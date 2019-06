Life Dental Spa – clinica dentara laser- are insa o veste excelenta pentru noi toti, atat adulti cat si copii:o data cu utilizarea laserului dentar putem uita de durere si disconfort la dentist!



Life Dental Spa este printre primele clinici dentare care a introdus ultratehnologia laser pentru servicii stomatologice in Romania, revolutionand tratamentele dentare care au devenit acum blande si eficiente, fara freza si fara durere!



Nu va vine sa credeti? Ei bine, chiar asa este! Laserul dentar este un tratament fara durere, care inlocuieste tratamentele clasice, care foloseau anestezia, freza si alte instrumente neplacute. Cu ajutorul acestuia se pot efectua urmatoarele manopere:

tratamentul cariilor cu laser

tratamentul gingivitei cu laser

tratamentul prin chiuretaj dentar NON-CHIRURGICAL al paradontozei cu laser

tratamente de canal asistate laser

implanturi dentare asistate laser

chirurgie dentara asistata laser

albire dentara laser, etc.

In stomatologie, o durere de dinte este de obicei asociata cu o carie profunda. Chiar si astfel de carii, profunde, nu doar cele superficiale, pot fi tratate cu ajutorul laserului dentar, care face ca manoperele sa fie mult mai usor acceptate de catre pacient.



Iata si cateva dintre beneficiile in ceea ce priveste tratarea cariilor cu laser in clinica Life Dental Spa:

laserul nu doare- aparatul poate fi setat in functie de sensibilitatea pacientului astfel incat acesta sa nu simta durere. In plus, se pare ca impulsurile emise de laser sunt atat de rapide, incat nu ajung sa fie percepute de creier si transformate in senzatie de durere.

laserul actioneaza complet diferit fata de freza dentara! Vechea freza, prin presiune si rotire, supraincalzeste nervul dentar si atunci se percepe durere. Spre deosebire de aceasta, laserul nu atinge dintele (procedura este non-contact) iar indepartarea smaltului cariat se face prin vaporizare, ceea ce protejeaza nervul dentar si nu il deranjeaza.

laserul este selectiv, ceea e inseamna ca el curata preponderent caria si nu afecteaza tesutul dentar sanatos din jur. Acest lucru este un avantaj evident fata de procedura clasica, unde se indeparta si o buna parte din smaltul sanatos, pentru a se realiza acele ”margini de siguranta”, de evitare a recidivei.

laserul este bactericid, astfel incat nu trebuie sa ne mai facem griji legat de faptul ca procesul carios nu a fost curatat corespunzator si pot aparea carii secundare.

Parodontoza, considerata cea mai grava afectiune dentara in stomatologie, beneficiaza de tratament cu laser in clinica Life Dental Spa . Dupa cum probabil stiti, pana acum ceva vreme se considera ca parodontoza nu are leac, asa incat cei mai multi pacienti nu aveau prea multe alternative de tratament, asteptand deznodamantul final soldat cu pierderea partiala sau totala a dintilor. Parodontoza debuteaza de obicei ca o banala gingivita, cu inflamatie si sangerare, care, netratate la timp, duc la aparitia unor retractii gingivale, resorbtii osoase si mobilitate dentara. Cauza principala a acestei afectiuni o reprezinta placa bacteriana cantonata supra- si subgingival, astfel incat un tratament eficient si tintit presupune eliminarea acesteia.



In clinica Life Dental Spa, parodontoza se trateaza NON-CHIRURGICAL, cu ajutorul unui protocol medical UNIC in Romania, ce include si folosirea laserului dentar. Acest protocol abordeaza holistic afectiunea parodontala, luand in considerare nu doar factorii locali, din cavitatea bucala, ci si pe cei generali, ce tin de starea globala de sanatate a pacientului, stilul de viata, carentele alimentare, obiceiurile vicioase, mostenirea genetica, ce pot fi cauze directe sau indirecte ale parodontozei. Laserul dentar are un rol foarte important, deoarece prin efectul sau bactericid, elimina acele bacterii care produc boala, din zona subgingivala si din profunzimea tesuturilor vecine. De asemenea, laserul indeparteaza/cauterizeaza tesutul infectat si stimuleaza regenerarea locala a gingiei. Prin acest protocol se sterilizeaza pungile parodontale si se obtine reducerea dimensiunilor acestora intr-un mod uimitor!



Datorita laserului dentar este redusa necesitatea abordarii prin interventie chirurgicala a parodontozei. Cazuri propuse pentru chirurgie parodontala, care au ales tratamentul conservativ cu laser, nu au mai necesitat ulterior interventie chirurgicala! Protocolul cu laser este cu atat mai fantastic, cu cat in 90% din cazuri nici macar nu necesita anestezie, pentru ca nu doare!



Daca esti in cautarea unui cabinet stomatologic Bucuresti in care sa beneficiezi de ultratehnologia laser pentru tratamente fara durere, fara ace si fara freza si in acelasi timp cu rezultate exceptionale pe termen lung, clinica dentara Life Dental Spa este cea mai buna alegere!



Pentru a te ajuta sa iti rezolvi problemele dentare, Life Dental Spa iti ofera o consultatie gratuita cu camera intraorala si o reducere de 30% la prima carie tratata cu laserul! Inscrie-te aici:https://lifedentalspa.ro/contact-cabinet-stomatologic

Sursa foto: https://lifedentalspa.ro/servicii/laser-dentar/