Ajută sau nu pasionații de sport, practicanții de sporturi de performanță sau pe cei care vor să obțină rezultatele dorite într-un timp mai scurt și – de ce nu? – cu mai puțin efort? Pentru a lămuri aceste chestiuni, reprezentanții Bodyline.ro ne-au oferit câteva răspunsuri avizate. Magazinul online comercializează suplimente nutritive pentru sportivi (și nu numai) și și-a câștigat deja de ceva vreme aprecierea în rândul publicului vizat.

Care este rolul principal al suplimentelor?

Experții oferă o avertizare în acest caz, întrucât mulți se ghidează după o percepție greșită. Indiferent de obiectiv, de ceea ce se dorește să se obțină, suplimentele nu fac altceva decât să completeze un stil de viață sănătos, susținut de o alimentație corespunzătoare și nicidecum să o suplinească.

Rolul suplimentelor este – exact după cum le spune și denumirea – de a suplini și de a ajuta în obținerea performanțelor și rezultatelor dorite.

Ce suplimente pot folosi sportivii interesați de performanțe sporite sau rezultate mai rapide?

Obiectivele urmărite hotărăsc într-un astfel de caz și suplimentele indicate pentru a atinge rezultatele dorite.

Spre exemplu, după cum indică și reprezentanții bodyline.ro, cei care caută să obțină o creștere a masei musculare se pot orienta către suplimente pentru masa musculara rapida. Proteinele și carbohidrații complecși conținuți de astfel de suplimente ajută din mai multe puncte de vedere:

Scopul celor care optează pentru suplimente nutritive în combinație cu exerciții fizice poate fi însă și un altul: arderea grăsimilor și scăderea în greutate. În acest sens suplimentele de tipul celor arzatoare de grasimi pot să ajute astfel:

Desigur, lista acestor beneficii poate continua, însă fără a ignora avertismentul inițial – consumul de suplimente nutritive trebuie realizat responsabil, asociat unei alimentații corespunzătoare, unui regim de odihnă adecvat și unui stil de viață sănătos.

Fibre 100% – un multiplu ajutor, indiferent de obiectiv

Pasionații de sport și exerciții fizice probabil cunosc deja acest aspect. Suplimentele nutritive cu fibre 100% au din ce in ce mai mare căutare, după cum menționează și reprezentanții bodyline.ro.

Acestea pot să ajute în egală măsură un bodybuilder care caută să obțină un plus de masă musculară mai rapid decât ar face-o în mod normal, cât și pentru o femeie spre exemplu care caută un supliment pentru arderea mai rapidă a grăsimilor, având obiectivul de a slăbi. Surprinzător sau nu, chiar și persoanele ce au ca scop îngrășarea pot să găsească adjuvantul ideal în suplimentele cu fibre 100%.

Având în vedere cele menționate, concluzia este evidentă. Cât timp activitatea sportivă caracterizează stilul de viață preferat, este necesar un aport sporit de substanțe nutritive față de cazul persoanelor cu activitate fizică normală sau a celor sedentare. Suplimentele nutritive pot într-adevăr să ajute și – indiferent de obiectivul vizat – cei interesați pot găsi soluțiile potrivite în cadrul site-ului bodyline.ro.