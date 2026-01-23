La început de an, Oana Roman a anunțat că se reîntoarce pe micile ecrane, mai precis la Antena Stars. Însă imediat după marele anunț, vedeta a venit cu un mesaj neașteptat.

Vedeta avea o rubrică săptămânală în cadrul emisiunii moderate de Mara Bănică și Marius Niță, în care vorbea despre protocol și bune maniere.

„Răspund la întrebarea de ce continui să faci rubrica în online și nu o mai faci la TV? Pentru că TV-ul vrea să promoveze în general mizerii. Nu vrea să promoveze educație sau consideră că educația nu prinde la public. Eu cred că educația prinde la public, cel puțin asta pe care o fac eu și atunci m-am hotărât să fac asta aici.

Dar o voi face și într-un mod mult mai profi, adică într-un studio. Voi face niște filmări pe care le voi posta apoi și pe YouTube. Ce am făcut astăzi a fost doar o probă, o să mai fac și mâine, dar o să le fac într-un cadru profi cât de curând. Și mai am să vă mai spun ceva.

Am mai spus-o și în niște interviuri în presă. Și am spus-o și aici pe Instagram. Trăiesc foarte, foarte, foarte bine fără să apar la televizor. Dacă am apărut la televizor, la orice emisiune am fost vreodată, am fost chemată insistent chiar, de multe ori.

Dacă am făcut niște proiecte, ele mi-au fost propuse mie, nu le-am cerut eu. Dar, în secunda în care viziunea mea nu a mai coincis cu viziunea lor… Și când am fost la Kanal D, și când am fost la B1 pe vremuri, și când am fost în Antenă, de fiecare dată când viziunile noastre au fost diferite, am mers pe drumuri diferite. Nu a însemnat că ne-am certat, nu a însemnat că a fost vreo problemă, ci pur și simplu”, a spun Oana Roman, în mediul online.

