguli intră în vigoare imediat ce Agenția Meteorologică de Stat (AEMET) emite alerte de cod portocaliu sau roșu.

În perioadele de caniculă extremă, localurile sunt obligate să limiteze servirea în exterior sau chiar să închidă terasele dacă acestea nu sunt dotate cu sisteme de răcire eficiente sau zone adecvate de umbră.

Conform acordului, suspendarea activității este considerată o măsură de ultimă instanță. În primă fază, companiile sunt încurajate să își adapteze turele de lucru, să modifice programul angajaților și să suplimenteze pauzele pentru hidratare și odihnă.

Nerespectarea reglementărilor privind protecția pe timp de caniculă poate costa scump administratorii de localuri. În cazurile de neglijență gravă, autoritățile pot aplica amenzi care depășesc 50.000 de euro.

