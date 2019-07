Smartwatch-urile ofera o gama larga de intrebuintari, de la oferirea de coordonate GPS, utilizarea de aplicatii mobile, verificarea vremii, tinerea unei evidente a activitatilor sportive, la trimiterea de mesaje text sau video si chiar realizarea de apeluri telefonice. In concluzie, acestea inglobeaza o multitudine dintre caracteristicile telefoanelor noastre. Designul acestora este compact, cu o suprafata mica ce este compatibila cu incheietura noastra. Acestea folosesc ecrane tactile nefiind resimtita diferenta fata de telefon. Producatorii de smartwatch incearca sa le pastreze in zona fashion, oferindu-le un aspect cat mai placut care sa aduca imaginea unei persoane care cauta sa ramana atat in trendurile tehnologice, cat si in cele din lumea modei.



Un motiv pentru care multe persoane au ales sa utilizeze un astfel de ceas consta in faptul ca ele nu ne consuma la fel de multa atentie precum telefoanele mobile. Intampinam situatii in care de multe ori indivizii cu care discutam fac pauze de vorbire pentru a-si verifica telefonul sau chiar nu sunt atenti la interlocutorul lor. Smartwatch-ul diminueaza intreruperile pe care le facem pentru a ne uita la telefonul nostru, fiind pasive si mai putin obstructive. Un alt avantaj este faptul ca le putem folosi cu un singur deget fata de telefon, pe care, de obicei, il butonam cu doua degete si il tinem in mana.

Smatwatch-ul ne poate fi de folos inclusiv la locul de munca. Cu doar un accesoriu aflat la incheietura mainii pot fi realizate schimburi de apeluri telefonice, pot fi citite si transmise e-mailuri, se pot seta remindere, cum ar fi cele pentru intalniri, se poate seta calendarul sau pot fi citite documente.

Aceste gadgeturi si-au demonstrat utilitatea in domeniul afacerilor. Un exemplu in acest sens ar fi faptul ca aflati intr-o sedinta putem vedea mai usor si repede cine ne apeleaza, putem respinge un apel in cazul in care acesta nu este urgent sau ne putem verifica notificarile.

Faptul ca este posibil sa ne sincronizam calendarul cu ceasul digital este un alt motiv pentru care din ce in ce mai multa lume doreste sa intrebuinteze aceste ceasuri. In drum spre diferite intalniri sau chiar si in momentele in care avem foarte multa treaba la birou nu este necesar sa tinem telefonul in mana pentru a raspunde apelurilor este suficient sa apasam pe butonul de raspuns de pe ecranul smartwatch-ului.

Un alt avantaj pe care il ofera aceste ceasuri digitale sunt cele pentru sanatate, deoarece au functia de pedometru, si astfel ne informeaza daca trebuie sa bem apa, cati kilometri am parcurs in fiecare zi, ne afiseaza ritmul cardiac sau cate calorii am consumat. Un alt beneficiu este faptul ca nu mai este nevoie sa stam cu ochii in lumina artificiala. Telefonul, computerul sau tableta au efecte nocive asupra ochilor nostri.

Conform statisticilor, s-a demonstrat ca persoanele care isi monitorizeaza activitatea fizica tind sa devina mult mai active si sa isi imbunatateasca stilul de viata.

Smartwatch-urile ofera un mod util de a verifica efortul fizic pe care il depunem in fiecare zi, dar aduc si un real aport in zona corporate.

Pentru ca suntem permanent intr-o lupta cu timpul si cu un program incarcat, cautam dispozitive care sa ne simplifice viata, iar smartwatch-ul poate fi unul dintre acestea.



