Pornește în marele tur al Chinei, Regatul Înfloritor! (PUBLICITATE)

Escaladarea Marelui Zid Chinezesc, descoperirea Orașului Interzis, călătoria spirituală la Mormintele Ming sau deslușirea secretelor Împăratului Qin (care a ordonat realizarea celei mai mari armate de soldați pentru a-l păzi în viața de după moarte) … sunt doar câteva dintre experiențele de care te poți bucura în Marele Tur al Chinei, alături de turoperatorul Europa Travel.

De la Orașul Interzis la Marele Zid Chinezesc

Capitala Chinei de peste 800 de ani, Beijing este un oraș care se reinventează, dar care a rămas cumva perfect ancorat în trecut. Metropolă vastă cu peste 17 mil. de locuitori permanenți și alte câteva milioane de vizitatori pe an, Beijing este mereu în mișcare, astfel că în acest circuit de la Europa Travel, vei putea bifa rapid câteva dintre cele mai de seamă edificii de patrimoniu.

Pătrunde în atmosfera sombră a Chinei vizitând Orașul Interzis aflat în Piața Tian An, cea mai mare piață publică din lume, parte din UNESCO. Vizitează Palatul Imperial, ce face parte dintr-un complex vast cu 9000 de camere somptuoase, unde accesul muritorilor de rând nu a fost permis până în anul 1949.

Simbolul Chinei antice, Marele Zid Chinezesc este una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne ce face parte din patrimoniul cultural UNESCO și pe care o poți descoperi în acest circuit de la Europa Travel. Urcă treptele de piatră și imortalizează cele mai impresionante panorame asupra zidurilor ce șerpuiesc pe lângă dealurile înverzite, fiind singura construcție din lume ce poate fi reperată din spațiu.

Străbate Drumul Sacru, alături de Europa Travel, până la cele 16 morminte Ming, unul dintre cele mai impresionante complexe arhitecturale în stil confucian din China, unde odihnesc marii Împărați ai Dinastiei Ming. Mormintele sunt decorate cu statui monolitice din marmură, ce au formă de om, animale și alte elemente inspirate din astrologia chineză sau arta Feng-Shui-ului.

Între istorie și inovație

XIan deține o colecție inestimabilă de edificii istorice și culturale, și a fost vreme de 13 dinastii capitala Chinei. ”Orașul Etern” găzduiește cea mai valoroasă descoperire din ultimele secole: Armata de teracotă a Împăratului Qin. Pentru că era obsedat de nemurire, primul Împărat al Chinei, Qin Shi Huang a ordonat înainte de moartea, să fie realizată o armată din teracotă ce avea să-l păzească chiar și după plecarea sa din această lume. În zona sitului arheologic au fost descoperite peste 8000 de figuri reprezentând soldați și cai realizați în mărime naturale din teracotă și marmurp. Mormântul Qin este considerat a 8-a minune a lumii moderne!

În circuitul de la Europa Travel vei descoperi Shanghai, metropola cosmopolită a Chinei, hub al inovației și tehnologiei ce te întâmpină cu cele mai citadine peisaje. Dincolo de modernitate, orașul rămâne ancorat în tradiție, iar spiritualitatea joacă un rol important în viața locuitorilor.

Poți afla mai multe despre istoria orașului vizitând Muzeul de Istorie, unul dintre cele mai mari din lume ce găzduiește artefacte importante din perioada mai multor dinastii, dar și o colecție impresionantă de picturi și sculpturi. Simbolul religios al orașului este Templul de Jad al lui Buddha, unde se află două statui din jad alb reprezentându-l pe Cel Treaz în timpul Nirvanei aflate în inima Pavilionului Regilor Cerești. Poți admira peisajele citadine din Turnul Perlei (opțional de la Europa Travel) sau te poți retrage în exotica Grădină Yuyuan, renumită pentru pavilioanele aurite și iazurile artificiale.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

