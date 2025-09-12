Certificarea alimentelor: un proces riguros

Supermarketurile și magazinele vor putea inscripționa pe ambalajele acestor fructe verzi: „Consumul lor contribuie la funcția intestinală normală prin creșterea frecvenței scaunelor”. Studiile științifice confirmă efectul benefic al kiwi-ului verde asupra tranzitului intestinal.

Obținerea unei mențiuni de sănătate la nivel european este un proces complex. Regulile actuale sunt stricte: o companie sau asociație de producători trebuie să depună o cerere detaliată. Aceasta include afirmația propusă, datele științifice și informații despre aliment.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) evaluează minuțios dovezile prezentate. Se verifică dacă produsul este bine definit, dacă relația cauză-efect este demonstrată și dacă efectul este măsurabil. În cazul unui aviz pozitiv din partea EFSA, Comisia Europeană, împreună cu statele membre, decide autorizarea afirmației.

Kiwi și fibrele: beneficii pentru tranzitul intestinal

Cererea pentru certificarea kiwi-ului a fost depusă în 2018 de compania neozeelandeză Zespri, cel mai mare distribuitor de kiwi din lume. Afirmația propusă a fost susținută de 19 studii științifice, incluzând 18 studii de intervenție și o analiză sistematică.

EFSA a concluzionat că efectul kiwi asupra tranzitului intestinal se datorează conținutului său ridicat de fibre. Două kiwi furnizează aproximativ 6 g de fibre. Acest efect, deși real, nu este exclusiv al fructului, ceea ce ar putea determina și alți producători să solicite aprobări similare pentru alte alimente.

Kiwi: un aliment sănătos, nu un medicament

Autoritățile subliniază că kiwi nu trebuie considerat un medicament și nu poate compensa obiceiurile alimentare nesănătoase. În cazul unei diete bogate în alimente procesate și sărace în vegetale, consumul de kiwi poate ameliora constipația, dar nu rezolvă problemele cauzate pe termen lung de o alimentație dezechilibrată.

Pe lângă efectul benefic asupra tranzitului intestinal, kiwi are și alte proprietăți nutritive valoroase. Acesta reduce balonarea abdominală și este o sursă bogată de nutrienți esențiali. Conține mai multă vitamina C decât o portocală, mai mult potasiu decât o farfurie de salată verde și vitamina E în semințe, care ajută la combaterea stresului oxidativ la nivel celular.

