Poliția din Guardamar a anunțat pe Facebook că este vorba de doi melci de mare: „Din cauza apariției dragonului albastru (Glaucus atlanticus) și din motive de siguranță a cetățenilor, am interzis înotul pe toate plajele municipale până la noi ordine”.

Deși are doar 3 centimetri lungime, această creatură marină poate fi extrem de periculoasă. Ea se hrănește cu animale veninoase precum meduzele portugheze, cărora le poate „recicla” veninul, folosindu-l pentru alte ținte, scrie CNN.

„Contactul cu acest animal marin poate fi periculos și poate provoca arsuri dureroase pe piele”, a avertizat poliția, îndemnând oamenii să evite contactul direct.

Joi, interdicția de înot a fost ridicată, dar autoritățile au îndemnat în continuare la prudență. Primarul José Luis Sáez a sfătuit publicul să anunțe autoritățile dacă observă astfel de creaturi și să evite atingerea lor, chiar și cu mănuși. În caz de înțepătură, zona afectată trebuie clătită cu apă sărată și este necesară asistență medicală.

Dragonii albaștri sunt rar întâlniți în Marea Mediterană, fiind mai frecvenți în apele temperate și tropicale ale Oceanelor Atlantic, Pacific și Indian. Ei sunt purtați de curenții oceanici și vânt.

Coasta mediteraneană din jurul Alicante, cu clima sa însorită, stâncile și plajele numeroase, este una dintre cele mai populare destinații turistice din Spania. Descoperirea acestor creaturi periculoase a stârnit îngrijorare în rândul localnicilor și turiștilor. Autoritățile continuă să monitorizeze situația pentru a asigura siguranța vizitatorilor pe plajele din Guardamar del Segura.

Ce este dragonul albastru

Dragonul albastru, cunoscut științific ca Glaucus atlanticus, este o specie de melc de mare fără carapace, care trăiește în apele temperate și tropicale din întreaga lume. Are un corp mic, de aproximativ 3-5 cm lungime, cu o colorare distinctivă: partea dorsală este gri-argintie, iar abdomenul este albastru cu alb. Această colorare îi oferă un camuflaj dublu, făcându-l greu de observat de prădătorii subacvatici și aerieni.

Dragonul albastru plutește cu burta în sus, datorită unui sac situat în stomac care se umple cu gaz pentru a-l menține la suprafața apei. Are trei perechi de prelungiri laterale numite cerata, care au roluri în respirație, apărare și digestie.

Este un prădător nemilos, care se hrănește cu organisme veninoase din neuston, cum ar fi meduzele portugheze (Physalia physalis), „butonul albastru” (Porpita porpita) și „navigatorul plutitor” (Velella velella). Dragonul albastru fură celulele urzicătoare (nematocistele) de la prada sa și le stochează în corp, putând folosi apoi veninul în propria apărare. Înțepătura sa poate fi extrem de dureroasă și chiar periculoasă pentru om, în funcție de cantitatea de venin depozitată.

Este un animal hermafrodit, adică fiecare individ produce atât ouă, cât și spermă. Ouăle sunt depuse pe diverse obiecte plutitoare, iar puii se dezvoltă odată cu capacitatea de a pluti la suprafață.

