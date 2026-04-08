Cum funcționează metoda cuburilor de gheață?

Procesul începe acasă, reducând astfel timpul petrecut în grădină. Este nevoie de semințe de morcovi, un recipient pentru cuburi de gheață și puțin pământ din grădină, potrivit publicației Blic. În fiecare compartiment al formei pentru gheață se adaugă un praf de pământ și două-trei semințe.

După aceea, recipientul se umple cu apă și se pune în congelator până la formarea cuburilor de gheață. După ce cuburile s-au format, ele se transferă în grădină.

Această metodă asigură o distribuție uniformă a plantelor și elimină necesitatea de a rări rândurile ulterior, explică grădinarii.

Plantarea cuburilor în grădină

Morcovii cresc cel mai bine în sol ușor și afânat pentru ca rădăcina să se dezvolte drept și adânc. În sol se fac brazde puțin adânci, cu o adâncime de aproximativ un centimetru, păstrând o distanță de 20-30 de centimetri între rânduri.

Cuburile de gheață cu semințe se așază la intervale de 3-5 centimetri și se acoperă cu un strat subțire de pământ, arată Moja Kuhinja Tanja („Bucătăria mea Tanja”), un canal de YouTube foarte popular, originar din Serbia, care se concentrează pe rețete culinare tradiționale, tehnici de conservare a alimentelor și sfaturi pentru grădinărit organic.

Avantajele metodei

Un beneficiu important al acestei metode este că semințele nu sunt afectate de gheață. În mediul natural, ele supraviețuiesc adesea iernilor reci. Pe măsură ce temperatura crește, cuburile de gheață se topesc, oferind semințelor umiditatea necesară pentru germinare.

De asemenea, pregătirea prealabilă a cuburilor de gheață acasă reduce considerabil timpul petrecut în grădină, ceea ce face metoda ideală pentru grădinarii ocupați.

Morcovii se seamănă de obicei la începutul primăverii, când solul ajunge la o temperatură de 7-10 grade Celsius. După așezare, cuburile sunt acoperite cu un strat subțire de pământ. Este esențial să mențineți solul umed. Pentru a stimula creșterea, se poate folosi un fertilizator natural, cum ar fi cel din urzică.