Pe vremuri era o mare bucurie ca toți din casă să ia masa împreună măcar o dată pe zi. Acest frumos obicei aproape dispăruse, din cauza ritmului alert în care ajunsesem cu toții ca să ne ducem zilele în ultimii ani.



Un meniu pe placul întregii familii, unde carnea de pui La Provincia este vedeta!



Iată că pandemia de Covid-19 a făcut ca multe familii de români să petreacă mai mult timp acasă, să își dea seama că bogăția nu constă neapărat în numărul banilor din cont, în case și terenuri fără număr, ci mai degrabă în a avea oameni dragi lângă tine în momentele de restriște.



Pentru că ne-am pomenit cu toții având o resursă de timp la care nici nu ne gândeam înainte de martie 2020, a găti pe îndelete acasă și a mânca împreună a revenit în actualitate. Este un lucru fantastic că putem să ne strângem precum bunicii și străbunicii noștri în jurul mesei și să sporovăim fără a ne mai uita cu îngrijorare la ceas, să povestim pe îndelete câte în lună și în stele.



Ce poate să fie mai minunat decât a găti împreună alături de copii, fie și un banal pilaf de pui? Un pilaf cu un gust divin nu doar pentru că, să zicem, avem norocul de a avea ca ingredient principal carnea de pui La Provincia, extrem de sănătoasă, dar mai ales pentru că este preparat cu multă dragoste și atenție la detalii.



Poate nici nu am știut cât de simplu se poate găti acest fel de mâncare doar respectând ceea ce se arăta pe un videoclip de pe YouTube (pe care, mai mult ca sigur, la începutul anului 2020 nici măcar nu l-am fi băgat în seamă, când visam la tot soiul de preparate exotice, darămite să îi dăm un mare like așa cum am făcut acum, în pandemie!).



Chiar dacă știam că este foarte sănătos consumul de carne de pui, dacă ar fi să recunoaștem sincer, mulți dintre noi l-am asociat întotdeauna mai degrabă cu perioadele de convalescență (mai țineți minte supa de pui pe care ne-o dădea bunica în copilărie când eram răciți?) sau, mai rău, cu alimentul pe care trebuie musai să îl mâncăm dacă ținem dietă.



Uite că lucrurile s-au schimbat în bine!



O mâncare cu carne de pui crescut tradițional se aseamănă cu o carte cu subiect pasionant



Putem compara gătitul și mâncatul cărnii de pui La Provincia cu practica cititului. Una era să citim o carte din bibliografia școlară pentru că așa ne impunea profesorul de română, altceva să citim noi din proprie inițiativă un roman care atrăgea!



Uite că acum pilaful de pui ori supa de pui (care apropo, se zice că e dată chiar și celor infectați cu noul coronavirus!), de exemplu, sunt acele feluri de mâncare pe care le gătim și mâncăm cu multă plăcere pentru că ne dorim asta, nu pentru că “așa trebuie”.



Petrecerea timpului acasă mai are un avantaj pentru familiile unde există copii: părinții și/sau bunicii îi pot implica pe cei mici în gătirea unor alimente sănătoase, ceea ce le va permite micuților ca să dobândească noi abilități ce le vor fi foarte utile în anii ce vin (asta ca să nu spunem: în viitoarele pandemii!!!).



Chiar dacă aparent cei mari ar putea spune că prichindeii lor nu sunt interesați de perspectiva de a petrece timp în bucătărie, este suficient să le declarați că ei vor fi responsabili cu partea tehnică, mai exact cu găsirea pe net a modului de preparare al unei rețete cu carne de pui La Provincia senzaționale, pentru ca ei să își ia în serios acest rol și să facă investigații ample online pentru a găsi cele mai bune și rapide moduri de gătire ale acestui tip de carne, atât de valoroasă nutritiv.



Dacă îi rugați și să filmeze procesul gastronomic ce se desfășoară în bucătărie, i-ați câștigat pe deplin!



Important este ca să îi învățați ca să respecte normele de siguranță alimentară (inclusiv spălarea mâinilor, curățarea suprafețelor și evitarea consumului anumitor ingrediente crude) și totul va fi bine!



