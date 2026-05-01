Încăpățânarea lui Ilie Bolojan a supărat PSD, George Simion profită, iar românii sunt obosiți după ani de scandaluri de corupție, scrie Politico
Ilie Bolojan și George Simion sunt doi adversari politici care și-au dat mâna în februarie 2025, când Bolojan era președinte interimar al României. Foto: Hepta

„România se confruntă cu un termen limită important în august pentru a finaliza reforme care ar debloca aproximativ 11 miliarde de euro din fonduri UE (n.red. PNRR), iar analiștii se tem că dificultățile guvernului de a controla finanțele publice ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit. Dar măsurile dure de austeritate introduse în ultimul an pentru reducerea deficitului bugetar al României au afectat popularitatea politicienilor de centru-stânga și liberali care promovează aceste reforme. Iar naționaliștii lui Simion văd acum o oportunitate de a profita”, scrie Politico, site care comentează modul cum se vede din exterior criza politică din România, ce se întâmplă la București și ce poate urma.

Decizia PSD de a colabora cu AUR a generat tensiuni la nivelul Parlamentului European

Criza care a început pe 20 aprilie, când PSD a votat retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan, vine dintr-un conflict mai vechi între președintele PNL și partenerii de coaliție din PSD, scrie sursa citată.

„PSD a ieșit din coaliția condusă de Bolojan săptămâna trecută și a cerut înlocuirea acestuia. PSD nu este de acord cu politicile dure de austeritate ale premierului, cum ar fi creșterile de taxe și înghețarea salariilor din sectorul public, care au afectat zonele pe care le reprezintă, sau cu stilul său politic rigid. PSD susține acum o moțiune de cenzură împotriva guvernului alături de partidul de extremă dreapta Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) al lui Simion. Bolojan l-a acuzat furios pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, că a mințit în legătură cu disponibilitatea de a lucra cu Simion. Dar PSD insistă că nu formează nicio alianță reală cu AUR dincolo de votul împotriva guvernului lui Bolojan”, a sintetizat Politico ce se întâmplă la București.

„Cred că acest lucru este foarte periculos pentru democrație, care a precizat că efortul comun de a răsturna premierul ar putea „legitima și normaliza extrema dreaptă”, a spus politologul Cristian Pîrvulescu.

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan au intrat în conflict încă din august 2025, la două luni după ce Bolojan a devenit premierul României. Foto: Profimedia

De ce criza politică din România aduce deservicii și în plan extern

Instabilitatea din România are implicații externe importante. Cu circa 19 milioane de locuitori, țara este un actor relevant în UE și are o poziție strategică la granița cu Ucraina. Concret, România construiește cea mai mare bază NATO de la Marea Neagră și găzduiește sistemul american de apărare antirachetă de la Deveselu, scrie sursa citată.

„România s-a dovedit până acum vitală ca hub logistic pentru sprijinirea Ucrainei în războiul său cu Rusia. Dar partidul lui Simion are în prezent aproximativ 35% în sondaje, iar dacă ar ajunge vreodată la putere ar putea opri ajutorul pentru Ucraina. Simion se opune, de asemenea, puterii Bruxelles-ului asupra cheltuielilor publice și ar rezista politicii comune a UE privind migrația. Există implicații și pentru politica UE, deoarece decizia PSD de a colabora cu AUR pentru a-l înlătura pe Bolojan a deranjat deja lucrurile în Parlamentul European”, au relatat jurnaliștii.

„Pe termen scurt, cea mai mare preocupare este reacția piețelor. Austeritatea era considerată esențială pentru credibilitate, iar în 2024, România avea cel mai mare deficit din UE (9% din PIB)”, mai scrie Politico.

Decizia PSD de a colabora cu AUR pentru a-l înlătura pe Bolojan ar putea avea un efect contrar, prin încurajarea mai multor alegători să considere partidul lui Simion o opțiune viabilă la următoarele alegeri, a afirmat Pîrvulescu.

„Nu ne putem permite o retrogradare”, a spus și analistul politic Radu Magdin. „Cu siguranță orice fel de haos politic trebuie rezolvat într-un mod relativ ordonat până pe 15 iunie, deoarece agențiile de rating vor analiza situația României în iulie, august și septembrie”, a adăugat el.

