Adventure Bay prinde viață la Chessington

Noua zonă din Chessington World of Adventures, intitulată „Lumea Patrulei Cățelușilor”, va readuce la viață celebrul Adventure Bay. Va include o replică la scară reală a emblematicului Turn de Observație din serialul animat.

Anunțată inițial în primăvara anului 2025, investiția de aproximativ 15 milioane de lire sterline se întinde pe o suprafață de 0,6 hectare și promite o experiență complet imersivă pentru cei mici.

Atracția principală va fi Turnul de Observație. Acesta va domina orizontul parcului tematic din Surrey și va deveni piesa centrală a noii zone dedicate universului PAW Patrol.

Oaspeții se pot caza și în camere de hotel cu tema PAW Patrol.

Noua zonă a parcului Chessington World of Adventures, World of PAW Patrol: Turnul de control și un personaj din Patrula cățelușilor
Lumea Patrulei Cățelușilor se deschide în primăvara anului 2026 Foto: Facebook/ Chessington World of Adventures Resort

Patru atracții tematice pentru copii inspirate din Patrula Cățelușilor

„Lumea Patrulei Cățelușilor” va include patru atracții inspirate de personajele îndrăgite din serialul Nickelodeon:

  • Chase’s Mountain Mission – un rollercoaster pentru începători, dedicat micilor amatori de senzații tari, dar potrivit și pentru adulți;
  • Skye’s Helicopter Heroes – o aventură aeriană rotativă, cu vederi panoramice;
  • Marshall’s Firetruck Rescue – o plimbare palpitantă prin Adventure Bay;
  • Zuma’s Hovercraft Adventure – prima aventură de tip „drifter” din Marea Britanie, unde vehiculele imită senzația de alunecare și derapaj.

Zona va pune accent pe munca în echipă, comunitate și eroismul de zi cu zi, teme centrale ale serialului animat canadian „Patrula Cățelușilor”, extrem de popular la nivel global. Vizitatorii se pot aștepta la decoruri colorate, elemente interactive și numeroase oportunități pentru fotografii.

„De la primele schițe până la a vedea emblematicul Turn de Observație ridicându-se deasupra Chessingtonului, scopul nostru a fost să surprindem magia, energia și munca în echipă pe care milioane de familii le cunosc și le adoră din serial. Aducerea la viață a lumii din Patrula Cățelușilor este o adevărată muncă făcută din dragoste.”,  a declarat Sian Hooper, directoarea de creație de la Merlin Magic Making.

Noua zonă a parcului Chessington World of Adventures, World of PAW Patrol: Turnul de control
Turnul de Observație Adventure Bay prinde viață la Chessington Foto: Facebook/ Chessington World of Adventures Resort

Când se deschide parcul de distracții Patrula Cățelușilor

Deschiderea oficială este programată pentru primăvara anului 2026, însă data exactă nu a fost încă anunțată. 

Chessington World of Adventures este situat la aproximativ 35 de minute cu trenul direct din gara Waterloo din Londra. Un zbor București – Londra durează în medie 3 ore și 30 de minute.

Odată cu lansarea „Lumea Patrulei Cățelușilor”, Marea Britanie devine prima țară care găzduiește un parc tematic dedicat exclusiv universului PAW Patrol, o veste care, fără îndoială, va entuziasma milioane de copii și părinți deopotrivă.

Mai există și alte zone tematice dedicate PAW Patrol (Patrula Cățelușilor), cele mai multe fiind integrate în parcurile de distracții Nickelodeon Land sau Nickelodeon Universe.

În Europa găsim astfel de zone în:

  • Movie Park Germany găzduiește zona „Adventure Bay”
  • Blackpool Pleasure Beach, din Marea Britanie, are atracții tematice și spectacole live cu Chase, Marshall și Skye
  • Mirabilandia, din Italia, are o zonă dedicată „PAW Patrol Adventure Bay”, care include un loc de joacă interactiv și caruselul personajelor
  • Parque de Atracciones Madrid dispune de o zonă de joacă PAW Patrol în cadrul Nickelodeon Land.

