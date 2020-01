Sa facem un exerciciu de imaginatie si sa ne inchipuim ca locuiesti in Bucuresti. Astfel, raspunde-ne la o intrebare, daca cineva ar apela la un serviciu de livrare flori Bucuresti, special pentru ziua ta, cam cat de mult te-ar bucura acest lucru? Sa-ti vina brusc curierul de la o florarie online la usa si sa iti aduca cel mai frumos buchet de flori, din partea cuiva care te apreciaza, ori te iubeste? Ti-ar face lucrul acesta ziua de nastere mai frumoasa? Noi credem ca da, pentru ca florile au darul de a inveseli ziua oricarui om, indiferent cat de suparat sau mohorat ar fi acesta in acea zi. Iar daca destinatarul nu este morocanos, nicio problema! Pana la urma, mereu, in viata oricui, este loc de si mai multa bucurie si fericire, neexistand o cantatitate maxima peste care sa spui „gata, sunt destul de fericit, nu-mi mai trebuie niciun gram in plus de bucurie!”.

Astfel ca, daca in familia sau in cercul tau de prieteni exista astazi un sarbatorit si nu ai apucat inca sa ii iei un cadou, fii sigur ca un buchet de flori trimis folosind un serviciu de livrare flori Bucuresti, caz in care locuieste in acest oras, te va scoate din anonimat. Insa, ce fel de buchete de flori alegem, atunci cand dorim sa impresionam pe cineva de ziua lui sau a ei?

Alegerea unui buchet de flori poate parea una dificila, insa, daca esti la curent cu preferintele sarbatoritului, lucrurile se simplifica cat ai zice „la multi ani”. Insa, caz in care nu ai idee care sunt florile preferate ale acestuia, cea mai simpla metoda pentru a nu da gres este sa tii cont de simbolistica florilor respective, pentru ca, odata cu buchetul, sa trimiti si un mesaj codat celui drag tie.



Buchetele de trandafiri, potrivite in orice situatie

Trandafirii sunt si vor ramane mereu cele mai populare si mai iubite flori. Indiferent de gusturi, ei vor placea aproape oricui. Chiar si asa, nu ar strica sa te interesezi in prealabil daca avem de-a face cu vreo alergie la trandafiri, pentru a „nu da cu bata in balta”. Daca am eliminat din peisat aceasta ipoteza apoliptica, inseamna ca putem sa comandam linistiti un buchet de trandafiri rosii, daca discutam despre persoana iubita, acestia simbolizand dragostea nemarginita. Daca sarbatoritul este un membru al familiei, cea mai potrivita culoare pentru un buchet de trandafiri este albul, simbolul puritatii, iar in cazul in care discutam despre un prieten foarte bun, galbenul devine culoarea potrivita, aceasta simbolizand prietenia si devotamentul.

Buchetele de crini

Crinii sunt florile sfarsitului de primavara si inceputului de vara, astfel ca simbolistica acestora se refera prospetime si la prosperitate. Daca ai un coleg de munca, un prieten, ori chiar un sef care isi sarbatoreste ziua de nastere, un astfel de buchet de flori se poate dovedi a fi cel potrivit.



Buchetele din floarea soarelui

Nu ai cum sa gresesti atunci cand alegi sa daruiesti un buchet format din floarea soarelui, indiferent cui le-ai darui. Floarea soarelui, prin definitie, reprezinta pofta de viata si de frumos, asa ca mesajul transmis nu poate fi decat unul de bun augur.

Buchetele de irisi

Irisii sunt asociati, dupa cum le spune, de altfel, si numele, cu zeita Iris, cuoscuta fiind ca cea ce purta mesajele de dragoste in Antichitate. Astfel, tu poti profita de acest lucru si poti duce un mesaj sarbatoritului odata cu buchetul trimis.

Sfat in plus

Desigur, caz in care te lovesti de dificultati, atunci cand vine vorba despre buchetul de flori trimis, poti oricand sa alegi florile de sezon, pentru fiecare sarbatorit in parte, fie ca vorbim despre primavara, vara, toamna sau iarna. Desigur, atunci cand vorbim despre florile de iarna, situatia se complica un pic, insa se pot gasi oricand solutii si pentru aceasta problema.



Buchetele anonime

Nu, anonimele nu reprezinta un soi de flori, asa cum v-am putea lasa sa intelegeti, ele putand sa contina orice floare, atat timp cat buchetul este aranjat cu gust si arta. Buchetele anonime se trimit, de obicei, prin curierat si sunt alegerea potrivita daca vrei sa sadesti un pic de mister in sufletului celui ce il priveste. Cu toate astea, re retinut ca, in cazul unei zile de nastere, nu vrei sa trimiti asa ceva decat in cazul in care decizi sa trimiti un buchet aniversar unei foste iubiri, ceea ce, dupa cum bine stie toata lumea, nu este intotdeauna indicat.



