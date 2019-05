(Publicitate) Vezi cele 5 tipuri de genti dama perfecte pentru sezonul de primavara 2019!

Noi femeile avem o multime de lucruri care ne fac sa ne simtim speciale, rasfatate si curajoase. De obicei ne plac baile lungi cu apa fierbinte si multa spuma, lumanarile parfumate, mastile de fata, parfumurile, cartile si cosmeticele. Sa nu uitam de haine si accesorii, genti si incaltamintea favorita.

Modul in care arata o femeie, dar mai ales lucrurile pe care alege sa le poarte o fac sa se simta intr-un anumit mod. De exemplu, cand poarta haine negre nu vrea sa fie deranjata de cei plini de veselie sau superficialism iar hainele inflorate o fac sa atraga priviri de la ambele sexe atunci cand se simte sigura pe sine.

Femeile sunt creaturi sensibile si delicate care au nevoie de lucruri frumoase si utile care sa le faca sa iasa in lume cu o anumita atitudine. Parerea celorlalti este importanta pentru ele chiar si cand neaga acest lucru.

Dintre toate accesoriile lor, gentile de dama sunt cele mai utile, indispensabile si cele mai frumoase de care nu s-ar desparti niciodata. Alegerea unei genti dama online este una dificila atunci cand pe piata sunt atatea optiuni, dar lucrurile pot fi usor de simplificat cand avem informatii despre ce avem nevoie.

Genti – definitie neoficiala

Ce sunt gentile de dama pana la urma? Gentile de dama sunt acele obiecte de marimi mai mici sau mai mari in care femeile isi pun atatea obiecte de ai zice ca fug de acasa sau pleaca in croaziera si nu mai au alte bagaje.

Gentile sunt obiectele pe care femeile le poarta cu ele oriunde se duc si pun in geanta tot ce le-ar putea trebui fiind intr-un loc strain. Ai putea zice ca este vorba doar despre obiectele de igiena feminina sau de machiaj, dar de fapt in geanta femeii nu se stie ce poti gasi. Mai bine nu cauti! Si asa nu este politicos sa umbli in geanta unei doamne, fie ea sotia sau prietena ta.

Geanta ideala

Geanta de dama ideala este cautata de fiecare femeie, desi unele femei s-au convins ca nu exista si si-au cumparat mai multe genti care le acopera fiecare nevoie. Pentru orice femeie si orice situatie posibila geanta ideala nu este nici mare, nici mica, nici prea impopotonata, nici prea simpla, nici cu detalii prea multe, nici monocroma, nici prea monotona, nici prea colorata, are suficiente buzunare si fermoare si merge la orice tinuta si ocazie. Cam greu de obtinut, nu-i asa?

Scopul gentilor

Geanta are doua roluri care nu lipsesc niciodata. Rolul estetic si rolul practic exista in fiecare geanta chiar daca vorbim de procente diferite. Sunt pe piata genti de dama care au un rol preponderent estetic si se folosesc la evenimente ca atare, dar si genti al caror rol bate spre practic, iar designul lasa de dorit.

Unde merge o femeie cu geanta?

Poate merge la scoala, facultate, cursuri si atunci va avea nevoie de o geanta incapatoare si suficient de flexibila pentru a fi purtata pe umar sau pe mana in functie de greutatea sa si a obiectelor dinauntru.

Poate merge la job si atunci esteticul bate practicul pentru ca va avea nevoie de o geanta atragatoare, nu neaparat practica.

Poate merge la cumparaturi si atunci isi va alege o geanta care sa ii poata „ascunde” achizitiile si sa ramana functionala, dar si sa fie purtata pe umar daca va avea o greutate mare care pune presiune pe antebrat sau incheietura mainii.

Poate merge la evenimente speciale cum ar fi conferinte, gale, nunti, botezuri, etc si atunci esteticul este preponderent in materie de 90% deoarece geanta trebuie sa fie un accesoriu subtil care sa se potriveasca perfect cu tinuta sau sa se ascunda perfect in tinuta generala si mai putin sa aiba loc pentru accesorii indispensabile cum ar fi telefonul sau portofelul.

Tipuri de genti

Exista genti de dama care sunt utile si genti de piele care au rol pur estetic.

Gentile sport sunt cele cu care o femeie poate alerga prin oras carand in ea tot felul de lucruri grele cum ar fi echipamentul sport sau un set de carti. De obicei au mai multe buzunare ca de obicei si designul nu conteaza prea mult. Pot fi monocrome sau cu un model floral, cu bareta lunga de pus pe umar sau cu toarta scurta de purtat in mana.

Gentile de tip postas sunt la fel de cautate tocmai pentru flexibilitatea de a le purta cum vrem: pe umar sau pe mana. Materialul din care sunt confectionate gentile sport sunt de obicei material textil, perfect pliabil si flexibil care se poate „dilata” atunci cand devin pline cu obiecte voluminoase.

Tipul de genti office au un design rigid si materialul din care sunt confectionate nu se prea indoaie. De obicei sunt mai scumpe decat cele „de strada” deoarece contin materiale de calitate care nu se rup, sfasie, cuteaza sau innegresc prea repede. Au o forma predefinita care se pastreaza in timp si ascund perfect obiectele dinauntru fara sa dea impresia a ce contine. Nu au foarte multe buzunare si fermoarele sunt bine camuflate. Designul este simplu si elegant pentru a se potrivi perfect cu o tinuta de birou intr-o lume de business.

Gentile plic sunt gentile in miniatura pe care femeile le iau la petreceri. Sunt acele genti mici, patrate care sunt de obicei acoperite de paiete sau sclipici. Scopul lor este sa adaposteasca telefonul, cheile de masina, un portofel mic si eventual un pachet de servetele. Odata ajunsi la eveniment, vom lasa plicul pe masa si il vom lua la plecare. Desi sunt confectionate din putin material, au un singur buzunar interior daca exista si acela, un singur fermoar sau sistem de inchidere exterior si in loc sa fie mai ieftine decat celelalte, sunt uneori de cateva ori mai scumpe.

Gentile de zi cu zi, acele genti in diverse culori, din materiale si in design mai rigid sau mai flexibil, de umar, de antebrat sau de mana, cu print floral sau personaje din desene, pentru adolescente si scoala sau pentru adulti si job, vin in toate modele pentru toate cerintele. Poti fi de dimensiuni mici, dar nu cat plicul, dar si mari de tip oversized.

Achizitii online

Cea mai rapida si moderna metoda de a achizitiona cea mai frumoasa si utila geanta este achizitia online. Site-urile de genti online ofera o varietate mare de obiecte, preturi pentru orice buget si materiale de toate calitatile.

Poti achizitiona genti din piele naturala sau ecologica. Poti sa cumperi una sau mai multe, pana la urma iti vin acasa si le poti da retur daca nu ti se potrivesc. Online vei avea mereu reduceri si oferte speciale cu fiecare ocazie cum ar fi Black Friday, 1 martie, 8 martie, Craciun, 1 ianuarie, Sf. Maria. Optiunile sunt practic nelimitate si poti alege ceea ce te reprezinta fara sa te doara picioarele de la batut tot orasul la pas.

