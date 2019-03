(Publicitate) Vrei o dantura puternica si frumoasa? Apeleaza la tratamentul cu implant dentar!

Medicii specialisti recomanda inlocuirea dintilor cat mai din timp, intrucat lipsa lor poate genera efecte negative pe termen lung, atat din punctul de vedere al sanatatii si functionalitatii, cat si din prisma aspectului. Mai precis, lipsa dintilor poate duce la dureri, umflaturi ale tesutului gingival si disconfort la vorbire sau masticatie, iar, din perspectiva estetica, fizionomia poate suferi unele modificari.

Cea mai avansata tehnologie pentru un zambet perfect!

Pentru problemele grave ale danturii (lipsa totala a dintilor), una dintre cele mai performante si eficiente tehnici din domeniul implantologiei este noul sistem Fast and Fixed de la Bredent, care iti va oferi o dantura impecabila in cel mai scurt timp. Cu ajutorul acestei tehnologii, in doar 24 de ore de la interventie te vei putea bucura de dinti ficsi, inlocuind cu succes protezele mobile. Acest sistem revolutionar de tratament cu implant dentar este recomandat atat persoanelor care au nevoie de o reconstructie dentara la nivelul arcadei inferioare (mandibula), cat si celor care au probleme grave la nivelul arcadei superioare (maxilar).

Pentru afectiuni locale care au generat pierderea unuia sau catorva dinti, solutia ideala este un implant dentar clasic. Astfel, prin inserarea unei radacini artificiale din titan in structura osoasa si atasarea unei coroane ceramice se poate crea un dinte nou, identic ca aspect cu dintii naturali, care poate rezista chiar pe tot parcursul vietii, daca respecti regulile esentiale de igiena orala si faci vizite in mod regulat la cabinetul stomatologic.

Tratamentul simplu si eficient cu implant dentar

Montarea unui implant dentar nu este deosebit de complicata din punctul de vedere al timpului pe care trebuie sa il acorzi procedurii. Intregul proces se desfasoara in trei etape simple, pe care trebuie sa le parcurgi alaturi de specialistul in implantologie. Primul pas este inserarea in structura osoasa a implantului propriu-zis, sub forma unui surub realizat din materiale 100% biocompatibile (titan). Dupa circa 6 luni de la aceasta interventie, va fi montat bontul protetic, iar urmatoarea etapa va fi atasarea coroanei finale.

Coroana este partea vizibila a dintelui artificial, iar aceasta este realizata din ceramica (material compatibil in totalitate cu organismul) si imita perfect smaltul dintilor. Toate aceste etape ale tratamentului cu implant dentar te vor ajuta sa eviti durerea si disconfortul asociate cu deteriorarea si pierderea danturii. Inainte de a incepe un tratament cu implant dentar, insa, va trebui sa parcurgi o investigatie amanuntita cu ajutorul tomografiei computerizate. Aceasta investigatie non-invaziva ii va oferi medicului specialist toate informatiile necesare pentru a putea lua cea mai buna decizie referitoare la sanatatea ta.

Beneficiile oferite de implantul dentar

Gratie utilizarii sale in mod constant, tratamentul cu implant dentar a devenit din ce in ce mai cunoscut si in randul pacientilor din tara noastra, iar aceasta solutie a stomatologiei moderne este aleasa de milioane de pacienti din lumea intreaga in fiecare an. Printre beneficiile pe care o astfel de procedura stomatologica ti le va oferi se afla rezistenta indelungata, iar implanul dentar este perfect functional si ofera o estetica impecabila. In plus, nu are costuri supraevaluate, nu afecteaza sanatatea dintilor naturali si nici nu necesita o ingrijire speciala, spre deosebire de o punte dentara, care presupune o curatare mai atenta.

Apeland la solutia moderna pe care tratamentul cu implant dentar o pune la dispozitie, te vei putea bucura de toate specialitatile culinare pe care le indragesti si vei putea zambi fara griji. In plus, vei fi sigur ca ai ales cea mai performanta si eficienta solutie de refacere a danturii!