Desigur, alaturi de sapunuri, este bine sa avem la indemana si dezinfectanti pentru maini, deoarece aceste geluri se dovedesc a fi cu adevarat utile, mai ales in spatiile unde nu exista acces la o baie curata sau la apa.

O igiena corecta a mainilor este cea mai simpla metoda pentru prevenirea majoritatii tipurilor de infectii. World Health Organisation (WHO) estimeaza ca pana la 80% din bolile infectioase se transmit prin contact direct. Asadar, chiar daca pare ceva extrem de banal, spalatul pe maini este o activitate esentiala in igiena zilnica.

Cand trebuie sa ne spalam pe maini?

In decursul unei zile, intram in contact cu oameni, suprafete si obiecte. Astfel, mainile noastre acumuleaza germeni care ne pot infecta printr-o simpla atingere a ochilor, nasului sau gurii. In plus, putem foarte usor transmite microbii si ii putem infecta si pe cei din jur. Astfel, spalatul frecvent pe maini ne va ajuta sa limitam transmiterea bacteriilor, virusurilor si a altor microbi.

Daca vrem sa fim sanatosi, trebuie sa urmam cateva reguli simple de igiena. Intotdeauna trebuie sa ne spalam pe maini inainte de a:

Gati sau manca;

Trata ranile altora sau ingriji o persoana bolnava;

Aplica sau scoate lentilele de contact.

De asemenea, trebuie sa ne spalam mainile si dupa ce:

Am gatit;

Am folosit toaleta;

Ne-am jucat cu animalul de companie;

Ne-am suflat nasul, am tusit sau am stranutat;

Am tratat ranile altora sau am ingrijit o persoana bolnava;

Am dus gunoiul.

Cand suntem la locul de munca, indiferent de jobul pe care il avem, trebuie sa ne spalam pe maini:

Inainte si dupa ce folosim echipamente de protectie.

Inainte si dupa sedintele in care se serveste mancare.

Inainte si dupa pauza de masa.

Dupa ce folosim tastatura unui coleg.

Cand folosim obiecte precum telefoane, copiatoare, imprimante etc.

Cum ne spalam corect pe maini?

In general, o igiena corecta a mainilor implica folosirea apei si a sapunului. Iata pasii pe care trebuie sa-i urmezi:

Umezeste-ti mainile cu apa calda sau rece

Foloseste sapun solid sau lichid. Daca lucrezi in domenii precum HoReCa, service auto, tipografii sau industria petroliera, apeleaza la o pasta de curatat mainile cu putere mare de degresare.

Freaca bine mainile pentru cel putin 20 de secunde. Nu lasa nicio suprafata neatinsa de apa si sapun.

Clateste bine.

Usuca-ti mainile cu un prosop curat.

