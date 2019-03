(Publicitate) Dieta Rina: 5 greseli care iti saboteaza cura de slabire

Iata care sunt principalele greseli pe care trebuie sa le constientizezi si sa le eviti.

Nu respecti planul dietei

Dieta Rina se bazeaza pe un plan alimentar care prespune un ciclu repetitiv de 4 zile astfel: in prima zi se consuma proteine, a doua zi – amidonoase, a treia zi – carbohidrati, a patra zi – vitamine. O alta regula importanta a acestui regim este ca micul dejun sa fie alcatuit doar din fructe, in fiecare zi. Daca vrei sa dai jos kilogramele suplimentare, este absolut necesar sa respecti acest plan. Spre exemplu, in ziua proteinelor este important sa nu combini carne cu amidonoase (cartofi, orez, fasole) sau carbohidrati (paste, paine, mamaliga). Cu toate acestea, nu trebuie sa mananci doar carne in ziua respectiva, o poti combina cu salate simple pe baza de verdeturi (fara ulei sau sosuri). In plus, poti varia sursele de proteine consumand la o masa oua, la alta iaurt sau branzeturi, la urmatoarea carne sau peste.

De asemenea, nu trebuie sa se inlocuiasca zilele din dieta sau sa se sara peste anumite zile. Spre exemplu, nu este bine sa consumi carbohidrati doua zile la rand sau sa sari peste ziua de vitamine. Succesiunea zilelor trebuie urmata intocmai asa cum este prevazuta in dieta.

Sari peste mese

Micul dejun nu trebuie omis si nu trebuie sarite nici celelalte mese pentru a se evita senzatia acuta de foame. Din cauza infometarii exista tendinta de a consuma o cantitate mai mare de alimente si atunci este inutil sa respecti ziua de carbohidrati, de exemplu, daca vei manca doua portii de paste la o masa.

Nu te hidratezi suficient

Pentru a facilita pierderea greutatii trebuie sa bei cel putin 1,5 litri de apa in fiecare zi. Sunt permise si ceaiurile si cafeaua, dar neindulcite. Sucurile naturale si smoothie-urile din fructe sunt considerate alimente si se accepta o singura portie doar in ziua de vitamine. In rest, este bine sa bei numai apa.

Nu faci miscare

Alaturi de planul alimentar, in dieta Rina este foarte importanta si activitatea fizica. Este indicat sa faci miscare de cateva ori pe saptamana. Poti opta pentru mers pe jos sau cu bicicleta, alergare, fitness, pilates, yoga, in functie de abilitatile tale si de toleranta la efort. O regula esentiala: orice varianta alegi, trebuie sa o practici cu regularitate, cel putin 2-3 ore pe saptamana.

Nu tii cont de recomandarile medicale

Aceasta este o mare greseala, pentru ca iti pui in pericol sanatatea. Dieta Rina nu este recomandata persoanelor cu boli cronice, diabet sau boli digestive. De altfel, persoanele cu boli cronice ar trebui sa consulte un medic nutritionist inainte de a incepe orice tip de dieta si sa respecte o serie de sfaturi medicale, astfel incat sa evite complicatiile afectiunilor preexistente.

Mai multe informatii despre diete si alte subiecte despre sanatate puteti descoperi pe site-urile SfaturiMedicale.ro si MamisiCopilul.ro – platforme de informare si educatie pentru sanatate dezvoltate de GTS Solution.

Despre GTS Solution

GTS Solution este unul dintre principalii furnizori de servicii si solutii pentru piata farmaceutica din Romania.

Misiunea GTS Solution este de a contribui la imbunatatirea calitatii vietii si a starii de sanatate a pacientilor, prin promovarea unor produse farmaceutice si servicii de inalta calitate.