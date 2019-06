Tipuri de anvelope auto



Alegerea anvelopei potrivite pentru montarea pe rotile masinii depinde de mai multi factori, inclusiv utilizarea generala a vehiculului si conditiile de condus.



Anvelope de vara sau de performanta



Acestea sunt fabricate din compusi moi din cauciuc si au modele mici de blocare a benzii de rulare. Anvelopele pot asigura performanta si aderenta.



Toate anotimpurile, All season



Acestea va ofera echilibrul optim de performanta, aderenta, siguranta la vreme umeda, zgomot acceptabil si durabilitate. Functioneaza destul de bine pe drumuri umede si in ploi torentiale.



Anvelope vreme umeda



Daca aveti anvelope de vara, atunci aveti cu siguranta si pneuri pentru vreme umeda. Pneurile anvelopelor sunt mult mai aproape de compozitia anvelopelor de performanta, desi mai usoare.



Anvelope de iarna: zapada si noroi sau zapada si gheata



Exista doua tipuri de compusi de iarna, in functie de conditiile de mediu predominante. Aceste anvelope au modele mai mari de blocuri pentru a permite un contact optim cu suprafata de zapada, gheata sau noroi.



Anvelope pentru terenuri



Acestea au pereti laterali foarte rigizi, permitandu-i sa se rostogoleasca peste pietre si alte obstacole. Ele au, de asemenea, mai multe modele de blocuri de rulare, permitandu-le sa prinda murdaria, pietrisul si chiar nisipul pierdut.



Anvelope de noroi



Puteti sa va uitati la acestea ca la un subtip de anvelope pentru toate terenurile. Blocurile de rulare ale acestor sunt masive. In niciun caz nu trebuie sa luati aceste cauciucuri pe orice alta suprafata, cu exceptia noroiului si murdariei.



Constructia anvelopelor

Modul in care este construits o anvelopa poate avea un impact semnificativ asupra performantei sale globale; fie ca este construita pentru viteza sau pentru un confort sporit la conducere sau pentru navigarea pe teren teribil, cum ar fi noroiul, zapada, gheata, nisipul si rocile.



Există, in mod esential, doua tipuri de constructie a anvelopei: in cruce si radiala:



Radial



Majoritatea vehiculelor moderne au sistemul radial pe roti, deoarece ofera o rezistenta exceptionala la taiere pe suprafata de rulare, o tractiune superioara, rezistenta la caldura si uzura, flotatie si, mai presus de toate, o economie de combustibil mai buna.



In cruce



Este foarte usor de reparat si are aceasta proprietate uimitoare de auto-curatare. Avantajul unei anvelope in cruce este gradul de stabilitate pe care o ofera vehiculului.



Tipuri de constructie a anvelopelor



Anvelope cu banda de rulare



Aceasta parte a anvelopei este proiectata sa transmita fortele intre suprafata drumului si anvelopa.



Flancurile anvelopei



Partea laterala a anvelopei este special conceputa pentru a rezista la spargere, crapare si taiere.



Mantaua anvelopei



La anvelopele in cruce, mantaua este ceea ce protejeaza corpul si talonul de frecare.



Captuseala



Daca aveti o anvelopa fara tub, atunci ar trebui sa aiba o captuseala care acopera suprafata interioara pentru a preveni scurgerea sau scaparea aerului.



Taloanele anvelopei



Aceasta este fundatia tuturor anvelopelor. Pe un sistem transversal, banda este compusa din doua pana la trei fascicule de fire de otel cu rezistenta mare la tractiune, care au fost acoperite cu bronz si izolate cu cauciuc.



Carcasa cordului sau stratul corpului

Cordul corpului sau stratul de corp este ceea ce pastreaza din punct de vedere tehnic presiunea in interiorul anvelopei.



Cureaua



Cureaua protejeaza corpul cordonului in sistemele cu strat transversal impotriva taieturilor, marind totodata stabilitatea generala a benzii de rulare. Cureaua radiala creste rigiditatea benzii de rulare si rezistenta la taiere. Curelele transmit forte pe stratul de corp in timp ce restrictioneaza cresterea pneurilor.

Dimensiunile anvelopei, marcajele și profilurile



Uitati-va la anvelopele masinii dumneavoastra si veti vedea mai multe marcaje, de obicei o combinatie de numere si litere.



Dimensiunea anvelopei



Aceasta este una dintre cele mai importante marcaje, va ofera o idee despre dimensiunea anvelopei si, impreuna cu aceasta, dimensiunea jantei.



Alte marcaje



Denumirea pneului, inclusiv producatorul, marca sau orice alta identificare comerciala;

Tipul de constructie a pneurilor;

Presiunea in anvelope;

Simbolurile de conformitate, precum si numerele de identificare;

Tara in care este fabricate;

Evaluarea temperaturii;

Ratingul de tracțiune;

Calitatea uzurii trenului.

Verificarea anvelopelor pentru uzura



Integritatea anvelopelor dumneavoastra poate insemna siguranta pe șosea. Acesta este motivul pentru care o parte din controalele de mentenanta de rutina a vehiculului este sa va asigurati ca aveti un set de anvelope care pot mentine contactul excelent cu drumul, permit manevrarea eficienta si prevenirea hidroplanarii.



Umarul



Umerii anvelopei prezinta semne de uzura mult mai rapide decat centrul. Acest lucru poate fi cauzat de sub-inflatie, anvelopele care nu au fost rotite, potrivirea necorespunzatoare a rotilor sau jantelor si repetarea virajului la viteze mari.



Uzura centrala



Daca centrul anvelopei este cel care prezinta semne de uzura, acesta este adesea un indiciu al supra-inflatiei.



Spot uzura



In cazul in care uzura are loc numai intr-o singura parte a anvelopei, aceasta se numeste uzura la fata locului. Poate fi cauzata de o suspensie defectuoasa, de componente defecte de franare sau de componente rotative defecte.



Invelis diagonal



Uzura diagonala apareiîn mod obisnuit pe componentele benzii de rulare, de obicei urmand un model diagonal. Cauzele sunt oarecum asemanatoare cu uzura la fata locului, desi alinierea necorespunzatoare a rotilor si lipsa de rotire a anvelopelor sunt destul de comune.



Anvelope rotative



Una dintre cele mai frecvente cauze ale uzurii inegale a anvelopelor este nereusita rotirii in mod regulat a acestora. Rotirea anvelopelor inseamna pur si simplu schimbarea cauciucurilor din fata si din spate pentru a va asigura ca uzura este uniforma.

