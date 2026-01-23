Printre Războinicii de la Survivor România 2026 se regăsește și Adrian Kaan, un antreprenor în vârstă de 34 de ani, care a lăsat deoparte munca și se concentrează pe forța lui fizică și psihică pentru a pune mâna pe marele trofeu.

Înainte să plece în Republica Dominicană, concurentul din show-ul de la Antena 1 a dezvăluit că a mers la psiholog, deoarece Survivor România i se pare, în primul rând, un joc psihologic!

„Merg până în finală! Nu știu cum o să reacționez în condițiile astea. Nu poți să știi… Sunt două echipe și câștigă un singur om. Nu mi-am făcut nicio strategie, e un joc psihologic, înainte de un joc sportiv. Mă bazez pe asta. Am fost la psiholog două ședințe și sunt pregătit”, a spus Adrian Kaan.

Tânărul în vârstă de 34 de ani este tatăl unei fetițe și a recunoscut că îi va fi foarte greu să stea departe multe luni alături de familia lui. „Fata o să îmi lipsească cel mai mult. Atuul meu e că sunt competitiv”, a adăugat Adrian Kaan.

Potrivit postărilor lui de pe rețelele de socializare, concurentul de la Survivor România 2026 este pasionat de fotbal (acolo unde joacă pe postul de portar), de lupte și de fitness.

