Donald Trump susține că noile taxe vor fi aplicate de săptămâna viitoare

Potrivit lui Trump, taxele vamale pentru importurile de autovehicule europene vor fi majorate la 25% începând de săptămâna viitoare sub motivul că UE nu respectă acordul comercial încheiat cu SUA în vara anului trecut.

Liderul republican de la Casa Albă s-a declarat „încântat” să ia această ultimă măsură sfidătoare împotriva unuia dintre principalii parteneri comerciali ai SUA, care vine la doar câteva zile după o dispută cu cancelarul german Friedrich Merz pe tema războiului din Iran.

Președintele american cere ca producția de mașini să fie transferată în SUA

Donald Trump a spus că noua taxa vamală va fi aplicată atât mașinilor, cât și camioanelor, dar nu a menționat categoriile afectate.

„Este clar înţeles şi convenit că, dacă produc autoturisme şi camioane în fabrici situate în Statele Unite, NU SE VOR APLICA NICIUN FEL DE TAXE VAMALE”, a precizat el într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social.

O amenințare „inacceptabilă”

Contactată de AFP, delegația UE la Washington a refuzat să comenteze imediat anunțul făcut de Trump. Însă Bernd Lange, președintele Comisiei pentru Comerț din Parlamentul European, a catalogat drept „inacceptabilă” amenințarea lui Trump.

„Această ultimă mișcare demonstrează cât de nesigură este partea americană. Am fost deja martori la aceste atacuri arbitrare din partea SUA în cazul Groenlandei; aceasta nu este o modalitate de a trata partenerii apropiați”, a declarat Lange.

Întrebat de Reuters, un oficial american a acuzat UE că a încălcat acordul comercial după opt luni, dar nu a oferit detalii.

Tarifele, tactica preferată a lui Trump

De la reinstalarea sa la putere, pe 20 ianuarie 2025, Donald Trump a făcut din tarife o pârghie majoră a politicilor sale economice și diplomatice.

După luni de dispute generate de primele tarife anunțate de Trump, UE și SUA au ajuns la un acord la sfârșitul lui iulie 2025 care limita taxele vamale pentru mașinile și piesele auto europene la 15%, în timp ce alte țări au rămas supuse unor tarife de 25%. Japonia și Coreea de Sud au obținut aceeași reducere.

Liderul de la Casa Albă este supărat că țările europene nu-l urmează în războiul din Iran

Donald Trump acuză mai mulți parteneri europeni că refuză orice sprijin militar sau logistic pentru operațiunile efectuate de SUA împotriva Iranului. Liderul de la Casa Albă a declarat în special săptămâna aceasta că ia în considerare să reducă numărul trupelor americane staționate în Germania, după ce cancelarul Merz a spus despre el că „nu are în mod clar nicio strategie” în Iran.

Germania, un important producător de automobile, a exportat aproximativ 450.000 de autovehicule în Statele Unite înainte de creșterea tarifelor, potrivit Asociației Germane a Industriei Auto (VDA).

La sfârșitul lunii martie, membrii Parlamentului European au dat undă verde implementării acordului comercial cu SUA. Cu toate acestea, ei au atașat numeroase garanții, condiții prealabile și chiar o clauză de expirare (stabilită pentru martie 2028) pentru a denunța natura dezechilibrată a acordului și a-și demonstra profunda neîncredere față de Donald Trump.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE