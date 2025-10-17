Fragmente dintr-un carnet pătat cu vin (Charles Bukowski, Editura Polirom)

Un strop de sordid. Dezordine. Disperare, apoi o săgeată de speranță. Idei disparate și totuși logice. Ironie, adâncire în obișnuit, splendoarea îngerilor căzuți, izul promiscuității asumate, umor și amărăciune.

Toate astea și mai multe de-atât pot fi descoperite în volumul de povestiri și eseuri neantologate (1944-1990) semnate de Charles Bukowski, scriitorul care a nu și-a cruțat niciodată cititorii și le-a arătat lumea așa cum e, făcându-i să nu mai fugă de realitate, ci s-o îmbrățișeze în forma sa cel mai des întâlnită – viața aceea aflată la îndemâna tuturor și totuși neînțeleasă și detestată de majoritatea.

Porția de carte. Caiete vechi, îndulcite cu vin / Cum să iubești școala

Colecția aceasta de texte, amețitoare și puternică, tradusă de Cristian Neagoe, vine din ziare underground, mici reviste literare și chiar publicații pornografice. Atât de versatil era Bukowski, atât de nepăsător sau generos cu talentul său.

Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români
Recomandări
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

Veți găsi aici, în caruselul minții întortocheate a americanului, o mulțime de explicații și revelații, pentru că Bukowski își analizează propria estetică, iar întreaga culegere, aparent haotică și întâmplătoare, completează oportun și revelator întregul format de scriitor și lumea lui inconfundabilă.

Experimentalul, viața nemijlocită de artificiile artei, nuanțele autobiografice, considerațiile personale asupra lui Hemingway sau asupra celor de la Rolling Stones, inteligența tăioasă transpusă în cuvinte surprinzătoare, disprețul pentru lucrurile convenționale – toate acestea clădesc universul cu posibilități infinite de exprimare al lui Charles Bukowski, poetul existenței urbane și al decăderii stilului de viață american. 

Volumul acesta e extrem de prețios, căci cuprinde în același loc un șirag dintre perlele ascunse ieșite din mintea și mâna scriitorului, perle pe care le risipește din nou în lume și care pot fi privite și pătrunse cu alte sensuri în ziua de azi, la peste 30 de ani de la moartea lui Bukowski.

„stau aici beat și mă întreb cum și unde voi trăi mâine. Strada nu face bine omului care-și dorește să rămână singur cu gândurile lui. se zice c-aș fi un poet bunicel și mă pricep la pictat, și primesc scrisori parfumate de la doamne de departe, dar sunt gata pentru ciorile care zboară în soarele rațiunii mele, în timp ce ascult Rahmaninov la un radio pe care trebuie să-l amanetez mâine, îți zic că suntem cu toții nebuni și inadaptați, iar academicienii care predau poezie […]” 

Așa e, universul lui Bukowski nu pare a avea punctul de la finalul frazei – se rostogolește la infinit, ca un perpetuum mobile ce are darul de a ne pune pe ghimpi până la sfârșitul literaturii.

De ce nu le place elevilor școala (Daniel T. Willingham, Editura Paralela 45)

Și acum, să revenim cu picioarele pe pământ și să ascultăm, dintr-un volum extrem de bine documentat și prezentat, motivele pentru care elevii fug de procesul de educație.

De fapt, cartea tradusă în limba română de Emilia Ichim reprezintă răspunsurile unui specialist în științe cognitive la dilemele profesorilor, într-o vastă încercare de a face lumină asupra mecanismelor de gândire din timpul orelor de curs și asupra felului în care această raționalizare afectează viitorul celor ce ocupă băncile școlii.

Porția de carte. Caiete vechi, îndulcite cu vin / Cum să iubești școala

Astfel, Daniel T. Williangham și-a înlănțuit în acest volum explicațiile despre toate frământările legate de opoziția elevului de a merge pe drumul care i-ar putea asigura o viață bună și prosperă, adică educația. Rând pe rând, expertul în psihologie și pedagogie descâlcește ițele conceptelor utilizate mereu în timpul procesului de predare și învățare: gândirea, memoria, intuiția, toceala, semnificația, aprofundarea sau rolul tehnologiei.

Și multe, multe altele.

De fapt, cartea este un manual pentru profesori, care învață cum să-i învețe pe copii și, mai mult de-atât, învață cum să înțeleagă particularitățile și interesele vârstelor acestora. Iar întrebările din partea profesorilor arată și ele cât de mult mai trebuie muncit la relația dintre dascăli și învățăcei și la pătrunderea diferențelor dintre generații și mentalități.

De pildă, întregul capitol 3 încearcă să lămurească o dilemă care ține de memorie: „De ce țin minte elevii mei tot ce apare la televizor, însă uită tot ce le spun eu?”.

Aici se dezbat chestiuni care țin de procesul de memorare, de întâmplările care-ți stârnesc emoții, despre tehnicile de predare ideale care știu să-l țină pe elev „cu sufletul la gură”, nu doar să audă niște informații plate, care cel mai probabil nu i se vor lipi de creier, despre rolul imaginației în cazul celor mai concrete dintre științe și al creativității de-a lungul întregului proces de predare-învățare.

Pe scurt, cartea lui Willingham netezește considerabil comunicare dintre profesori și elevi, făcând din două tabere aflate de multe ori în conflict (generațional și emoțional) doi parteneri care se sprijină reciproc și care au în permanență de învățat una de la alta. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Primele imagini din blocul din Rahova unde s-a produs explozia. Arafat: Imobilul riscă să se prăbușească
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Bilanțul răniților crește considerabil, salvările vin și pleacă de urgență spre spitale și a apărut prima mărturie a unui locuitor fix de pe etajul unde a avut loc explozia. Ce s-a întâmplat zilele trecute în bloc, de fapt. Se schimbă ce se știa
Viva.ro
Bilanțul răniților crește considerabil, salvările vin și pleacă de urgență spre spitale și a apărut prima mărturie a unui locuitor fix de pe etajul unde a avut loc explozia. Ce s-a întâmplat zilele trecute în bloc, de fapt. Se schimbă ce se știa
Vedetă TV, înjunghiată mortal de iubit! I-a făcut copie la chei pe ascuns, a luat un cuțit și s-a năpustit asupra ei. Vestea îngrozitoare i-a tulburat pe toți
Unica.ro
Vedetă TV, înjunghiată mortal de iubit! I-a făcut copie la chei pe ascuns, a luat un cuțit și s-a năpustit asupra ei. Vestea îngrozitoare i-a tulburat pe toți
Cauza morții actriței Diane Keaton. Anunțul OFICIAL făcut de familie: "Își iubea animalele și a fost fermă în sprijinul..."
Elle.ro
Cauza morții actriței Diane Keaton. Anunțul OFICIAL făcut de familie: "Își iubea animalele și a fost fermă în sprijinul..."
gsp
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
GSP.RO
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
GSP.RO
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Avantaje.ro
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Primele imagini din blocul din Rahova unde s-a produs explozia. Arafat: Imobilul riscă să se prăbușească
Știri România 11:55
Primele imagini din blocul din Rahova unde s-a produs explozia. Arafat: Imobilul riscă să se prăbușească
„Să coboare Dumnezeu jos!”: Scandal uriaș într-un sat din Dolj, după ce preotul i-a făcut o slujbă de 30 de secunde unei bătrâne decedate și a plecat
Știri România 11:52
„Să coboare Dumnezeu jos!”: Scandal uriaș într-un sat din Dolj, după ce preotul i-a făcut o slujbă de 30 de secunde unei bătrâne decedate și a plecat
Parteneri
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Adevarul.ro
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Giovanni Becali și Horia Ivanovici, ceartă în direct și un nou pariu pe deciziile lui Lucescu: “Ăla de la Pafos e vreodată mai bun?!”
Fanatik.ro
Giovanni Becali și Horia Ivanovici, ceartă în direct și un nou pariu pe deciziile lui Lucescu: “Ăla de la Pafos e vreodată mai bun?!”
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Elle.ro
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Unica.ro
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observa
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observa

Monden

Alexandra Stan, declarații cutremurătoare la 12 ani, după ce a fost bătută de fostul manager: „Aveam un profil de victimă, victima caută agresor”
Stiri Mondene 12:20
Alexandra Stan, declarații cutremurătoare la 12 ani, după ce a fost bătută de fostul manager: „Aveam un profil de victimă, victima caută agresor”
Anca Serea a leșinat în brațele lui Adrian Sînă. „Din păcate, de-a lungul anilor, am trecut prin mai multe episoade”
Stiri Mondene 11:28
Anca Serea a leșinat în brațele lui Adrian Sînă. „Din păcate, de-a lungul anilor, am trecut prin mai multe episoade”
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
ObservatorNews.ro
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Libertateapentrufemei.ro
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Parteneri
Revelionul pentru care nu există contract semnat vinde bilete pe Arena Națională! Reacția autorităților
GSP.ro
Revelionul pentru care nu există contract semnat vinde bilete pe Arena Națională! Reacția autorităților
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.ro
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Parteneri
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
Mediafax.ro
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD.ro
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Wowbiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Femeia dispărută a fost găsită moartă într-o pădure la marginea Capitalei, ucisă chiar de iubitul fiicei sale de 14 ani. Mărturiile incredibile ale vecinilor
KanalD.ro
Femeia dispărută a fost găsită moartă într-o pădure la marginea Capitalei, ucisă chiar de iubitul fiicei sale de 14 ani. Mărturiile incredibile ale vecinilor

Politic

Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Politică 15 oct.
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Parteneri
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
ZiaruldeIasi.ro
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
Incredibil! Costel Gâlcă a copilărit în blocul unde s-a produs explozia! Becali: “La liceul Bolintineanu am făcut studiile!”
Fanatik.ro
Incredibil! Costel Gâlcă a copilărit în blocul unde s-a produs explozia! Becali: “La liceul Bolintineanu am făcut studiile!”
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift