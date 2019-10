Pentru a putea insera radacina artificiala, specialistul in implantologie va trebui sa se asigure ca aceasta va avea stabilitate si iti va da incredere, motiv pentru care osul in care urmeaza a fi introdusa trebuie sa fie la parametri optimi pentru a putea sustine implantul dentar.



Atunci cand pierzi un dinte, indiferent de cauza, osul care l-a sustinut va pierde din volum din cauza faptului ca nu mai sustine radacina. Asadar, procedura de aditie osoasa se va impune atunci cand volumul osului nu este suficient pentru a sustine tratamentele cu implanturi dentare.



Care sunt cauzele pierderii osoase?

Cu toate ca aceasta interventie nu este una complexa, aditia osoasa va presupune atat timp de vindecare suplimentar, cat si costuri in plus. Daca vrei sa eviti acest tratament suplimentar atunci cand ai nevoie de unul sau mai multe implanturi dentare, descopera mai jos cauzele pierderii volumului osos si afla cum poti anticipa acest fenomen.



– Neinlocuirea imediata a unui dinte cu implant dentar. In urma pierderii dintilor sau a extractiilor dentare, spatiile ramase libere duc la modificarea cantitatii osoase, motiv pentru care va trebui sa apelezi rapid la tratamentele cu implanturi dentare. Astfel, imediat ce radacina artificiala va fi implantata, organismul va opri procesul de resorbtie osoasa din zona respectiva.



Recomandări Cel mai mare regret al lui Mihai Constantinescu. Și-a dorit enorm, dar visul nu i s-a împlinit

– Boala parodontala. Aceasta boala afecteaza puternic si osul care sustine dintele. Afectiunea in cauza produce desprinderea dintilor, iar fenomenul de resorbtie osoasa va incepe imediat dupa. In astfel de cazuri, aditia de os va fi necesara inaintea tratamentelor cu implanturi dentare.



– Infectii la nivelul osului si gingiei. Unele infectii aparute la nivelul tesutului gingival pot compromite tesutul osos in decursul timpului, erodandu-l. Acest caz va necesita o procedura de aditie osoasa inaintea montarii implanturilor dentare.



– Traumatisme. Loviturile la nivelul fetei pot afecta grav atat dantura, cat si tesutul osos care o sustine.



– Varsta inaintata. Dat fiind faptul ca organismul nu mai poate sustine o functionare perfecta a componentelor cavitatii bucale, unele situatii vor impune aditia de os.



Care sunt beneficiile acestei proceduri medicale?

– repararea si consolidarea tesutului menit sa sustina dintii naturali si implanturile dentare;

Recomandări Un român lucra ca ospătar, dar a dat lovitura cu o idee genială! Ce afacere și-a deschis

– ofera un aspect natural al gingiei;

– creste longevitatea dintilor naturali care au fost afectati de diferite stagii ale gingivitei sau parodontozei;

– in cazul resorbtiei cauzate de varsta, boala parodontala sau traumatisme la nivelul fetei, aceasta procedura va imbunatati vizibil fizionomia.



Medicii stomatologi si specialistii in implantologie recomanda cu tarie ca vizitele la cabinet sa nu fie mai putine de doua pe an, astfel incat sa poti mentine sub control sanatatea dintilor tai si pentru a putea trata din stadiu incipient orice tip de afectiune dentara.



In plus, o preventie buna te va feri de afectiunile dentare complexe ce implica tratamente de lunga durata si costisitoare. De asemenea, igiena orala este deosebit de importanta in pastrarea unei danturi functionale si aspectuoase pentru o perioada cat mai indelungata.



Ai nevoie de un control periodic sau vrei sa stii mai multe despre tratamentele cu implanturi dentare? Programeaza o vizita la clinica stomatologica Dental Excellence si te vei bucura de cele mai moderne aparate si tehnici dentare, o echipa interdisciplinara de medici cu experienta si cele mai bune servicii stomatologice disponibile in prezent!



GSP.RO Silviu Lung îi șochează pe olteni! Cum arată viața lui, după ce a ieșit din fotbal

HOROSCOP Horoscop 30 octombrie. O zodie va avea parte de reușite