Tudor Chirilă îi dă replica lui Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a făcut o serie de declarații la adresa sa într-o emisiune televizată. Artistul a reacționat public printr-o postare fermă pe rețelele de socializare, în care respinge categoric informațiile potrivit cărora ar face parte dintr-un grup de lucru guvernamental pentru reforma legilor justiției.

Declarația făcută de Sorin Grindeanu

Totul a pornit de la o intervenție a lui Sorin Grindeanu, președintele PSD, în cadrul unei emisiuni difuzate marți la Gândul. În timpul discuției, liderul social-democrat a sugerat că Tudor Chirilă ar fi implicat într-un comitet de lucru creat la nivelul Guvernului, punând sub semnul întrebării expertiza unor persoane publice care își exprimă opinii pe tema legilor justiției.

„Acel comitet, și nu vreau să trimit în derizoriu, care e expertiza unor domni/doamne de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției? (…) Habar n-am care e expertiza lui Tudor Chirilă în domeniul juridic și nici nu mă interesează să aflu. Știu că în țara asta există CSM, știu că există diverse organisme, există comisie parlamentară la Senat, există comisie parlamentară la Camera Deputaților… peste tot în lume legile se fac în Parlament”, a fost declarația lui Sorin Grindeanu.

Reacția lui Tudor Chirilă

La două zile distanță, Tudor Chirilă a reacționat printr-un mesaj dur publicat pe Facebook. Artistul a negat orice implicare într-un astfel de grup și a catalogat afirmațiile drept „o aberație” și „o ticăloșie”. Acesta a subliniat că nu este membru în niciun comitet sau grup de lucru guvernamental și că informația vehiculată este complet falsă.

„Ticălosul domn Sorin Grindeanu, scriitorul fără carte, sluga lui Dragnea, cel cu Ordonanța 13 – noaptea ca hoții, prietenul mafioților Nordis, băieții ăia care au țepuit sute de oameni, președintele partidului care a măcelărit legile justiției, apărătorul Liei Savonea și în general un impostor politruc, face ceea ce probabil că știe să facă cel mai bine: răspândește ȘTIRI FALSE“, a scris Tudor Chirilă, joi seară, pe Facebook.

Tudor Chirilă consideră că asocierea numelui său cu un astfel de demers instituțional este o tentativă de discreditare, în contextul în care, de-a lungul timpului, a avut poziții publice ferme pe teme sensibile din societate.

„A avut o declarație în care acreditează ideea că eu aș fi membru în Comitetul de lucru pentru reforma din justiție din cadrul guvernului Bolojan. Bineînțeles că nu e adevărat, e o aberație și ticăloșia e cu atât mai mare cu cât impostorul cu cartea fantomă știe foarte bine ce se întâmplă în guvern că e în coaliția de guvernare.

Deși ar vrea să nu mai fie ca să poată să vină din nou partidul la furat când s-o mai redresa bugetul. Da probabil că-l deranjează că suntem câțiva care ne dăm cu părerea despre justiție, pensiile magistraților sau plagiatorii ca Marinescu și s-a gândit că un pic de ticăloșie ar putea să mă discrediteze un pic. Probabil că îi va reuși că în general dezmințirile sunt mai puțin vizualizate decât atacurile”, a mai scris Tudor Chirilă.

„Nu sunt membru în niciun comitet și în niciun grup de lucru legat de justiție”

Reacția sa vine într-un climat tensionat, în care dezbaterile privind reforma legilor justiției continuă să stârnească controverse. Artistul sugerează că atacul ar avea legătură tocmai cu opiniile exprimate public de mai multe persoane cunoscute, care au criticat anumite inițiative legislative.

„Reiau. Nu sunt membru în niciun comitet și în niciun grup de lucru legat de justiție. E o aberație pe care niciun ziar online, nimeni dintre cei care au preluat ca atare această minciună nu s-a chinuit s-o verifice întrebându-mă.

Ca orice cetățean cu drepturi în țara asta pot să-mi dau cu părerea despre lucruri care ne privesc pe toți. Chiar dacă îi convine sau nu lui Grindeanu. Când minți despre o persoană publică doar ca să decredibilizezi un demers al guvernului din care faci parte cred că poți fi catalogat drept ticălos. Deși istoricul domnului Grindeanu îl recomandă de ani buni în acest sens”, a mai scris artistul.

Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se uitau la noi din față și din spate. Am avut doi copii cu abuzatorul meu”

