Autoturismul, condus de un tânăr de 23 de ani, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat violent, impactul fiind fatal pentru ambii ocupanți.

Șoferul și tatăl său, în vârstă de 56 de ani, aflat pe locul din dreapta, au fost declarați decedați la fața locului.

„Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Băilești au stabilit că tânărul, din comuna Afumați, se deplasa pe DJ 561 A din direcția Băilești către Boureni când, din motive ce urmează să fie clarificate, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat”, a transmis IPJ Dolj.

Cauzele exacte ale producerii accidentului sunt în prezent investigate de polițiștii rutieri din Băilești.

