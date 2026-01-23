Cosmin Zuleam, ucigașul omului de afaceri Adrian Kreiner, a fost arestat de poliția indoneziană, iar în perioada în care s-a ascuns în Bali, el avea o căsătorie secretă, adică neînregistrată oficial, cu o femeie indoneziană.

Cosmin Zuleam, căsătorie secretă și făcută conform legii islamice

Buronan kelas kakap asal Rumania, Eropa, Costinel Cosmin Zuleam, ditangkap oleh tim gabungan di wilayah Denpasar, Bali. ~RS pic.twitter.com/cU1Y1AdeY3 — Kompas.com (@kompascom) January 23, 2026

Acest fapt a ieșit la iveală în timpul operațiunii de arestare a lui Cosmin Zuleam, desfășurată de o echipă mixtă a poliției.

Șeful Serviciului pentru Criminalitate Transnațională și Internațională din cadrul Biroului Central Național (NCB) Interpol, comisarul-șef Ricky Purnama, a declarat că mariajul neînregistrat oficial a fost descoperit abia după reținerea bărbatului.

„În momentul în care am făcut arestarea împreună cu colegii de la Poliția din Bali, am constatat că persoana în cauză era căsătorită religios, conform legii islamice, dar neînregistrată oficial, cu o cetățeană indoneziană”, a declarat Ricky Purnama, într-o conferință de presă susținută marți la sediul Poliției din Bali, citat de detikBali.

Cosmin Zuleam, ucigașul omului de afaceri Adrian Kreiner, era vizat de o notificare roșie Interpol și se număra printre cei mai căutați fugari din Europa, în special de autoritățile din România.

El a fost arestat pe 15 ianuarie 2026 de o echipă comună formată din Poliția din Bali, Poliția metropolitană din Denpasar și Poliția din Gianyar.

Soția ucigașului afaceristului din Sibiu nu știa că bărbatul e căutat de Interpol

În perioada în care s-a ascuns în Bali, Cosmin Zuleam a dus o viață retrasă și a încercat să nu atragă atenția autorităților. Potrivit lui Ricky Purnama, acesta a adoptat intenționat un profil discret pentru a evita să fie descoperit.

„A încercat să nu iasă în evidență, să aibă un profil cât mai discret; practic, cea care obținea venituri era partenera sa”, a explicat el.

Purnama a subliniat că partenera lui Cosmin Zuleam nu știa că acesta era un fugar internațional căutat de autoritățile de aplicare a legii.

„În momentul arestării, partenera sa nu știa că el era un fugar”, a precizat Ricky Purnama.

Cosmin Zuleam a fost implicat într-o crimă violentă care a avut loc în orașul Sibiu, România, la 6 noiembrie 2023. Împreună cu alți doi membri ai grupării sale, acesta a pătruns în locuința omului de afaceri local Adrian Krainer.

În cursul atacului, infractorii au supus victima unor torturi extreme, care au dus la moartea acesteia. De asemenea, au amenințat-o pe fiica victimei cu o armă de foc, după care au fugit cu ceasuri de lux în valoare de aproximativ 200.000 de euro.

Filmul uciderii lui Adrian Kreiner

Planul lor s-a concentrat asupra locuinței lui Adrian Kreiner din Sibiu. În noaptea de 6 noiembrie 2023, cei trei au pătruns prin efracție în locuința omului de afaceri, purtând cagule.

L-au agresat pe Kreiner, l-au legat și l-au imobilizat într-o poziție care i-a provocat dureri extreme. Fiica victimei, aflată în casă, a fost amenințată și agresată, fiind deposedată de bani și bijuterii, inclusiv 16 ceasuri valoroase, estimate la peste 200.000 de euro.

După ce au observat că poliția fusese alertată, atacatorii au fugit. Înainte de a părăsi locuința, unul dintre inculpați s-a întors la victimă și „a executat o manevră de asfixie mecanică ce a condus la întreruperea fluxului sangvin spre creier și la instalarea comei”, conform anchetatorilor.

La scurt timp după comiterea faptei, cei trei au fugit din țară, pentru a evita răspunderea penală.