Și în Turcia, în The Land of Legends (Antalya) există atracția „PAW Patrol: Adventure Bay”, unde copiii pot intra în universul serialului.

Însă cele mai multe dintre aceste locații sunt doar zone din parcuri și nu au atât de multe atracții dedicate personajelor din PAW Patrol.

Găsește și cele mai bune alternative la Disneyland Paris din Europa.

Descoperă și Europa-Park, parcul de distracții care a depășit Walt Disney World și Universal Studios.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șofer de TIR din Bacău prins cu „telecomanda”, colegul lui din Mureș cu „magnetul”, amândoi au rămas fără camioane
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Moșii de Iarnă 2026. Ce NU se pune în pachetele care se dau de pomană în Sâmbăta Morților. E mare păcat să dai așa ceva pentru sufletele celor adormiți!
Unica.ro
Moșii de Iarnă 2026. Ce NU se pune în pachetele care se dau de pomană în Sâmbăta Morților. E mare păcat să dai așa ceva pentru sufletele celor adormiți!
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
Elle.ro
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
gsp
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
GSP.RO
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
GSP.RO
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
Parteneri
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Libertateapentrufemei.ro
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Avantaje.ro
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit
Tvmania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit

Alte știri

Românii vor avea dreptul la a doua opinie medicală gratuită, decontată de asigurările de sănătate: „Legea va schimba mentalități”
Știri România 13:31
Românii vor avea dreptul la a doua opinie medicală gratuită, decontată de asigurările de sănătate: „Legea va schimba mentalități”
Traficul feroviar între stațiile Petroșani și Târgu Jiu, închis total după defectarea unei locomotive de marfă
Știri România 13:30
Traficul feroviar între stațiile Petroșani și Târgu Jiu, închis total după defectarea unei locomotive de marfă
Parteneri
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul.ro
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea Adrianei Viliginschi
Fanatik.ro
Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea Adrianei Viliginschi
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Elle.ro
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Cum a făcut rost Lucian Viziru de bani pentru primul lui film: „Am luat de la gura copilului”
Exclusiv
Stiri Mondene 13:21
Cum a făcut rost Lucian Viziru de bani pentru primul lui film: „Am luat de la gura copilului”
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului său muzical. Câți bani ar urma să primească: „Este foarte mândră”
Stiri Mondene 13:20
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului său muzical. Câți bani ar urma să primească: „Este foarte mândră”
Parteneri
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
TVMania.ro
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
Ea este mămica moartă în accidentul din Iaşi. Diana era jandarm şi mai avea un pic până să nască
ObservatorNews.ro
Ea este mămica moartă în accidentul din Iaşi. Diana era jandarm şi mai avea un pic până să nască
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Mediafax.ro
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Marius, un tânăr de 37 de ani din Suceava, a fost găsit fără suflare la câteva zile după ce a fost dat dispărut. Vestea a căzut ca un trănet peste familia sa
KanalD.ro
Marius, un tânăr de 37 de ani din Suceava, a fost găsit fără suflare la câteva zile după ce a fost dat dispărut. Vestea a căzut ca un trănet peste familia sa

Politic

De ce a amânat CCR a cincea oară verdictul la pensiile speciale ale magistraților. Are legătură cu Lia Savonea
Politică 12:38
De ce a amânat CCR a cincea oară verdictul la pensiile speciale ale magistraților. Are legătură cu Lia Savonea
Călin Georgescu, a treia zi la rând în fața instanței. Judecătorii decid astăzi dacă încep procesul în cazul tentativei de lovitură de stat
Politică 12:31
Călin Georgescu, a treia zi la rând în fața instanței. Judecătorii decid astăzi dacă încep procesul în cazul tentativei de lovitură de stat
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Gigi Becali, reacție despre numirea lui Gică Hagi selecționer al României: “Unești fotbalul! Burleanu a făcut cea mai bună mutare”
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacție despre numirea lui Gică Hagi selecționer al României: “Unești fotbalul! Burleanu a făcut cea mai bună mutare”
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe