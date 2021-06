Totul despre plaja Tuzla. Unde se află și cum ajungi

A devenit cunoscută publicului larg în urmă cu câțiva ani. Odată cu numărul ridicat de turiști care vin aici a apărut și un punct de salvamar, de prim ajutor, au fost amplasate toalete ecologice și și-au făcut apariția câteva terase.

Plaja Tuzla are un farmec aparte, fiind adăpostită sub coasta sălbatică a mării. Apa are aici o culoare verde-albăstruie și a devenit una dintre cele mai frumoase plaje de pe litoralul românesc.

Este situată la mai puțin de 5 km de șoseaua principală care face legătura între Constanța și Mangalia. Tuzla este o comună mică, cu aproximativ 7.000 de locuitori.

Se află între Constanța și Mangalia, la o distanță de 2 km pe șoseaua DN39, imediat după Eforie Sud. Față de Costinești se află la 9 kilometri distanță.

Plaja Tuzla se găsește cam la 5 km de drumul principal, acolo unde îți poți lăsa mașina în parcarea improvizată. Cu trenul se poate ajunge până la strada Nicolae Titulescu, apoi o distanță de 30 de minute de mers pe jos.

Plaja Tuzla – Ce activități poți face

Odată ce ai ajuns la Tuzla, te poți bucura de albastrul mării. De fapt, culorile se schimbă zilnic și trec de la turcoaz, albastru senin, verde, până la combinații între aceste culori.

Poți găsi mici baruri pe plajă care servesc cocktailuri, băuturi răcoritoare, dar și mâncare. Sunt situate la extremitățile plajei și au diverse feluri de mâncare, precum burgeri, midii, hamsii etc.

Poți închiria sky jeturi sau poți face plimbări cu barca spre epava de la Costinești. În plus, îți poți aduce saltea sau colac și te poți bucura de mare în toată splendoarea ei.

Te poți plimba pe faleză, dincolo de far, ca să admiri valurile care se sparg la mal. Dacă ești adeptul plajelor sălbatice, trebuie să știi că aici nu va răsuna muzica, nu se vor plimba vânzători de umbrele, ventilatoare sau porumb fiert pe plajă și ai parte de multă liniște, mai ales în timpul săptămânii.

Totodată trebuie să știi că aici este locul în care vii ca să te deconectezi, iar dacă ajungi pe plaja din Tuzla nici nu prea ai încotro, pentru că nu vei avea semnal la telefon, decât în câteva zone pe care va trebui să le cauți bine.

Unde să stai în Tuzla: cu cortul sau la cazare

Dacă vii la plaja din Tuzla, nu te aștepta la condiții de 5 stele. Deși există pensiuni și hoteluri, acestea sunt decente. Dacă nu ai o problemă cu statul la cort, poți încerca varianta de camping.

Hoteluri și pensiuni

Există hoteluri și pensiuni pentru toate gusturile și buzunarele. Hotel Vertigos are 4 stele, iar o cameră dublă pentru doi adulți costă 266 de lei pe noapte și are micul dejun inclus.

Apartament Ajla este o altă cazare de patru stele, unde o cameră dublă pentru doi adulți costă 246 de lei, iar micul dejun nu este inclus.

La Apartament Elegance Tuzla, un apartament cu două dormitoare costă 133 de lei pe noapte.

În schimb, dacă vrei să alegi o pensiune, la Guest House Stari Grad costă 133 de lei pe noapte o cameră dublă cu baie privată, în timp ce la Sweet Home Gloria un apartament cu un dormitor costă 134 de lei pe noapte pentru doi adulți.

Și apartament AMRA este o opțiune care asigură cazarea pentru 6 persoane. Are două dormitoare, un living și 5 paturi, iar prețul pentru o noapte este 138 de lei.

Camping

Poți merge cu cortul pe plaja Tuzla, unde nu mai ai voie să îl amenajezi direct pe plajă, însă există câteva opțiuni în care îți poți amplasa cortul în structuri de primiri turistice cu funcțiuni de cazare clasificate.

Ca să ajungi la aceste locuri, poți întreba pescarii sau localnicii ce locuri de campare există. Te vor îndruma către oameni care au în curte spații de campare.

Ce obiective turistice sunt în zonă

Dacă ajungi în Tuzla, trebuie neapărat să bifezi aceste experiențe și obiective turistice din zonă.

Pentru început, băile de nămol de la Techirghiol sunt renumite în România. Denumit „aurul negru”, nămolul ajută la tratarea multor boli neurologice, vasculare sau respiratorii.

Există o plajă amenajată pe marginea lacului Techirghiol, unde poți face băi reci cu nămol proaspăt din lac.

Plimbare pe lângă lacul Techirghiol

Dacă îți plac plimbările lungi, la apus de soare, poți merge într-o plimbare între Lacul Techirghiol și Balta Tuzla.

Pe un drum amenajat, puteți face o scurtă drumeție relaxantă, pe jos sau cu bicicleta, admirând natura și vizitând de aproape farul de pe malul lacului Techirghiol.

Marina Eforie Nord

Dacă iubești ambarcațiunile, trebuie să vizitezi Marina Eforie Nord, unde poți admira o mulțime de iahturi și poți închiria ambarcațiuni pentru a te plimba pe mare.

Plaja Tuzla

Dacă mergi în Tuzla, nu ai cum să nu vizitezi plaja sălbatică de aici. De o frumusețe uimitoare, culorile mării aici sunt spectaculoase, iar apusul este cu adevărat o experiență pe care nu trebuie să o ratezi.

Lacul Colibița – care este legenda lui și ce poți vizita în zonă





PARTENERI - GSP.RO Bianca Andreescu, mesaj în română pe Instagram: „Te iubesc cu tot sufletul!”

Playtech.ro BOMBĂ! Cu cine a fost surprinsă Anamaria Prodan după vestea divorțului. Ce au făcut împreună

Observatornews.ro Daniel și David, frățiorii uciși în Italia, au fost înmormântați. Strigătul disperat al mamei lângă sicriele albe ale micuților

HOROSCOP Horoscop 21 iunie 2021. Racii ar fi bine să caute mereu, intenționat, ceva bun în orice om și orice situație

Știrileprotv.ro Câţi ani trebuie să muncească un român ca să își poată cumpăra un apartament de 50 metri pătraţi? Răspunsul e neaşteptat

Telekomsport VIDEO | Moment ULUITOR în direct. Vedeta TV n-a realizat că nu poartă lenjerie intimă

PUBLICITATE Sărbătorește încrederea în tine și respectul pentru mediu cu noua colecție sustenabilă de costume de baie H&M (PUBLICITATE)