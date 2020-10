Agricultura ecologica favorizeaza ingrasamintele naturale si biodiversitatea. Produsele BIO sunt prietenoase cu mediul inconjurator si au o calitate foarte buna. Astazi, in magazine, se pot gasi toate tipurile de produse ecologice pentru copii, de la laptele organic, pana la prajiturele organice si chiar scutece organice, obtinute din bumbac organic.

Avantajele generale ale produselor BIO sunt numeroase. Alimentele obtinute prin agricultura ecologica sunt mai bogate in nutrienti in comparatie cu cele provenite din agricultura conventionala. Fructele BIO contin uneori mai multi antioxidanti, dar mai putini carotenoizi. Legumele organice sunt mai putin bogate in nitrati. Cerealele si cartofii BIO sunt mai putin bogate in proteine. Laptele si ouale BIO sunt mai bogate in acizi grasi esentiali Omega 3.

Avantajele obtinute prin hranirea copilului cu mancare BIO

Oamenii de stiinta dovedesc prin studii epidemiologice si rezultate matematice ca produsele ecologice au beneficii reale asupra sanatatii copiilor si adultilor, deopotriva. In momentul in care se are in vedere diversificarea alimentatiei copilului, calitatea produselor este prioritara, deoarece sanatatea copilului pe viitor depinde in mare parte de cum se va forma imunitatea si sistemul digestiv.

Este foarte important ca din hrana pe care o consuma, copilul sa poata lua nutrientii atat de importanti pentru a se dezvolta sanatos. Deosebit de important este si ca hrana respectiva sa ii placa bebelusului si sa o accepte. In momentul in care se face diversificarea, pe langa legume si fructe, bebelusii pot primi si alimente BIO, atent selectate din multitudinea de produse de pe piata de profil.

Cerealele BIO vor face deliciul copilului dupa 7 luni

Introducerea glutenului in alimentatia copilului se face treptat, de pe la varsta de 7 luni, cu aproximatie. Prin urmare, in alimentatia celui mic se introduc pe rand orezul, orzul si ovazul, apoi graul, urmat de porumb si secara. Parintii pot sa vada cum reactioneaza copilul la cerealele BIO tocmai pentru ca sunt introduse treptat in alimentatie. Acestea sunt bogate in nutrienti si foarte satioase. Prin faptul ca nu contin conservanti, coloranti alimentari sau adaos de zahar, astfel de cereale sunt recomandate inclusiv de medicii pediatri.

Mierea este un alt produs optim pentru copiii mici

Mierea este o comoara de beneficii, cu atat mai mult daca este BIO. Produsa cu respect pentru natura, mierea organica isi pastreaza toata bogatia nutritionala, cu vitamine, minerale, si oligoelemente. Pentru a putea consuma miere, fara ca sanatatea sa ii fie pusa in pericol, copilul trebuie sa aiba mai mult de 1 an. Se poate adauga in cantitati mici (cel mult o jumatate de lingurita) in iaurturi sau compoturi.

Astfel de produse se pot cumpara dintr-un magazin BIO, inclusiv din mediul online. Zabe.ro, de exemplu, le ofera clientilor sai o oferta generoasa cu produse BIO pentru copii – alimente (piure din fructe/ legume, jeleuri, bomboane si acadele, batoane de cereale cu fruct, gustari crocante, fructe si legume uscate prin inghetare, gustari din fructe uscate, paste fainoase cu legume, creme), produse BIO pentru ingrijire si igiena si multe altele.

