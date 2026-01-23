Rabinul Andrew Baker este atât director al Afacerilor Evreiești Internaționale în Comitetul Evreiesc American (American Jewish Committee), cât și, începând cu anul 2009, reprezentant personal al președintelui în exercițiu al OSCE pentru combaterea antisemitismului.

AUR s-a opus Legii Vexler

Într-o scrisoare deschisă publicată pe 20 ianuarie 2026 în presa americană, Andrew Baker, a avertizat că George Simion, liderul AUR, intenționează să solicite mai multe întâlniri la nivel înalt la Washington în această săptămână în care se află în vizită în America. În acest context, Baker a cerut autorităților americane să transmită un mesaj „clar și critic” și să i se ceară să ia măsuri verificabile pentru reformarea partidului său.

În aceeași scrisoare deschisă, Andrew Baker a mai precizat: „Membrii partidului AUR din Parlament s-au opus tuturor legislațiilor care promovează educația despre Holocaust și pedepsesc infracțiunile antisemite și alte crime motivate de ură. L-au atacat și intimidat fizic chiar și pe deputatul Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, în sălile Parlamentului, în timp ce i-au adresat insulte antisemite, strigând «jidan», «trădător» și «la gazare». Ei promovează moștenirea criminalului în masă al evreilor din timpul Holocaustului”. Partidul AUR a declarat Holocaustul din România drept o «problemă minoră» și s-a opus includerii educației despre Holocaust în programa școlară. Menține relații strânse cu rețele de extremă dreapta inspirate de mișcarea Garda de Fier din epoca fascistă”.

Rabinul Andrew Baker lucrează în Comitetul Evreiesc American din anul 1979, este expert în antisemitism în Europa și a fost decorat pentru activitatea sa diplomatică de președinții Germaniei, Lituaniei, Letoniei și României (Traian Băsescu și Klaus Iohannis).

„E foarte puțin probabil ca cineva din conducerea Congresului american să se întâlnească cu George Simion”

– Libertatea: De ce credeți că partidul AUR amenință să anuleze progresele înregistrate de România, care a făcut pași importanți în combaterea negării Holocaustului și a antisemitismului, care erau odată o caracteristică proeminentă a peisajului postbelic?

– Andrew Baker: În editorialul pe care l-am scris, am vrut să spun că progresul în abordarea trecutului său din perioada Holocaustului datează de peste 20 de ani, de când am creat comisia istorică prezidată de Elie Wiesel și, sincer, la momentul respectiv, motivul pentru asta era că existau oameni, cred, care spuneau același gen de lucruri pe care le spun astăzi membrii partidului AUR. Știți, ei privesc legionarii, Garda de Fier, ca expresii pozitive ale naționalismului patriotic românesc.

Au respins orice vinovăție a mareșalului Antonescu în uciderea evreilor. La vremea aceea, ei sugerau chiar că singurul Holocaust din România a avut loc pe teritoriul controlat de Ungaria. Așa că acesta a fost punctul de plecare, cred, în efortul de două decenii al României de a se confrunta cu această istorie. A început cu acea comisie istorică, dar au existat măsuri, vreau să spun, care au dus lucrurile mereu înainte.

Asta nu înseamnă că antisemitismul a dispărut sau că distorsionarea Holocaustului a încetat, dar cred că am considerat întotdeauna că lucrurile evoluează într-o direcție pozitivă. Și s-ar putea argumenta că, prin legislația adoptată de Parlament, s-au luat măsuri mai ferme pentru combaterea antisemitismului și a acestui tip de revizionism al Holocaustului, ce readuce în prim-plan figuri din era fascistă. Și asta ar fi putut fi un punct final pe drumul spre progres.

Dar a apărut AUR, care a devenit un partid foarte popular, iar unii dintre liderii săi sunt, oricum, antisemiți împătimiți. Și ei readuc aceeași viziune a epocii fasciste pe care o vedeam acum 25 de ani, dar atunci era o viziune mai mult din ignoranță. Acum, acești lideri AUR o fac cu deplină cunoștință și intenție.

