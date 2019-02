Inca de la aparitia scrisului, a fost necesar ca hartiile sau tablitele de lut sa fie adapostite, pentru ca informatia de pe acestea sa nu fie pierduta sau stearsa. Astfel, in Antichitate, tablitele se pastrau in biblioteci dedicate, iar manuscrisele din papirus sau din piele erau „conservate” in interiorul unui plic din lut, sau pastrate in vase de ceramica. Pe parcursul istoriei au aparut si alte metode pentru a depozita eficient aceasta informatie.

De exemplu, in Evul Mediu, cei mai multi comercianti si functionari care trebuiau sa tina evidenta actelor se foloseau de o platforma cu un cui, in care erau agatate foile, metoda asemanatoare cu cea intalnita astazi in restaurante sau cafenele, unde comenzile preluate sunt „tintuite” intr-un suport. O alta metoda presupunea existenta unor rafturi in care se asezau foile, asemanatoare cu acel dulap metalic pe care il cunoastem astazi. Cele mai importante documente se incuiau in lazi sau cufere.

Astfel, odata cu dezvoltarea industriei hartiei, formele de depozitare a acesteia au fost nevoite sa tina pasul, ceea ce a condus la aparitia mai multor modele in a doua jumatate a sec. XIX. Acest moment a marcat prima aparitie a servietelor de tip „acordeon”, dar si a dulapurilor Shannon. Acest model permitea ordonarea documentelor din punct de vedere cronologic sau alfabetic, avand mai multe sertare orizontale (aparute in 1868).

Servietele de tip „acordeon”, dulapurile de tip cutie si dulapurile Shannon erau foarte bune pentru organizarea documentelor, fie cronologic, fie alfabetic, in mici containere ce puteau fi accesate cu usurinta. Astfel, primul dulap echipat cu sertare ce se inchideau a aparut in 1868, insa deoarece hartiile se asezau orizontal, era destul de dificila extragerea acestora.

Sertarele verticale au aparut putin mai tarziu, la Targul Mondial din Chicago, in 1893. Desi la inceput era fabricat din lemn, acest model avea sa devina primul dulap metalic in forma pe care o cunoastem si astazi.

La inceputul secoului trecut, un dulap metalic putea avea o multitudine de forme. Astfel, de la dulapuri scunde, dar late, sau dulapuri cu rafturi deschise, s-a facut usor trecerea la sisteme electronice. Daca in 1940 aparea primul sistem rotativ motorizat, in anii 1950 deja existau sisteme care puteau identifica si aduce dosarul cautat, prin simpla apasare a unui buton.

Chiar daca scopul principal al unui dulap metalic este acela de a depozita si clasifica documente, acesta mai are cateva functii, printre care si aceea de a proteja arhivele si fisele de actiunea factorilor externi, precum umezeala, caldura excesiva sau chiar si substantele chimice! Pentru acest lucru, insa, iti va trebui un dulap metalic de calitate, care poate rezista atat la impact, cat si la rugina.

Pentru a asigura aceasta rezistenta, un dulap metalic trece printr-o serie de teste, pentru a-i determina calitatea. Astfel, cu ajutorul unui cantar se va simula greutatea de apasare pe maner sau clanta de cateva mii de ori. In acelasi timp, usa este deschisa si inchisa de cel putin 50.000 de ori, simuland astfel peste 20 de ani de uz zilnic.

Daca un dulap metalic nu are o marime standard, nu acelasi lucru il putem spune si despre sertarele si rafturile acestuia, care trebuie sa aiba o dimensiune standard, pentru a acomoda dosarele.

In concluzie, cu toate ca in urma cu cateva decenii se preconiza disparitia acestor piese de mobilier, ele sunt produse si n prezent, fiind deosebit de eficiente, rezistente si folositoare. Astfel, chiar daca folosim computerul pentru a redacta si genera documente, cea mai buna solutie pentru a le depozita ramane dulapul metalic!