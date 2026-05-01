Trump, în fața unui termen de 60 de zile

Termenul de 60 de zile a fost declanșat în martie, când Trump a notificat Congresul cu privire la atacurile lansate împotriva Iranului. Conform legii puterilor de război din SUA, administrația ar trebui să înceapă reducerea ostilităților dacă legislativul nu aprobă oficial folosirea forței militare.

Fără o astfel de aprobare, problema generează o confruntare constituțională între Casa Albă și Congres. Liderii democrați susțin că președintele se află deja într-o poziție juridică precară și că depășirea termenului îl va pune în mod clar în contradicție cu legea.

„După ce depășim pragul de 60 de zile, nu mai există nicio îndoială că încalcă Legea puterilor de război”, a declarat liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, cerând sprijinul republicanilor pentru a pune capăt conflictului.

Administrația Trump contestă această interpretare, susținând că termenul a fost suspendat odată cu anunțarea unui armistițiu luna trecută. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat joi în fața legislatorilor că guvernul consideră că „ceasul de 60 de zile se oprește” în timpul încetării luptelor, o afirmație pe care democrații o resping ca fiind nefondată legal.

Disputa legată de puterile Congresului asupra războiului reprezintă un test important pentru această autoritate legislativă, la 50 de ani de la adoptarea legii în contextul războiului din Vietnam. Cu zeci de mii de soldați americani desfășurați în Orientul Mijlociu și costuri economice și politice crescânde acasă, presiunea asupra legiuitorilor este intensă.

Potrivit AFP, Senatul a respins joi o rezoluție care viza limitarea autorității lui Trump, o inițiativă ce face parte dintr-o serie de eforturi eșuate ale democraților de a opri conflictul. Cu toate acestea, îngrijorările cresc și în rândul republicanilor, pe măsură ce termenul limită se apropie. Unii membri ai partidului au semnalat că ar putea să-și regândească sprijinul dacă războiul continuă fără o strategie clară sau o autorizare formală.

John Curtis, senator republican din Utah, a subliniat că legea este clară: „După 60 de zile, acțiunile militare trebuie să înceapă să se reducă, cu excepția cazului în care Congresul oferă o autorizare formală”. Acesta a adăugat că nu va susține continuarea forței militare fără o dezbatere în legislativ.