De aceea am spus că amenință să inverseze tendința, pentru că este o forță negativă care, aș spune, chiar și acum 10 ani era greu de găsit și de menținut.

– Președintele AUR, George Simion, se află în aceste zile în vizită la Washington DC, împreună cu câțiva colegi, intenționând să se întâlnească și cu membri ai Congresului SUA. Ce rezultate credeți că va avea această vizită?

-Scopul lui este să poată reveni din America și să spună: „Am fost primit, am fost acceptat la Washington”. În mod efectiv, acest lucru transmite semnalul că e un partid politic perfect acceptabil și legitim. Dacă membrii Congresului american, guvernul american, vor fi de partea lui și îl vor primi, George Simion presupune că este ceva ce va folosi în avantajul său politic acasă.

Avem 435 de membri ai Congresului, fiecare poate face ce vrea. Așadar, vreau să spun că nu cred că ar fi o surpriză dacă unul sau doi dintre ei s-ar întâlni cu Simion. Dar nu cred că ar însemna ceva semnificativ. Cred că este foarte puțin probabil ca cineva din conducerea Congresului, republican sau democrat, să se întâlnească cu Simion. Adică, există un oficial al Departamentului de Stat de la nivelurile inferioare care a fost desemnat să se întâlnească cu el.

Administrația SUA sau Departamentul de Stat ar spune că au o politică de a se întâlni cu multe partide politice de opoziție, cu prieteni și aliați. Aș vrea să spun că preferăm să nu se întâlnească deloc, dar cred că nu va fi o întâlnire cu zâmbete și strângeri de mână, ci mai degrabă o întâlnire care va avea loc și atât.

George Simion și membri AUR, la Washington DC. Foto: captură pagina de Facebook a lui George Simion

„Am fost surprinși că președintele Nicușor Dan nu a aplicat legislația pentru combaterea antisemitismului”

– Simion pretinde că este vocea unui „partid patriotic” european și susține că legislația adoptată de Parlamentul român și confirmată de Curtea Constituțională a țării îi încalcă în mod nedrept dreptul la libertatea de exprimare. Care este opinia dumneavoastră privind aceste afirmații?

– AUR este un partid care a fost uneori explicit, flirtând cu siguranță cu simbolurile fasciste ale antisemitismului, ale legionarilor letoni și ale Gărzii de Fier și așa mai departe, adică genul de acțiuni, retorică și partide care au fost respinse până acum și de mulți ani în societățile europene mainstream, în Austria, în Germania, în Franța.

Nu este loc pentru astfel de retorică. Faptul că utilizarea sloganurilor sau simbolurilor naziste este interzisă în Germania sau Austria nu a împiedicat apariția partidelor populiste, care se exprimă liber. Nu văd nicio diferență în ceea ce privește România. Așadar, cred că este o problemă falsă să spunem că libertatea de exprimare a celor de la AUR este cumva restricționată de o astfel de lege.

– Ce ar trebui să facă autoritățile în ceea ce privește pozițiile antisemite ale AUR?

– Aici există o linie roșie clară. Acest antisemitism al AUR nu poate fi acceptat. Sub președinția României, Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) s-a reunit în 2016 la București și a adoptat definiția de lucru a antisemitismului. Cred că a devenit acum definiția operativă a antisemitismului adoptată de 45 de țări, utilizată de sute de organisme subguvernamentale. În mod ironic, originea sa a fost în România. Așadar, cred că ideea că antisemitismul ar trebui să aibă cumva un nou cămin alături de Simion și colegii săi de la AUR în România este jignitoare. Și sper că majoritatea românilor au înțeles acest lucru.

– De ce România nu ia măsuri mai dure și nu aplică legi mai stricte în ceea ce privește antisemitismul?

– Cred că legislația care a fost în cele din urmă adoptată în acest sens poate face acest lucru, dacă este aplicată. Am fost surprinși că președintele Nicușor Dan nu a aplicat legislația pentru combaterea antisemitismului imediat după ce a devenit președinte. Așa că rămâne de văzut. Dar cred că legislația oferă acum cel puțin instrumentele prin care România poate aborda antisemitismul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE