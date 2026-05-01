Totul a avut loc într-o policlinică stomatologică situată în nordul Capitalei, unde băiatul de 27 de ani ar fi intrat pe ascuns, pentru a recurge la fapta extremă, relatează Observator News.

Tânărul, care ar fi fost în depresie, locuia cu tatăl său deasupra policlinicii. Acesta a scris biletul de adio noaptea, așteptând să se crape de ziuă. Criminaliştii au descoperit doar mesaje pentru cei dragi, fără o explicație a gestului extrem.

În acest caz, polițiștii, care au deschis o anchetă, au mai multe piste, însă indiciile sunt puține.

Dacă ai gânduri suicidale sau cineva apropiat trece printr-o astfel de criză, poți apela la unul dintre următoarele numere de telefon:

Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00 la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop.

În cazul în care simți că sinuciderea este iminentă, apelează de urgență 112.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE