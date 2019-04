(PUBLICITATE) Dureri de spate: mare grija la bolile pe care le ascund!

Obiceiuri daunatoare pentru spate

Postura incorecta a corpului, statul prelungit in fata calculatorului, dormitul pe o saltea sau perna nepotrivita sunt cauze frecvente de aparitie a durerilor de spate.

Sedentarismul si lipsa unei activitati fizice au drept rezultat atrofierea musculaturii paravertebrale, cea care sustine coloana vertebrala. Astfel, dupa activitati banale care presupun solicitarea spatelui, chiar si dupa o zi in care ai mers mai mult pe jos sau ai ridicat greutati, pot aparea dureri lombare.

Chiar si practicarea unui sport poate provoca dureri daca exersezi la sala fara indrumarea unui specialist sau dupa o incalzire incorecta. Daca incepi cu efectuarea unor exercitii dificile sau cu ridicarea unor greutati mult peste capacitatea ta de efort, atunci nu vor intarzia sa apara durerile de spate.

Accidentele si traumatismele la nivelul coloanei vertebrale sunt destul de frecvente in randul persoanelor care practica diverse sporturi sau activitati profesionale care presupun efort fizic intens.

Obezitatea, grea povara pentru coloana vertebrala

Excesul ponderal, indeosebi daca se ajunge la obezitate se asociaza adesea cu probleme la nivelul spatelui. De altfel, kilogramele in plus reprezinta o povara pentru intreg sistemul osteoarticular, ceea ce, pe termen lung, se soldeaza nu numai cu dureri de spate, ci si de genunchi, solduri, umeri. Greutatea suplimentara duce la accelerarea proceselor degenerative la nivelul articulatiilor, inclusiv la nivelul coloanei vertebrale. In acest fel se poate ajunge la spondiloza (reumatismul degenerativ la coloana), care poate afecta zona cervicala, toracala sau lombara.

Hernia de disc, boala care poate duce la paralizie

Hernia de disc este una dintre bolile grave care se manifesta prin dureri de spate. Ea poate aparea la orice segment al coloanei vertebrale, dar mai frecvent la nivel lombar. Hernia de disc presupune lezarea sau ruperea unui disc intervertebral. Discul afectat nu mai sustine vertebrele si apare compresia asupra nervilor spinali. Din aceasta cauza apari dureri, care devin mai intense in timpul efortului. In functie de severitatea herniei, durerea coboara pe traseul nervului sciatic spre coapsa, iar la nivelul picioarelor apar furnicaturi, amorteli, slabiciune musculara. In cazurile grave pot aparea chiar parestezii sau paralizii la nivelul membrelor inferioare, pierderea controlului sfincterian. In general, hernia de disc se trateaza prin repaus si reducerea activitatilor fizice solicitante, reducerea greutatii corporale, medicamente antiinflamatoare (la recomandarea medicului), kinetoterapie, electroterapie, elongatii vertebrale, iar in cazuri grave se impune interventia chirurgicala.

Cum este durerea in cancer osos si osteomielita?

Cancerul osos este o boala severa care poate fi localizata inclusiv la nivelul coloanei vertebrale. Spre deosebire de alte situatii, durerea in osteosarcom devine treptat constanta si nu cedeaza cu medicamente analgezice obisnuite. Durerea se poate intensifica noaptea sau in timpul efortului. Pe langa durere pot sa apara si alte simptome: umflatura si sensibilitate locala, probleme de mers, pierderea sensibilitatii unui membru, pierderea in greutate inexplicabila, oboseala. Persoanele care se confrunta cu astfel de simptome intr-un interval de cel putin doua saptamani sunt sfatuite sa se prezinte la medic pentru un control de specialitate.

Osteomielita – infectia osoasa – poate afecta de asemenea coloana vertebrala. De obicei, este o infectie bacteriana cu stafilococ, provenita de la un traumatism suprainfectat sau chiar si de la o infectie a pielii. Sunt predispusi la osteomielita pacientii care au imunitatea scazuta, ca urmare a unor tratamente imunospuresoare, cei cu diabet, HIV/SIDA, dar si extremele de varsta (copii, varstnici). Durerea din osteomielita este ascutita, vie, insotita de febra, frisoane, tumefactie, leziune purulenta in zona afectata. In functie de severitatea infectiei, medicul poate recomanda tratament cu antibiotic, efectuarea unei proceduri de drenaj local sau interventie chirurgicala.

Mai multe informatii despre boli de oase, muschi, articulatii si alte subiecte de sanatate descoperiti pe site-urile SfaturiMedicale.ro si Cancer360.ro – platforme de informare si educatie pentru sanatate dezvoltate de GTS Solution.

Despre GTS Solution

GTS Solution este unul dintre principalii furnizori de servicii si solutii pentru piata farmaceutica din Romania.

Misiunea GTS Solution este de a contribui la imbunatatirea calitatii vietii si a starii de sanatate a pacientilor, prin promovarea unor produse farmaceutice si servicii de inalta calitate.