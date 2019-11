Ceea ce ii recomanda in principal pe cei de la Schoeller Allibert, consta in cei peste 50 de ani de activitate, in prezent fiind lider pe acest segment pe piata europeana. Toate produsele Schoeller Allibert sunt de cea mai buna calitate, fiind realizate din materiale solide si durabile, totul pentru ca clientii sa beneficieze de cele mai bune produse dar si la cel mai bun raport pret/calitate.

Pietele pe care acestia pun accent, sunt reprezentate de cele mai importante industrii, printre care: industria agriculturii, industria auto, industria alimentara si de procesare a alimentelor, industria bauturilor, ratail, productia industriala si servicii de pooling.

Unul dintre cele mai importante avantaje pentru clienti este reprezentat si de faptul ca aceasta companie poate realiza la cerere produse personalizate cu brand-ul dorit de catre clienti, fiind in acest fel si o foarte buna modalitate de promvare.

Produsele comercializate de cei de la Schoeller Allibert se impart in urmatoarele categorii bine definite: containere mari pliabile, boxpaleti rigizi din plastic, paleti din plastic, containere IBC, pentru manipularea lichidelor, cutii plastic, navete pliabile si lazi plastic, containere din plastic stivuibile, navete dublu stivuibile, carucioare, industria bauturilor, galeti pentru produse periculoase certificate ONU. Toata gama acestora de produse este formata din de peste 1000 de produse ce sunt fabricate din materiale de cea mai buna calitate, fiind disponibile si la preturi accesibile ceea ce le face ideale atat pentru micii intreprinzatori, cat si pentru cele mai mari companii.

Dupa cum ati putut observa si ceva mai sus Schoeller Allibert este pe primul loc pe aceasta nisa la nivel european, insa isi desfasoara activitatea in mult mai multe tari de pe tot globul, fiind raspanditi peste tot in lume, in tari precum:Austria, Belgia, Chile, China, Republica Ceha, Finlanda, Franta, Germania, Ungaria, India, Italia, Letonia, Mexic, Olanda, Norvegia, Polonia, Rusia, Serbia, Slovacia, Spania, Suedia, Elvetia, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, Statele Unite dar si la noi in tara.

In mod clar, cea mai buna si simpla dovada a calitatii superioare a serviciilor pe care cei de la Schoeller Allibert le ofera, consta in cele peste 5 decenii de activitatea, timp in care clientii au hotarat ca doresc tot ce-i mai bun, asa ca au ales sa achizitioneze constant numai de la acestia, aparand de asemenea constant noi si noi clienti.

Cu ajutorul acestei companii, si dumneavoastra va veti bucura de numeroase avantaje pentru afacerea pe care o conduceti, prin imbunatatirea serviciile pe care si voi le oferiti la randul vostru clientilor.

Alegand solutiile pentru ambalare din plastic returnabil ale companiei Schoeller Allibert, veti beneficia de o calitate net superioara a produselor ceea ce va va oferii posibilitatea de a face ca lucrurile sa mearga mult mai rapid, deci si produsele vor putea ajunge mult mai repede pe raft ori la clienti, beneficiind si de un plus de siguranta. Datorita calitatii superioare, in mod evident discutam despre solutii de ambalare din plastic durabile si rezistente la uzura intensa si socuri, ceea ce inseamna ca de-a lungul timpului veti putea face si economii considerabile. In plus si aceste solutii sunt disponibile la preturi avantajoase si sunt returnabile si reciclabile, deci prietenoase cu mediul.

Una este sa discutam de exemplu despre paleti pe care ii schimbam lunar deoarece cedeaza sub greutati adesea mici, si alta este sa discutam despre paleti pe care nu i-am inlocuit luni bune de la momentul in care au fost achizitionati de la Schoeller Allibert. Un produs durabil si de calitate, chiar daca aparent are un pret ceva mai ridicat, pe terment lung va aduce economii considerabile.

Nimic nu este acum mai simplu, totul fiind la doar un simplu click distant. Pentru orice detalii suplimentare, pe site-ul acestora, www.schoellerallibert.com, se regasesc in sectiunea “Contact” adresa, numerele de telefon cat si adresa de email. Puteti apela cu incredere la oricare dintre acestea si cu siguranta vi se vor rezolva toate nelamuririle.

De ce recomandam utilizarea produselor si serviciile celor de la Schoeller Allibert? Pai este foarte simplu. In principal, deoarece este vorba de calitate premium la preturi foarte avantajoase. Beneficiile acestor produse fiind desigur calitatea superioara, durabilitatea dar si imbunatatirea eficientei rentabilitatii lantului de aprovizionare. De asemenea se vor reduce costurile de transport dar si cantitatea de deseuri si ajuta la imbunatatirea imaginii de brand ajutand la protejarea mediului. Pe scurt, Schoeller Allibert, este o companie care inventeaza, proiecteaza, dezvolta si produce cele mai bune solutii pentru ambalare din plastic returanbil dar si soltutii de transport si depozitarea al marfurilor, de la iesirea din fabrica pana la asezarea pe raft.

Alegeti calitatea Schoeller Allibert si astfel veti putea si dumneavoastra sa livrati mai departe numai servicii de cea mai buna calitate catre clienti. Totul cu ajutorul aceste companii cu peste 5 decenii de experienta in domeniu, experienta care a ajutat Schoeller Allibert, ca de-a lungul timpului sa ajunga in topul celor mai bune servicii de pe aceasta nisa.



