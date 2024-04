De aproximativ jumătate de an, Irinel Columbeanu a ajuns să locuiască într-un azil din Ghermănești, același în care a stat și tatăl lui până în ultima clipă de viață. Omul de afaceri și-a pierdut întreaga avere și acum trăiește din ajutorul puținilor prieteni care i-au mai rămas alături după ce a ajuns la sapă de lemn.

Fostul soț al Monicăi Gabor spune că s-a acomodat la azil, deși îi lipsește luxul de altă dată. După ce a pierdut vila din Izvorani, el a locuit cu chirie într-un apartament din București, iar Romanița Iovan, fosta sa iubită, era cea care îi plătea chiria.

„Culmea este că nu pot zice că mă plâng. Evident, e greu să pleci dintr-o vilă cu 18 camere și 18 băi și să ajungi instituționalizat printre bătrâni, dar domnul Cassian și personalul de aici mă fac să mă simt ca acasă”, a spus Irinel Columbeanu.

„Îmi este dor de Irina și, din păcate, ea nu își dorește să vină în România, dar o înțeleg”

Fostul om de afaceri se gândește încontiinuu la fiica lui, Irina, care este plecată de 5 ani în Statele Unite ale Americii alături de mama ei. Din cauza problemelor de sănătate pe care le are, Irinel Columbeanu nu mai poate călători pe o distanță atât de mare, iar fiica lui ar refuza să vină în România. „Îmi este dor de Irina si din păcate eu nu am voie, din considerente medicale, sa zbor la ea în S.U.A. și nici ea nu își dorește să vină în România, dar o înțeleg. Mă consolez cu faptul că vorbim pe apel video destul de des.”

Recomandări „Dacă nu câştigăm acest război, va avea loc un nou Holocaust”, susține armata israeliană. Avertismentul lui Netanyahu, după 6 luni de conflict

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

Întrebat cum se descurcă pe plan financiar, Irinel Columbeanu spune că este o situație foarte jenantă pentru el. „Este o întrebare incomodă, ca să nu spun jenantă pentru mine, dar totuși vă răspund. Pentru că nu îmi permit să divulg nume, am parte de suportul a 5-6 prieteni care se asigură că am tot ce am nevoie, la care se adaugă și îngăduința și amabilitatea necondiționată a prietenului meu, Ioan Cassian.”

În camera de azil în care locuiește Irinel Columbeanu se află mai multe geamantane Louis Vuitton. Nu vrea să renunțe la ele și își amintește că le-a cumpărat atunci când a fost cu Monica Gabor la Paris.

„Vă referiți la diplomatul de la Vuitton. Să vă explic, diplomatul acesta «știe» mai multă geografie ca Magellan. În el țineam actele importante pe vremea când puteam să spun că am succes în afaceri. Acum țin doar permisul auto, un parfum și câteva cărți de vizită. Probabil e un automatism al meu să văd în diplomat un lucru important din trecut și din această cauză îl țin la capul patului. Dacă vedeți, am și pe șifonier tot setul de voiaj de la Vuitton, genți pe care le-am luat cu Monica de la Paris când nu ne mai încăpeau cumpărăturile, și făceam multe în acele vremuri, dar asta e, nu mai e cazul acum”, a mai spus fostul milionar pentru sursa mai sus-menționată.

Urmărește-ne pe Google News