Ce urmează în România. Scenariile după ce moțiunea de cenzură va fi votată pe 5 mai

Pentru adoptarea moțiunii de cenzură din 5 mai sunt necesare 233 de voturi, iar PSD și AUR sunt aproape de acest prag, dar rezultatul rămâne incert. Dacă Bolojan pierde, va fi demis din fruntea Guvernului și președintele Nicușor Dan va începe consultări pentru formarea unui nou guvern.

„O variantă probabilă este continuarea coaliției PSD-PNL, dar cu un premier tehnocrat independent. PSD a indicat deja că ar accepta această soluție, însă tensiunile acumulate complică negocierile. Dacă Bolojan câștigă, ar putea conduce un guvern minoritar, cu PSD în opoziție alături de AUR”, notează Politico.

„Simion a fost precaut în legătură cu posibilitatea de a deveni premier atunci când POLITICO l-a întrebat săptămâna trecută, dar nu a exclus acest lucru. Pe hârtie însă, acest lucru pare imposibil în acest moment, nu în ultimul rând pentru că Dan a spus că nu va accepta numirea unor partide anti-europene (adică AUR) în guvern. Cea mai bună șansă a lui Simion rămâne să ajungă la putere în viitoare alegeri — fie în scrutinul parlamentar programat pentru 2028, fie în alegerile prezidențiale așteptate în 2030. Alegerile anticipate sunt considerate în mare măsură improbabile”, scrie influentul site, care explică și cum s-a ajuns aici.

Deficitul a început să scadă, dar inflația rămâne ridicată, iar costul politic este fost mare

Guvernul Bolojan a venit la putere acum 10 luni cu obiectivul de a reduce deficitul bugetar. Asta a însemnat măsuri nepopulare: taxe mai mari, TVA crescut, înghețarea salariilor, iar aceste măsuri au generat proteste. Deși deficitul a început să scadă, inflația rămâne ridicată, iar costul politic este mare.

Știrile din presa din România au arătat tensiunile dintre președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan, care nu au putut ajuta la rezolvarea crizei. „Nu este o prietenie mare între ei. Președintele vrea un guvern stabil și instituții stabile și este preocupat de faptul că acesta este o problemă a stilului lui Ilie Bolojan, este un stil politic foarte inflexibil. Politica este arta flexibilității. El nu este flexibil”, a spus Pîrvulescu.

Nicușor Dan l-a numit premier pe Ilie Bolojan în iunie 2025, la o lună după alegerile prezidențiale câștigate de Nicușor Dan în fața lui George Simion. Foto: Hepta

Magdin a fost de acord. „Una dintre problemele pe care le-a avut domnul Bolojan este faimoasa sa încăpățânare. Încăpățânarea poate fi uneori foarte bună și o numești tenacitate… dar când oamenii au senzația că ești pur și simplu rigid, antagonizezi multe persoane. Cred că atât în evaluarea președintelui, cât și a altor lideri politici importanți din România, premierul a fost prea încăpățânat pentru binele său”, a completat analistul.

Politico a concluzionat că „românii sunt obosiți după ani de scandaluri de corupție, precum și criza privind presupusa ingerință rusă în alegerile prezidențiale din 2024, care a dus la anularea întregului scrutin”, iar „ultranaționalistul de extremă dreapta care era pe cale să câștige acel scrutin, Călin Georgescu, este în prezent judecat, fiind acuzat de complot pentru o lovitură de stat”, dar are un număr semnificativ de susținători.

„Mulți români sunt profund sceptici față de democrație și instituțiile statului și cred că liderul de extremă dreapta a fost victima unei conspirații. Georgescu rămâne, de asemenea, în relații bune cu Simion, care anul trecut a sugerat că vrea să îl facă prim-ministru”, a mai scris Politico.

Analiza publicată de reputatul site a venit în contextul în care premierul Bolojan urmează să înfrunte pe 5 mai o moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR. Dacă moțiunea trece la vot în Parlament, Guvernul Bolojan va deveni al șaptelea Executiv demis după 1989. Primul a fost Guvernul Emil Boc, în 2009.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan a ieșit la atac împotriva PSD și s-a referit și la Nicușor Dan, cu câteva zile înainte de moțiunea de cenzură în care Guvernul poate pica după 11 luni
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Politic

