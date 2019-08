Medicii pediatri recomanda parintilor sa isi lase bebelusii desculti cat mai des, pentru ca astfel ei au posibilitatea sa simta mai bine suprafetele si sa isi exerseze echilibru si coordonarea. In plus, pantofii prost alesi pot bloca buna dezvoltare a picioruselor ceea ce va duce la probleme grave pe termen lung.



Cand incep copiii sa mearga



Piciorul este o structura complexa formata din 26 de oase si 35 de articulatii, toate sustinute si coordonate de ligamente. Pana la 6 ani, piciorusul unui copil este plin de grasime si contine multe tesuturi cartilaginoase care se osifica in timp pana la forma finala. Talpa piciorului este deci in contiunua dezvoltare si formare, iar mersul si incaltamintea sunt factori importanti in tot acest porces.



Majoritatea copiilor incep sa mearga intre 8 si 18 luni si nu este ceva anormal ca ei sa debuteze prin a intoarce varfurile spre interior. Acest lucru se explica prin faptul ca inca nu dispun de forta musculara necesara, iar ligamentele lor inca nu sunt suficient de elastice. In timp, insa, mersul se imbunatateste odata cu dezvoltarea piciorusului.



Copiii si incaltamintea



Parintii trebuie sa fie constienti de faptul ca informatiile senzoriale pe care un copil le primeste atunci cand invata sa mearga sunt esentiale pentru ca el sa se deprinda cu echilibru, pastrarea posturii si coordonarea miscarilor.



Incaltamintea pentru copii trebuie sa protejeze piciorusele de frig sau chiar de caldura, dar nu trebuie sa blocheze dezvoltarea picioruselor sau mersul. Medicii sfatuiesc parintii sa lase desculti copiii mici care invata sa mearga, sau, daca trebuie sa le protejeze piciorusele, sa foloseasca pantofiori cat mai moi si mai usori care sa permita copilului sa simta cat mai bine suprafata cu talpa piciorusului.



Cand copilul s-a deprins cu mersul si este pe cont propriu, se poate trece la pantofiori mai rezistenti care sa portejeze piciorusele de lovituri, dar si acestia trebuie sa fie cat mai usori si mai flexibili ca sa nu impiedice mersul sau sa deformeze piciorul.

Alegerea pantofilor se va face dupa pasurarea cu atentie a fiecarui piciorus, atat pe lungime cat si pe latime. Pana la 2 ani piciorusele copiilor cresc foarte repede, asa ca parintii trebuie sa se asigure periodic ca pantofiorii inca sunt potriviti si, in caz contrar, sa ii schimbe. Pantofii nepotriviti, prea stramti sau prea duri, impiedica dezvoltarea normala a piciorusului si pot genera probleme mari atat pe termen scurt cat si pe termen lung.



Sugestii pentru incaltamintea unui copil



Pantofii potriviti pentru un copil trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:



sa fie alesi adecvat dupa lungimea si latimea piciorului copilului; sa ofere spatiu suficient pentru miscarea degetelelor de la picioruse; sa aiba talpa flexibila si plata – se va verifica elasticitatea talpii prin curbarea ei dinspre varf catre calcai; elemente de fixare cat mai sigure, care sa nu deranjeze la mers si, totodata, sa permita adaptarea pantofiorului dupa forma unica a piciorului copilului; sa nu fie purtati de alti copii, pentru ca e posibil sa fie deformati.

Mai multe lucruri despre picioarele copiilor



In mod normal, talpa piciorului are un arc, numit arc medial. El este format de oase, muschi si ligamente si se formeaza abia dupa primii doi ani. Deci, in prima etapa, piciorusele bebelusilor nu au acest arc, ei avand talpa plata.



Piciorusele sugarilor sunt mici, moi si flexibile si incomplet dezvoltate. Ele contin mult tesut cartilaginos care se osifica in timp si se modeleaza continuu pe masura ce copilul incepe sa stapaneasca mersul. De-a lungul procesului de invatare a mersului, ligamentele si muschii se intaresc, iar tampoanele de grasime din zona arcului medial incep sa dispara. La varsta de 6 ani copilul ar trebui sa aiba talpa piciorului complet dezvoltata la ambele picioruse, iar aceasta trebuie sa semene cu cea a unui adult si sa aiba arcul medial complet format.



Cand ar trebui parintii sa consulte un medic pediatru



Sunt situatii in care piciorusele copiilor nu se dezvolta normal si parintii ar trebui sa consulte un medic pediatru. Iata la ce ar trebui sa fie atenti:



copilul are dureri de picioare si ii este dificil sa se sprijine pe ele sau sa paseasca; varfurile degetelelor sunt intoarse spre interior – desi este normal ca la inceput copiii sa mearga cu varfurile spre interior, in timp, pe masura ce se intaresc muschii si ligamentelele devin elastice, varfurile trebuie sa capete pozitia fireasca; varfurile degetelelor sunt intoarse spre exterior – de obicei si aceasta postura se corecteaza de la sine, dar, daca parintii constata ca dupa cateva luni copilul tot asa merge, este absoluti necesar sa consulte un medic; orice anomalie a degetelelor; rigiditatea piciorusului; schiopatat; copilul plange de durere in timpul mersului sau calca picior peste picior cand paseste; nedezvoltarea curburii mediale; copilul are 2 ani si nu merge deloc.

Citeşte şi:

GSP.RO Gestul uluitor făcut de Gigi Becali când a aflat că iubita unui fotbalist a născut

Unica.ro Fetița găsită plină de sânge în Galați a făcut primele declarații. Ce a spus despre cel care a rănit-o

Viva.ro Se simte vinovată Maria Constantin? Ce a declarat după ce a aflat că Marcel TOADER a murit! Asta spune tot!