(Publicitate) TOP 5 cei mai importanti pasi in alegerea tinutei feminine pentru orice eveniment

Mai mult decat atat, pentru ca vorbim despre tinutele feminine de eveniment, acest proces este unul si mai complicat avand in vedere cat de atente, migaloase si pretentioase sunt femeile in mai toate aspectele. Femeile tin foarte mult la imaginea lor si incearca mereu sa fie in ton cu cele mai noi tendite din lumea modei, aspect greu de indeplinit in totalitate avand in vedere cat de complexa si de schimbatoare este aceasta tangenta.

In cazul evenimentelor unde dress code-ul este unul clar, impus, (Black Tie, White Tie, Festive, Business, Business Casual, Casual etc.) este oarecum mai usor, avem un element principal in jurul caruia vom construi tinuta corespunzatoare. In cazul evenimentelor unde desi se impune o tinuta eleganta, insa ramane totusi la latitudinea noastra ce alegem sa purtam, vom realiza ca incropirea tinutei perfecte nu este un proces tocmai usor de dus la bun sfarsit.

Daca pentru barbati este mult mai facil sa gaseasca o tinuta de eveniment corespunzatoare, femeile trec in revista o varietate de aspecte de care trebuie sa tina cont atunci cand achititioneaza atat piesele vestimentare cat si accesoriile. De la croiul, design-ul si culoare rochiei, pereche de incaltaminte perfecta, accesoriile si bijuteriile care sa o puna in valoare si chiar si coafura, manichiura si pediuchiura care trebuie sa fie impecabile, femeile trebuie sa bifeze toate aceste aspecte pentru fi, intr-un final multumite de imaginea finala.

In acest sens, am realizat un ghid explicativ concret si complet, de care femeile se pot ajuta pentru a-si realiza tinuta de eveniment perfecta, pentru a se pune in valoare si pentru a-si evidentia trasaturile pe care acestea le considera atuuri. De la alegerea rochiei potrivite si pana la ultimele detalii care aduc stralucire, acest ghid complet de fashion va fi un mare ajutor pentru sexul frumos.

Alegerea rochiei

In cazul in care evenimentul impune un dress code concret, alegerea rochiei se realizeaza clar in functie de acesta. In cazul in care tinuta cu care ne prezentam trebuie sa fie una eleganta, insa este la latitudinea noastra ce dorim sa purtam, lucrurile tind sa devina putin mai complicate si vom alege cu greu o tinuta reprezentativa. In acest sens, reprezentantii de la Brandcircus.ro sustin ca un prim pas in alegerea rochiei potrivite este stabilirea tipologiei corporale in care ne incadram si mai apoi detaliile care tin de material, culoare si design.

Un alt aspect de care este bine sa tinem cont este momentul si locatia evenimentului, doua aspecte care pot influenta design-ul rochiei. Odata stabilite aceste criterii, alegerea rochiei perfecta va fi un proces mult mai usor si vom sti exact ce ne dorim si ce este potrivit pentru evenimentul in sine. In aceasta nota, Brandcircus ne propune prin intermediul paginii https://www.brandcircus.ro/rochii/ o colectie de rochii de dama de la brand-uri renumite.

Alegerea pantofilor

De indata ce incaltam o pereche de pantofi cu toc, corpul nostru va adopta automat o postura mult mai eleganta, mai feminina. Pantofii trebuie sa se asorteze cu tinuta sau sa aduca un plus de personalitate, depinde de stilul rochiei alese. Daca ai ales o rochie clasica, poti opta pentru o pereche de pantofi mai extravaganti, intr-o culoare puternica sau una metalica, iar daca rochia este una cu un design deosebit, opteaza pentru o pereche de pantofi negri sau nude, intr-un stil cat mai simplist, gen stiletto. Marimea tocului este inca un criteriu de care trebuie sa tinem cont, iar daca ne dorim o incaltaminte putin mai confortabila, putem opta pentru un toc gros sau unul de dimensiuni mai mici, sau pentru o pereche de pantofi cu o platforma subtila dar foarte ajutatoare si comoda.

