Adventure Bay prinde viață la Chessington

Noua zonă din Chessington World of Adventures, intitulată „Lumea Patrulei Cățelușilor”, va readuce la viață celebrul Adventure Bay. Va include o replică la scară reală a emblematicului Turn de Observație din serialul animat.

Anunțată inițial în primăvara anului 2025, investiția de aproximativ 15 milioane de lire sterline se întinde pe o suprafață de 0,6 hectare și promite o experiență complet imersivă pentru cei mici.

Atracția principală va fi Turnul de Observație. Acesta va domina orizontul parcului tematic din Surrey și va deveni piesa centrală a noii zone dedicate universului PAW Patrol.

Oaspeții se pot caza și în camere de hotel cu tema PAW Patrol.

Lumea Patrulei Cățelușilor se deschide în primăvara anului 2026 Foto: Facebook/ Chessington World of Adventures Resort

Patru atracții tematice pentru copii inspirate din Patrula Cățelușilor

„Lumea Patrulei Cățelușilor” va include patru atracții inspirate de personajele îndrăgite din serialul Nickelodeon:

Chase’s Mountain Mission – un rollercoaster pentru începători, dedicat micilor amatori de senzații tari, dar potrivit și pentru adulți;

Skye’s Helicopter Heroes – o aventură aeriană rotativă, cu vederi panoramice;

Marshall’s Firetruck Rescue – o plimbare palpitantă prin Adventure Bay;

Zuma’s Hovercraft Adventure – prima aventură de tip „drifter” din Marea Britanie, unde vehiculele imită senzația de alunecare și derapaj.

Zona va pune accent pe munca în echipă, comunitate și eroismul de zi cu zi, teme centrale ale serialului animat canadian „Patrula Cățelușilor”, extrem de popular la nivel global. Vizitatorii se pot aștepta la decoruri colorate, elemente interactive și numeroase oportunități pentru fotografii.

„De la primele schițe până la a vedea emblematicul Turn de Observație ridicându-se deasupra Chessingtonului, scopul nostru a fost să surprindem magia, energia și munca în echipă pe care milioane de familii le cunosc și le adoră din serial. Aducerea la viață a lumii din Patrula Cățelușilor este o adevărată muncă făcută din dragoste.”, a declarat Sian Hooper, directoarea de creație de la Merlin Magic Making.

Turnul de Observație Adventure Bay prinde viață la Chessington Foto: Facebook/ Chessington World of Adventures Resort

Când se deschide parcul de distracții Patrula Cățelușilor

Deschiderea oficială este programată pentru primăvara anului 2026, însă data exactă nu a fost încă anunțată.

Chessington World of Adventures este situat la aproximativ 35 de minute cu trenul direct din gara Waterloo din Londra. Un zbor București – Londra durează în medie 3 ore și 30 de minute.

Odată cu lansarea „Lumea Patrulei Cățelușilor”, Marea Britanie devine prima țară care găzduiește un parc tematic dedicat exclusiv universului PAW Patrol, o veste care, fără îndoială, va entuziasma milioane de copii și părinți deopotrivă.

Mai există și alte zone tematice dedicate PAW Patrol (Patrula Cățelușilor), cele mai multe fiind integrate în parcurile de distracții Nickelodeon Land sau Nickelodeon Universe.

În Europa găsim astfel de zone în:

Movie Park Germany găzduiește zona „Adventure Bay”

Blackpool Pleasure Beach, din Marea Britanie, are atracții tematice și spectacole live cu Chase, Marshall și Skye

Mirabilandia, din Italia, are o zonă dedicată „PAW Patrol Adventure Bay”, care include un loc de joacă interactiv și caruselul personajelor

Parque de Atracciones Madrid dispune de o zonă de joacă PAW Patrol în cadrul Nickelodeon Land.

Și în Turcia, în The Land of Legends (Antalya) există atracția „PAW Patrol: Adventure Bay”, unde copiii pot intra în universul serialului.

Însă cele mai multe dintre aceste locații sunt doar zone din parcuri și nu au atât de multe atracții dedicate personajelor din PAW Patrol.

Găsește și cele mai bune alternative la Disneyland Paris din Europa.

Descoperă și Europa-Park, parcul de distracții care a depășit Walt Disney World și Universal Studios.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE