Cât de pregătit ești pentru un astfel de scenariu?

Indiferent unde te poartă drumul, ai alături un partener de încredere

Ce poți face în fața unui eveniment neprevăzut în vacanță? Asigurarea CASCO Gradual Groupama vine cu acoperire extinsă în România și alte 42 de țări europene, unul dintre cele mai mari avantaje la drum lung este serviciul de Asistență Rutieră Premium, pentru care clientul poate opta suplimentar. Asta înseamnă că:

În România: Intervenția se face în maximum o oră de la solicitare

În străinătate: Intervenția se face în maximum 4 ore.

Cum poți plăti mai puțin dacă ai un stil de condus atent?

Cei mai mulți șoferi prudenți se întreabă: „De ce să plătesc o poliță CASCO dacă eu conduc regulamentar și nu am avut niciodată un accident?”. Răspunsul vine de la Groupama, sub forma unei inovații pe piața din România: Clauza Autocontrol.

Dacă ești un șofer atent și responsabil, polița ta CASCO Gradual devine considerabil mai ieftină:

Primești din start o reducere de 20% din prima rată a asigurării. Începând cu a doua rată, dacă vei avea un stil de condus preventiv, reducerea ta poate ajunge până la 40%, monitorizat simplu și transparent în aplicație.

Practic, cu cât ești mai atent la drum, cu atât plătești mai puțin. Este soluția ideală pentru a-ți proteja mașina fără a face un compromis financiar.

Flexibilitate adaptată nevoilor tale și daune constatate direct pe telefon

Suntem diferiți și noi, și nevoile noastre. De aceea, produsul CASCO Gradual îți oferă 5 opțiuni de acoperire, de la pachete de bază, cu acoperiri împotriva fenomenelor meteorologice extreme, incendiilor sau daunelor provocate de alți șoferi fără RCA sau din propria vină și până la acoperiri complete pentru furt, vandalism sau accidente.

Îți poți configura asigurarea exact așa cum ți se potrivește, alegând dintr-o listă de acoperiri suplimentare și plătind doar pentru riscurile care te preocupă cel mai mult. De exemplu, poți alege să asiguri persoanele transportate și bagajele sau poți alege să ai asistență rutieră Premium pentru tine și familia ta.

În plus, cu aplicația Video Asist, poți face constatarea daunelor prin asistență video și transmiterea documentelor necesare deschiderii dosarului de daună, direct pe telefonul mobil.

Simplu și rapid, ești programat la constatare în maximum 3 zile, iar procesul este monitorizat la fiecare pas – primești notificări prin SMS imediat ce dosarul de daună a fost înregistrat. În cazul în care mașina ta rămâne blocată pe marginea drumului, un intermediar partener al Groupama, te va ajuta să ajungi cu ea în cel mai apropiat service, iar cheltuielile cu reparația îți vor fi decontate în limita acoperirilor tale contractuale.

O vacanță reușită începe cu o mașină pregătită și o minte liniștită. Descoperă oferta CASCO Gradual de la Groupama și bucură-te de liniștea zilelor tale libere, știind că în cazul unui eveniment neprevăzut, vei avea alături un partener de încredere pe care să te poți baza.

Foto: Groupama

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