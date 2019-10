In bucatariile de lux aspectul se pune pe materialele folosite pentru mobilier si pentru masutele de cafea premium, pe culori, finisaje, designul corpurilor, modalitatea de iluminare, dar si pe cele mai mici detalii. Minimalismul si frumusetea sunt corelate impreuna cu functionalitatea tuturor elementelor. Bucatariile de lux sunt proiectate cu mare atentie la detalii. Desi gama pieselor de mobilier care sa se ridice la acest standard este relativ stransa, bucatariile luxoase se obtin doar prin alegerea elementelor rafinate. Albul, bejul, culorile neutre, tonurile de lemn si accentele din otel inoxidabil echilibreaza perfect un design luxos.

Marii designeri de interior ofera cele mai importante sfaturi in amenajarea unei bucatarii de lux si recomanda bucatariile moderne marca IdaShop.

1. MODUL DE ILUMINARE CONTEAZA

Daca bucataria este intunecata, cu lumina foarte slaba, trebuie luat in considerare mobilierul de lux cu fronturi lucioase pentru a reflecta lumina in toate unghiurile. Acest truc poate ajuta si un spatiu compact sa para mai mare.

Pentru o iluminare foarte buna se pot alege corpuri de iluminat in forme speciale, care sa completeze stilul elegant si rafinat.

2. PERETELE ELEGANT DIN DULAPURI INALTE ESTE DE NELIPSIT

Pentru a obtine bucatarii de lux poti opta pentru mobiliere inalte, cu linii curate. Acestea ofera incaperii un aer arhitectural nou si complet neasteptat, dar cat de poate de elegant. Chiar mai mult, lipsa manerelor sporeste perfectiunea suprafetei si elimina perceptia usilor individuale.

3. COVORUL INTR-O BUCATARIE DE LUX MARE ESTE INDISPENSABIL

Intr-un spatiu mare, un covor poate sa ofere un efect cu totul special. Pentru efecte senzationale se poate opta pentru un covor de culoare intensa, care sa fie in opozitie cu celelalte culori folosite pentru amenajarea bucatariei.

Recomandări Gară de 8 milioane de lei cu lacătul pe ușă. Fost angajat: ”Nu a fost folosită niciodată. S-au cheltuit banii aiurea”

4. PLANTELE COMPLETEAZA DECORUL BUCATARIEI DE LUX

Fiecare bucatarie are un aspect mai deosebit cu verdeata. Fie ca se opteaza pentru plante in cascada, fie pentru o linie de ghivece stufoase, cu siguranta acestea vor intregii decorul si vor oferii un plus de vitalitate si prospetime incaperii.

5. MINIMALISMUL REDA UN AER RAFINAT

Un design de bucatarie minimalist este un element cheie al luxului. Echilibrul este exprimat prin elemente simple, dar rafinate. Pasiunea pentru elementele decorative trebuie controlata mai ales cand spatiul din bucatarie este redus. Accentul se pune o maniera minimalista de decor, dar care se bazeaza pe acele piese care au si scop practic.

Corpurile de mobilier trebuie alese in functie de spatiul disponibil, dar si in functie de utilitate. Textura acestora trebuie sa fie liniara si in aceeasi paleta cromatica sau cu un ton ori doua mai inchis, pentru a completa ideea de armonie.



GSP.RO După ce a fost bătut de Anamaria Prodan, Dan Alexa a fost oprit pe stradă de o femeie! Acum s-a aflat totul. Uluitor ce a urmat

HOROSCOP Horoscop 28 octombrie 2019. Cum încep zodiile săptămâna