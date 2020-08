Totuși, indiferent cât de mult timp le ocupă procesul de curățenie a casei, aproape 60 de milioane de europeni au un lucru în comun: își doresc să renunțe la unul dintre cele mai cunoscute produse pentru podele: mopul clasic. Inovația care i-a convins să se declare interesați de această schimbare este noul mop electric de la Kärcher, modelul FC 3, cu un sistem revoluționar de absorbție a murdăriei.

De ce să alegi mopul electric

Deși reprezintă o noutate relativ recentă, mopul electric a devenit în scurt timp unul dintre cele mai căutate produse pentru curățenia podelelor la nivel european. Și asta din cel puțin 5 motive care îl fac alegerea ideală în locul mopului clasic:

Curățenie cu adevărat WOW

Cele mai importante avantaje pe care acest mop electric le aduce procesului de curățare sunt reprezentate de faptul că spală numai cu apă curată, din rezervorul dedicat, dar și funcția de auto-curățare a rolelor, prin intermediul căreia acestea sunt permanent curățate si umezite. Mai mult, spre deosebire de un mop clasic, ce în fapt transportă murdăria pe toata suprafața podelei, modelul Kärcher curăță podeaua, apoi absoarbe mizeria, concomitent cu furnizarea peliculei de apă proaspătă cu detergent. Practic, Kärcher FC 3 oferă o igienă de neegalat, întrucât rezervorul de apă poate fi completat și cu substanțe dezinfectante.

Rapiditate si mobilitate

Cu un mop electric de la Kärcher la îndemână, fie că faceți o curățenie de întreținere zilnică sau, pur și simplu, vreți să curățați repede holul după ce v-ați întors de la job/ați avut musafiri, igienizați parchetul sau gresia în cel mai simplu și rapid mod. Luați repede mopul depozitat după o ușă sau debara, îi umpleți rezervorul cu apă și detergent, apăsați butonul de start, rolele încep să se umezească și gata! În câteva minute aveți o podea curățată la sigur! Iar datorită tehnologiei cu role a mopului FC3 de la Kärcher, podelele se usucă în doar 2 minute. Ce înseamnă asta? Eficiență cu 20% mai mare când vine vorba de întreg procesul de curățare și colectare a murdăriei, inclusiv în cele mai încăpățânate margini. Apropo de acestea, capătul pivotant al mopului electric Kärcher poate ajunge cu ușurință oriunde, inclusiv sub mobilier, spre deosebire de un mop clasic, mult mai greu de utilizat din acest punct de vedere.

Nu atingeți murdăria absorbită

Spre deosebire de un mop clasic, ce trebuie spălat temeinic după finalizarea curățeniei, procesul de evacuare a reziduurilor și golire a rezervorului de apă din FC 3 se face fără a intra în contact cu murdăria.

Economie de resurse

Când vine vorba de consum de apă, mopul electric este de 10 ori mai eficient decât un mop clasic. FC 3 are nevoie de doar 0,4 litri de apă pentru a curăța perfect 60 de metri pătrați de podea, spre deosebire de mopul convențional, ce necesită chiar și 5 litri. Mai mult, scăpați de corvoada umplerii găleților cu apă, schimbarea acesteia și clătirea permanentă a mopului, care nici măcar nu oferă o curățenie în adevăratul sens al cuvântului, ci mai degrabă o impresie a acesteia. Toate acestea și cu grijă față de mediul înconjurător, întrucât prin reducerea cantităților necesare de apă și detergent contribuim la un proces sustenabil de igienizare a podelelor.

Mentenanță extrem de facilă

Odată finalizat procesul de spălare a podelelor, cele două role ce compun capătul pivotant pot fi, de asemenea, spălate în mașina de spălat, la un program de până la 60 de grade C. Și în ceea ce privește depozitarea acestuia, mopul electric este net superior celui clasic, întrucât FC 3 are nevoie de sub un metru pătrat de spațiu pentru depozitare, ceea ce îl face ideal pentru orice tip de locuință.

De altfel, mopul electric a devenit una dintre cele mai căutate și dorite soluții de curățare a podelelor din Europa. În Germania, piața pentru acest tip de produs a înregistrat o creștere de peste 370% în ultimii ani. Trendul se menține și când vine vorba despre întreaga categorie de echipamente de curățenie fără fir. 30% dintre francezi utilizează astfel de produse, urmați îndeaproape de 28% dintre germani. La nivel mondial, cei mai atrași de soluțiile moderne de curățenie a casei sunt japonezii și chinezii, cu 34% dintre locuințe igienizate cu ajutorul noilor tehnologii, ce oferă rezultate certe și sigure de curățenie.

Iar în contextul sanitar actual, mopul electric nu mai este doar o soluție utilizată cu precădere în Vest, ci una accesibilă fiecărei case unde siguranța și igiena sunt prioritare, astfel că sunt și tratate cu responsabilitate și grijă față de cei dragi.

Vino în magazinele Kärcher, să vezi cu ochii tăi cum arată podele WOW sau intră pe site, ca să afli și mai multe detalii despre cum îți primești banii înapoi dacă nu te vei convinge de noua revoluție în materie de curățenie: https://www.kaercher.com/ro/home-garden/mop-electric.html



