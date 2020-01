Fără nici o urmă de îndoială, cele mai utilizate dispozitive, precum și cele mai importante, sunt smartphone-urile, tabletele ori laptop-urile, iar acest fapt nu poate fi contestat, indiferent că vorbim despre dispozitive de buget sau premium. Aceste dispozitive au rolul de a ne ușura sarcinile de zi cu zi, de a ne ajuta să comunicăm mult mai simplu si mai rapid, de a ne informa, în general, de a ne ușura viața.

Dintre toate acestea, smartphone-ul este device-ul cel mai folosit datorită faptului că este foarte practic și cu siguranță foarte multi dintre voi v-ați confruntat de multe ori cu situația de a rămâne fără baterie într-o situație extrem de neprielnică, fără a avea posibilitatea da a îl încărca în momentul respectiv.

De exemplu, în momentul în care vă aflați la volan și aveți nevoie să vă încărcați device-ul, una dintre cele mai eficiente soluții, este reprezentată de utilizarea unui încărcător auto wireless. Acesta se fixează ușor în funcție de locul dorit și de tipul prinderii, fără a mai exista nici un fel de bătaie de cap în ceea ce privește cablul conectat în telefon în momentul în care se dorește utilizarea sa, în special dacă este vorba despre un încărcător magnetic. Încărcarea wireless este acel proces prin care dispozitivul mobil poate să fie încarcat fără a fi nevoie de conectarea sa printr-un cablu de încărcare.

Încărcarea wireless nu reprezintă nici un fel de pericol pentru un smartphone si se realizează prin intermediul câmpurilor electromagnetice, de la un dispozitiv care induce un curent electric într-o bobină de metal, din interiorul altui dispozitiv. Astfel, acel curent este generat direct in interiorul dispozitivului respective și nu există nici un fel de pericol care ar putea interveni comparând cu încărcarea convențională prin cablu.

O gamă foarte variată de astfel de încărcătoare auto wireless și nu numai, puteți achiziționa la cel mai bun raport preț/calitate prin numai un simplu click aici – https://www.tozmobile.ro/incarcatoare-auto-wireless.

Aceste tipuri de gadget-uri sunt perfecte pentru aceia dintre voi care petrec o perioadă îndelungată de timp la volan, de exemplu in cazul distribuitorilor, curierilor și așa mai departe. Însă, cu toate acestea, înainte de a achiziționa un astfel de dispozitiv, trebuie să vă asigurați că smartphone-ul pe care îl aveți în posesie dispune de încărcare wireless,deoarece în caz contrar, încărcătorul cumpărat va fi folosit doar ca un simplu suport.

În mod clar, unul dintre cele mai importante avantaje în cazul încărcătoarelor wireless, este cel legat de comoditate. Tot ce trebuie sa faceți este să așezați telefonul pe încărcător și asta este tot. Este mult mai rapid și mai convenabil, fără a mai exista vreun inconvenient legat de cablul atașat de smartphone continuu. Cu siguranța cablul este incomod, se poate defecta și de asemenea, pot apărea probleme și în ceea ce privește portul de încărcare al smartphone-ului. Este drept că nu scăpăm în totalitate de cabluri, deoarece încărcătorul wireless dispune de un cablu conectat la priza mașinii astfel încat să poată încărca telefonul, însă acesta poate fi aranjat și ascuns astfel încât să nu creeze nici un fel de problemă.

Sute de accesorii de cea mai bună calitate pentru telefoane inteligente și nu numai, veți putea gasi accesând site-ul celor de la Tozmobile.ro, magazin online care dispune de o gamă de produse extrem de variată, împarțită în următoarele categorii:

Huse telefoane

Folii

Suporturi

Stocare date

Cabluri

Baterii Externe

Boxe și difuzoare

Handsfree-uri Bluetooth

Adaptori

Hub-uri

Incărcătoare

Smartwatch

Diverse

Toate acestea sunt produse de cea mai buna calitate, fiind vorba atât despre accesorii originale dar și despre accesorii și device-uri provenite de la alți producatori de renume.

Pe lângă produsele disponibile la un raport preț/calitate mai mult decât excelent, cei de la Tozmobile.ro oferă și servicii convenabile, în scopul de a susține nevoile fiecărui client în parte, indiferent că este vorba despre o comandă de câțiva zeci de lei ori de câteva sute de lei.

În ceea ce privește livrarea, aceasta se va face „door to door” prin intermediul serviciilor de curierat rapid, in cel mult 48 de ore de la confirmarea telefonică a comenzii, iar plata fie se poate realiza prin ramburs la primirea coletului, fie prin achitarea cu cardul în momentul în care veți plasa comanda online și in plus, puteți opta chiar și pentru plata in rate. Veți putea beneficia de retur garantat în cel mult 14 zile de la primirea coletului dar și de serviciul „verificare colet” în cazul în care doriți acest lucru. În acest fel, dacă și dumneavoastră sunteți în căutarea unor încărcătoare wireless de cea mai buna calitate și la prețuri extrem de avantajoase, atunci trebuie să accesați site-ul celor de la Tozmobile.ro, unde vă așteaptă o gamă extrem de variată de produse, plus o mulțime de alte accesorii GSM și nu numai. De asemenea, toate detaliile vă sunt puse la dispoziție la numai un click distanță, atât în ceea ce privește produsele, cât și serviciile de care puteți beneficia.

