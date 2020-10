Alegerea unui parfum are loc in primul rand, intuitiv, mai ales daca este vorba de propria persoana. Este indicat sa alegi parfumuri care te reprezinta in anumite momente ale vietii in care te afli sau care iti induc o stare de bine si de incredere in sine. Unul dintre sfaturile de baza ale frantuzoaicelor, cunoscute pentru stilul clasic si stilat, este acela de a nu pleca niciodata din casa, fara sa te dai cu ruj si parfum. Doua elemente esentiale in a conferi unitate oricarei tip de tinuta si de a mentine vie personalitatea si imaginea pe care vrei sa o proiectezi in exterior.

Alegere parfumuri pentru femei

Ce regula generala si recomandare din partea specialistilor este alegerea parfumurilor in functie de anotimp. Ai putea sa te indrepti spre arome florale si delicate in timpul primaverii, printre cele mai apreciate parfumuri din aceasta categorie numarundu-se Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh, dulceag si senzual de purtat de zi cu zi, Balenciaga Florabotanica cu miresme fresh si pline de feminitate, Lancome O de Lancome cu note de citrice si iasomie pentru tinute romantice.

In ceea ce priveste parfumurile pentru vara, alege arome lejere, usor de purtat in zilele caniculare, cu tonuri de fructe si flori, care sa te inspire si sa te energizeze. Recomandam Jimmy Choo Floral, ideal pentru zilele fierbinti de vara, ca o adiere de mandarine, caise si magnolie sau Cartier La Panthère pentru femeile care prefera eleganta si rafinamentul. In timpul sezonului rece opteaza pentru parfumuri mai puternice, care sa te incalzeasca prin arome bogate si misterioase, precum Lancome La Vie Est Belle LAbsolu, cu note de trandafir, casmir si coacaze negre sau Salvatore Ferragamo Signorina Misteriosa, un parfum dulce, misterios si plin de personalitate.



Alegere parfumuri barbati

In cazul barbatilor, se urmeaza aceleasi principii de alegere a parfumurilor, cu note mai puternice in timpul iernii si formule mai usoare pentru sezonul cald. Alege cadou Armani Eau de Cèdre pentru barbatii eleganti si care pun accent pe stilul impecabil, Jean Paul Gaultier Le Beau cu note de bergamota si cocos pentru zile de vara si primavara sau Paco Rabanne Invictus cu tonuri marine si citrice, fresh si seducator pentru barbatul modern.

Alege Armani Emporio Stronger With You Intensely pentru un cadou potrivit de Craciun sau de orice sarbatoare din timpul iernii, cu arome bogate, delicioase si extrem de puternice, pentru un barbat increzator si seducator. Hugo Boss BOSS The Scent Absolute face parte din gama de parfumuri orientale si picante, ideale pentru sezonul rece, cu note elegante si sexy, pentru tinute de zi si de seara.



Nu uita ca pe Foxi gasesti topuri cu cele mai bune recomandari de parfumuri pentru tine si pentru cei dragi, care sa te inspire si sa te ajute sa gasesti aroma perfecta, in functie de stil si ocazie. Te poti ghida in functie de anotimpul in care alegi sa porti parfumul, de vestimentatie, de varsta sau de contextul mai elegant sau definit de lejeritate. Parfumul este parte din personalitate si o poate accentua intr-un mod sublim, daca alegem aroma perfecta.



