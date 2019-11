Aromaterapia a fost folosita de sute de ani pentru echilibrul mental si corporal, dar si pentru tratarea anumitor afectiuni. Multe femei frumoase si puternice din istorie au stiut sa speculeze puterea naturii si sa o foloseasca in avantajul personal.

Azi uleiurile esentiale sunt recunoscute pentru puterea vindecatoare in cazuri din cele mai diverse – de la anxietate si depresie, la matreata si muscaturi de insecte. Mai mult, aceste minuni concentrare in sticle mici ofera un sentiment general de bunastare. Ele ajuta femeile sa-si faca viata mai placuta si mai sanatoasa.

Exista atat de multe modalitati de utilizare a uleiurilor esentiale, incat ai putea crede ca ele sunt bune pentru orice. De la aplicatii locale, pana la includerea lor in lotiuni si formule mixate, de la folosirea difuzoarelor pentru dispersie in aer, pana la produse de curatare pentru casa, exista atat de multe modalitati de folosire a uleiurilor esentiale.

Ca femeie, le poti folosi atat pentru corp, cat si pentru functiile cognitive, pentru relaxare, dar si pentru stimulare si efort sustinut, pentru dureri si tratamente de frumusete. Uleiurile esentiale cu pret accesibil ar trebui sa faca parte din viata fiecarei femei.

Iata unele din cele mai eficiente si benefice uleiuri esentiale terapeutilce pentru femei.

4 Uleiuri esentiale terapeutice pentru sanatate, frumusete si ingrijire personala

1. Ulei esential de tamaie

Acest ulei se dovedeste foarte eficient pentru minimizarea stresului si anxietatii. Combate depresia si actioneaza ca si stimulator de buna dispozitie.

Uleiul Frankincense, cum mai este numit, sustine puternic sistemul imunitar, ceea ce inseamna ca este excelent de intrebuintat de la primele semne ale recelii. Este anti-inflamator si anti-bacterian.

2. Ulei esential de salvie

Salvia pare sa fie unul din uleiurile esentiale gandite special pentru femei. El poate actiona in directia reglarii hormonale, in special in ceea ce priveste estrogenul si crampele cauzate de menstruatiile lunare.

Femeile aflate la menopauza pot gasi o alinare fantastica in acest ulei esential de salvie, pentru ca el estompeaza simptomele neplacute din aceasta perioada. In plus, uleiul esential de salvie este calmant pentru sistemul nervos, reduce anxietatea si stresul.

3. Ulei esential din arbore de ceai

Acest ulei este apreciat ca un remediu foarte bun pentru multe afectiuni ale pielii. Dovedeste calitati anti-bacteriene si anti-fungice, fiind o solutie eficienta impotriva acneei, ciupercilor de la nivelul unghiilor, iritatiilor scalpului etc. Pentru a scapa de matreata este suficient sa adaugi cateva picaturi de ulei esential de arbore de ceai in recipientul de sampon.

4. Ulei esential de lavanda

Lavanda are un miros extraordinar si aduce cu sine o multime de beneficii pentru femei. Are proprietati relaxante si te poate ajuta sa iesi dintr-o stare nervoasa, cu agitatie si stres. Acest lucru il face ideal pentru combaterea starilor anxioase si noptile cu insomnie.

Serul concentrat face minuni impotriva migrenelor si durerilor de cap. Este un antiinflamator excelent si calmeaza pielea. Poate fi inclus cu succes in tratamentele pentru acnee sau eczeme ale pielii.

Mai multe uleiuri esentiale intr-o singura formula

Acestea sunt doar 4 uleiuri esentiale pe care ar trebui sa le incluzi in colectia ta de produse de ingrijire corporala si spirituala. In afara de acestea poti folosi uleiuri esentiale de Ylang Ylang, lamaie, portocal, iasomie, scortisoara, geranium etc. Posibilitatile par nelimitate cand vorbim de beneficiile uleiurilor esentiale.



Din fericire, noile formule mixate din gama Puressentiel, veritabile cocktailuri de esente tari, contin mai multe uleiuri esentiale si produc efecte vizibile intr-un timp mai scurt. Aceste produse, uleiuri esentiale Puressentiel, de skincare si ingrijire corporala nu ar trebui sa lipseasca niciunei femei puternice.

Pentru uleiuri esentiale pret avantajos consultati gama de propuneri Puressentiel.



