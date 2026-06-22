Există o legătură între culoarea dormitorului și somn?

Deși cercetările dedicate exclusiv relației dintre culori și somn sunt limitate, numeroase studii din domeniul psihologiei arată că nuanțele influențează emoțiile și starea generală. O dispoziție negativă sau un nivel ridicat de tensiune înainte de culcare pot afecta procesul de adormire și calitatea odihnei, potrivit www.sleepfoundation.org.

În acest context, alegerea unei culori potrivite pentru dormitor poate contribui la crearea unui spațiu mai relaxant și mai confortabil.

De ce au culorile efect asupra emoțiilor?

Asocierile cromatice s-au format atât prin experiențe personale, cât și prin influențe culturale. Deși preferințele diferă de la o persoană la alta, studiile arată că anumite culori tind să favorizeze emoțiile și asocierile pozitive. Albastrul amintește de cer și apă, verdele evocă natura, iar roșul este asociat frecvent cu pericolul sau cu energia. Aceste legături explică reacțiile emoționale pe care le avem în fața anumitor culori.

Pentru a crea mediul ideal în dormitor, este important să găsești un echilibru între psihologia culorilor și preferințele personale. Odată aleasă paleta cromatică, atmosfera dormitorului poate fi completată prin alegerea mobilierului, a lenjeriilor de pat, a textilelor decorative și a elementelor de decor potrivite.

Cele mai potrivite culori pentru dormitor

Albastru – culoarea asociată cu relaxarea

Albastrul se numără printre cele mai recomandate culori pentru dormitor. Nuanțele inspirate de cer sau de mare transmit senzația de liniște și echilibru. Tonurile deschise pot fi folosite pe suprafețe mari, precum pereții, în timp ce variantele mai închise se potrivesc pentru elemente decorative sau pentru un perete de accent.

Nuanțe recomandate:

albastru miezul nopții;

albastru ciel;

albastru pudrat;

turcoaz;

denim.

Verde – o culoare inspirată din natură

Verdele este asociat cu armonia și starea de bine. Numeroase persoane percep această culoare ca fiind odihnitoare, datorită legăturii cu peisajele naturale. Nu este nevoie să alegi nuanțe foarte intense pentru a beneficia de efectele sale, chiar și tonurile estompate sunt eficiente. Dacă preferi un decor neutru, combină verdele cu bejuri și tonuri calde de maro sau alb. Dacă îți plac spațiile mai luminoase, poți adăuga accente de roz, albastru și alb. Mobilierul din lemn sau ratan completează perfect această paletă, iar plantele de interior adaugă un plus de naturalețe.

Nuanțe recomandate:

verde salvie;

verde măsliniu;

verde mușchi;

verde pădure;

smarald.

Tonurile neutre calde oferă confort vizual

Bejul, șampania sau nuanțele de crem creează o atmosferă primitoare și elegantă. Aceste culori sunt preferate în amenajările moderne deoarece oferă versatilitate și se potrivesc cu numeroase stiluri de design interior.

Nuanțe recomandate:

bej;

taupe;

crem;

mocha;

alb sidefat.

Tonurile neutre reci inspiră calm și echilibru

Griurile deschise și alburile cu subton rece pot transforma dormitorul într-un spațiu aerisit și luminos. Totuși, utilizarea excesivă a acestor nuanțe poate crea un aspect prea rece, asemănător celui întâlnit în spațiile medicale. Poți lua inspirație din interioarele mediteraneene, cu pereți albi și accente colorate, sau din stilul urban modern, bazat pe diferite tonuri de gri.

Nuanțe recomandate:

gri porumbel;

gri ceață;

gri perlat;

gri ardezie.

Rozul discret adaugă căldură încăperii

Nuanțele de roz prăfuit sau roz pastel au depășit de mult asocierea exclusivă cu camerele copiilor. Aceste tonuri pot aduce un plus de rafinament și creează o atmosferă calmă și primitoare.

Nuanțe recomandate:

roz pudrat;

roz pastel;

roz prăfuit;

roz lemn de trandafir.

Ce culori ar trebui evitate în dormitor

Negrul

Prea mult negru poate face încăperea să pară mai mică și mai întunecată și în exces poate crea o atmosferă apăsătoare.

Roșul

Roșul este o culoare puternică și energizantă. Din acest motiv, nu reprezintă cea mai bună alegere pentru un spațiu destinat odihnei.

Portocaliul intens și galbenul puternic

Aceste culori stimulează atenția și pot crea o atmosferă prea dinamică pentru un dormitor.

Movul închis

Nuanțele foarte închise de mov sunt asociate cu activitatea mentală și creativitatea, ceea ce poate reduce senzația de relaxare.

Maroul foarte închis

Tonurile profunde de maro pot încărca vizual încăperea și pot crea impresia unui spațiu mai mic.

Albul foarte rece

Deși albul este considerat o culoare calmă, variantele extrem de reci pot transforma dormitorul într-un spațiu impersonal. Specialiștii recomandă nuanțele de alb cald, alb murdar sau crem.

Intensitatea culorii contează la fel de mult

Nu doar culoarea în sine influențează percepția unui spațiu, ci și gradul de luminozitate. În general, nuanțele deschise transmit mai multă relaxare decât variantele foarte închise sau extrem de saturate.

În cele din urmă, alegerea culorii potrivite pentru dormitor rămâne o decizie personală. Dincolo de recomandările specialiștilor, cea mai bună variantă este cea care oferă confort, liniște și o stare de bine înainte de culcare.

Atmosfera unui dormitor nu este dată doar de culoarea pereților, ci și de textilele și accesoriile alese. Dacă ai nevoie de lenjerii de pat din bumbac organic, perne decorative sau draperii în culorile recomandate, acestea pot fi comandate prin Bringo.

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