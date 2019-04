(PUBLICITATE) Consuma saptamanal 2.000 de calorii pe banda de alergare! Iata antrenamentul revolutionar!

Beneficii

Chiar daca ai cativa kilometri de alergare ”sub centura” sau abia acum incepi sa introduci activitatea sportiva in rutina zilnica, in randurile de mai jos vei descoperi cateva beneficii de care te vei putea bucura atunci cand folosesti banda alergare cu regularitate.

Arderea rapida a caloriilor. Antrenamentele frecvente pe acest tip de aparat fitness sunt printre cele mai eficiente metode de remodelare a siluetei prin sport, iar slabirea rapida se datoreaza faptului ca alergarea solicita majoritatea muschilor din corp, nu numai grupele musculare ale picioarelor. Tocmai de aceea, un program stabil de exercitii pe banda de alergare iti va oferi un efect de accelerare a metabolismului si de crestere a tonusului.

Protejare si oxigenare a sistemului circulator. Pe langa faptul ca viteza de circulatie a sangelui este mai mare in timpul alergarii, asigurand o foarte buna oxigenare a tesuturilor organismului, exercitiile pe banda de alergare ajuta la protejarea inimii, reducerea colesterolului si incetinesc procesul de imbatranire a corpului. Pe deasupra, sedintele zilnice de alergare iti vor imbunatati si circulatia cerebrala, crescand capacitatea de concentrare, memorare si performantele intelectuale. Te vei bucura, de asemenea, de reducerea nivelului de stres si combaterea oboselii. Exercitiile frecvente pe banda de alergare pot fi un bun remediu si in cazul depresiilor si altor afectiuni de sanatate venite in urma epuizarii fizice si intelectuale.

Somn odihnitor, de calitate. Stresul, grijile si responsabilitatile pe care le purtam pe umeri atat la serviciu, cat si acasa duc foarte des la probleme cu somnul. Antrenamentele frecvente pe banda de alergare iti vor asigura un somn odihnitor si linistit, iar dimineata vei simti energie si buna dispozitie.

Iata cum sa arzi 2000 de calorii pe saptamana!

Chiar daca alergarea implica miscari native, cu care suntem familiarizati inca din primii ani de viata, experienta si practica intensiva pot oferi cele mai eficiente solutii. Jenny Hadfield, antrenor de alergare si autor a numeroase volume referitoare la antrenamentele de jogging, maraton, sprint si fitness publicate in Statele Unite propune un program de exercitii pe banda de alergare care este structurat pe 7 zile. Aceasta rutina asigura arderea a circa 2.000 de calorii, iar, daca urmezi intocmai pasii descrisi mai jos, te vei bucura de o slabire sanatoasa, treptata, pe care corpul tau o va putea sustine fara socuri sau dezechilibre. Iata, asadar, programul conceput in urma unei experiente vaste in acest domeniu:

– Luni:

Power walk (mers foarte rapid, la circa 7 km/h): 30 de minute Genuflexiuni: 20 de minute

Total: 50 de minute

– Marti:

Incalzire – mers incet, apoi rapid: 3 minute Power walk: 2 minute Alergare rapida (dar nu sprint): 2 minute Repeta pasii 2 si 3: 10 repetari Revenire – mers incet: 2 minute

Total: 45 de minute

– Miercuri:

Incalzire – mers incet: 5 minute Genuflexiuni: 12 repetari Power walk la inclinare intre 4 si 6%: 3 minute Repeta pasii 2 si 3: 6 repetari Revenire – mers incet: 5 minute

Total: 40 minute

– Joi:

Incalzire – mers incet, apoi rapid: 3 minute Power walk: 2 minute Alergare rapida (dar nu sprint): 2 minute Repeta pasii 2 si 3: 6 repetari Revenire – mers incet: 3 minute

Total: 30 de minute

– Vineri:

Repeta antrenamentul de luni

– Sambata:

Incalzire – mers incet, apoi rapid: 5 minute Power walk: 2 minute Alergare rapida (dar nu sprint): 4 minute Repeta pasii 2 si 3: 6 repetari Revenire – mers incet: 4 minute

Total: 45 de minute

– Duminica:

Odihna!