Alegerea gentii

Geanta este un accesoriu de nelipsit din tinutele feminine, indiferent de stilul lor, iar gentile pe care le purtam la tinutele de eveniment sunt sofisticate, elegante, de dimensiuni reduse si pot, alaturi de pantofi sa transforme in totalitate o tinuta. Pentru tinutele intr-un stil clasic si culori neutre, putem fie sa purtam genti in acelasi stil, fie sa optam pentru genti in culori puternice care sa aduca o alura glam tinutei.

In cazul tinutelor mai sofisticate, putem opta pentru genti mai etravagante, intr-un format rigid, in diferite design-uri stralucitoare, metalice, cu paiete, cu strasuri, cu dantela sau chiar si cu pene.

* Chiar daca se poarta mult mai rar si numai la ocazii importante, gentile de seara trebuie sa fie de calitate, sa le privim asemenea unei investitii in stil. Observate numaidecat si admirate de catre toata lumea, aceste mici si luxoase accesorii ne vor transforma in vedetele evenimentului.

Alegerea bijuteriilor

In tinutele feminine de eveniment, unele dintre cele mai importante accesorii sunt fara doar si poate bijuteriile, acele mici si subtile podoabe care aduc un plus de stralucire si evidentiaza frumoasele trasaturi ale fetei, gatul si delicatetea mainilor. Expertii de la Roxannes.ro au cateva recomandari in ceea ce priveste alegerea bijuteriilor perfecte pentru tinutele de eveniment si anume:

pentru rochiile de seara din materiale sau cu elemente stralucitoare, o pereche micuta de cercei si poate un inel cu o piatra subtila sunt mai mult decat suficiente. Nu trebuie sa facem exces de bijuterii sau de sclipici!

pentru rochiile uni, bijuteriile tip Statement sunt perfecte! Mari, extravagante si stralucitoare, aceste impresionante bijuterii vor pune minunat rochia in evidenta si la acest tip de rochie avem libertatea de a opta pentru mai multe bijuterii.

pentru rochiile pastelate, care inspira inocenta, delicatete si romantism, bijuteriile clasice, elegante sunt cele mai potrivite, sunt de bun gust si ofera o alura sofisticata!

pentru rochiile excentrice, bijuteriile trebuie sa fie cat mai putine si cat mai subtile.Trebuie sa lasi rochia sa vorbeasca, ea sa fie elementul principal!

Mai simplu spus, rochiile extravagante si sofisticate trebuie completate de bijuterii subtile, delicate si finute, pe cand rochiile intr-un design simplist, clasic, trebuie sa fie puse in valoare cu bijuterii excentrice, cu pietre stralucitoare de dimensiuni mari! In alegerea celor mai potrivive bijuterii pentru tinutele de eveniment, Roxannes.ro afiseaza pe site-ul propriu o colectie impresionanta de bijuterii infrumusetate cu cristale Swarovski care vor transforma sau vor sublinia subtil frumusetea si eleganta tinutei tale.

Coafura, machiajul, manichiura si pedichiura

Fiecare femeie in parte are un ritual specific de ingrijire si pentru evenimentele cotidiene se aranjeaza intr-un mod in care o caracterezeaa cel mai bine, insa cand vine vorba evenimentele importante si de mare anvergura, acestea apeleaza la specialisti pentru a ajunge la rezultatul final mult dorit.

Atata coafura si machiajul cat si manichiura si pedichiura sunt niste procese foarte importante atunci cand trebuie sa fie realizate in concordanta cu tinuta de eveniment, iar apelarea la specialisti este cea mai buna decizie. Acestia sunt cei mai in masura sa iti recomande coafura potrivita, machiajul perfect si culorile si stilul in care sa fie realizate atat manichiura cat si pedichiura.

Urmeaza cu incredere acesti pasi si realizeaza tinute inedite cu care sa impresionezi la evenimentele la care participi! Paseste cu incredere cu perechea perfecta de pantofii cu toc, da personalitate rochiei cu o geanta de seara extravaganta si straluceste cu ajutorul celor mai frumoase bijuterii!*Nu uita zambetul acasa, aceasta este cel mai frumos accesoriu pe care il poti purta, oricand si indiferent moment sau eveniment!