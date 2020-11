(Publicitate) House of Beauty Clinic oferă noi servicii de înfrumusețare la prețuri accesibile. Implanturi mamare, rinoplastie, blefaroplastie, în rate cu doar 20 de euro pe lună

House of Beauty Clinic se reinventează mereu și face orice pentru a oferi cele mai bune servicii clienților săi. De acum, House of Beauty Clinic are o nouă ramură de chirurgie plastică ce cuprinde implanturile mamare, rinoplastia, blefaroplastia, liposucția, etc. În cabinetele dotate cu aparatură de ultimă generație, te așteaptă Conf. Univ. Dr. Ana Maria Oproiu, un medic instruit la cele mai înalte nivele de pregătire în domeniul frumuseții.

Fiecare persoană care va alege să se lase pe mâna unui profesionist ca Dr. Ana Maria Oproiu va avea posibilitatea să pună întrebări și să discute deschis despre intervenția dorită astfel încât să se ajungă la o concluzie realistă în ceea ce privește schimbarea. Comunicarea și pregătirea sunt cheile succesului!

Dacă alegi să fii pacientul House of Beauty Clinic, pentru orice intervenție pe ramura chirurgiei plastice, ai oportunitatea de a achita tratamentele în rate lunare cu ajutorul celor mai facile soluții financiare existente pe piață.

Poți beneficia de plata în rate a intervențiilor estetice la House of Beauty Clinic, pe o perioadă stabilită chiar de tine, asta doar dacă ai orice venit declarat pe teritoriul României.

Alege House of Beauty Clinic, locul unde te vei întâlni cu măiestria unui doctor de excepție. Fiind unul dintre cei mai recunoscuţi medici chirurgi din România, Conf. Univ. Dr. Ana Maria Oproiu are pregătire specializată în Chirurgie-Estetică şi Microchirurgie Reconstructivă. Mai mult, este Doctor în Medicină, şi, în prezent, Conferenţiar în cadrul Catedrei de Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă al UMF “Carol Davila”.

De asemenea, pe lângă transformările ce țin de chirurgia plastică, în cabinetele doamnei doctor puteți beneficia și de intervenții precum: acid hialuronic, fire PDO, botox, tratamente estetice precum hiperhidroză, PRP terapia vampir, vergeturi, cicatrici, mezoterapie, plasma pen pentru riduri, pleoape, dar și consultații pe zona de chirurgie plastică și reconstructivă.

Pentru a deveni unul dintre cei mai buni medici în domeniul esteticii, Conf. univ. Dr. Ana Maria Oproiu a acumulat peste 18 ani de experiență în care s-a specializat și prin numeroase traininguri, workshopuri şi colaborarari, desfăşurate în ţară şi în străinătate: New York, Paris, Stockholm, Budapesta.⁣⁣

În cabinetul doamnei doctor Ana Maria Oproiu , pacientul va fi informat asupra beneficiilor, dar și riscurilor intervenției estetice dorite, asupra procedeului operator, precum si asupra metodelor alternative de tratament.

House of Beauty Clinic oferă servicii de top în cadrul chirurgiei plastice moderne și profesioniști care te vor face să obții profilul dorit.



Soluțiile financiare pentru serviciile de la House of Beauty Clinic sunt următoarele:

• Banca Transilvania (12 rate)

• Credit Europe Bank (1-12, 18, 24, 36 rate)

• ING (3, 6, 9, 12 rate)

• UniCredit (1-12, 18, 24 rate)

• Garanti Bank (3, 6, 9, 12, 15, 18 rate)

• TBI Bank (1-60 rate)

Care sunt documentele de care ai nevoie?

Pentru salariați:

• act de identitate

• excepție fac angajații Ministerului Interne, Ministerului Apărării Naționale, Ministerul Justiției care trebuie să prezinte și dovadă de venit.

Pentru pensionari:

• act de identitate

• ultimul talon de pensie

Pentru persoane fizice autorizate:

• act de identitate

• acte specifice PFA



House Of Beauty Clinic a fost fondată din dorința de a readuce bucuria în viața oamenilor. Pentru că scopul clinicii este acela de a vindeca și înfrumuseța oamenii, fondatorii s-au gândit să le ofere mai multe oportunități, printre care plata în rate pentru intervențiile de înfrumusețare.

Dr. Jona Yousif și Ibrahim Bahbahani, cei care au pus bazele uneia dintre cele mai recunoscute clinici din România, au vegheat cu atenție și dăruire, pentru că scopul clinicii este acela de a vindeca și de a înfrumuseța oamenii. Mai mult, fondatorii s-au gândit să-și răsplătească clienții oferindu-le plata în rate pentru ramura chirurgiei plastice.

Unul dintre fondatorii House of Beauty Clinic, Ibrahim Bahbahani mărturisește: “Noi când am înființat această clinică ne-am gândit să facem oamenii să zâmbească mai des. Tarifele clinicii noastre nu sunt nici cele mai scumpe, dar nici cele mai ieftine, însă suntem o clinică ce se respectă și lucrează cu cele mai calitative produse și branduri, iar acest aspect se poate observa din momentul în care un client ne trece prima dată pragul. În acest sens, am încercat să găsim o soluție și am venit pe piață cu varianta plăților în rate.

Este foarte posibil să fim una dintre puținele clinici care să aibă atâtea contracte încheiate cu mai multe bănci pentru comoditatea și flexibilitatea pacientului de a alege cu cine ar vrea să colaboreze. Prin urmare, toate serviicile noastre se pot achita în rate. Iar pentru cine nu vrea să își bată capul cu aceste soluții de creditare și cu toate drumurile sau documentele, am găsit o soluție prin care clientul nu face niciun drum. Cu ajutorul celor de la TBI Bank, care este o instituție de creditare online și offline, vii la clinică, ți-am colectat câteva date cu aprobarea ta, iar în interval de câteva minute primeșți aprobarea creditului. Astfel totul devine mai ușor.”

Alege calitatea! Pentru mai multe detalii sună chiar acum la +40 755 354 555 sau intră pe www.hobclinic.ro/soluții-financiare pentru mai multe informații!



