Într-un interviu acordat după câștigarea premiului, Yoshihiro Tsuchiya, proprietarul din a treia generație al localului, a dezvăluit secretul din spatele succesului său: un ingredient special, păstrat încă de la deschiderea restaurantului în 1960.

Concret, Tsuchiya a explicat că uleiul folosit la prăjirea puiului nu a fost niciodată complet înlocuit de la înființarea restaurantului. „Uleiul învechit” este considerat cheia pentru a oferi preparatului o „aromă complexă” și un „gust unic” imposibil de reprodus cu ulei proaspăt. „Este un detaliu care ne diferențiază de concurență”, a declarat Tsuchiya.

Totuși, această practică a stârnit controverse pe rețelele de socializare. Unii utilizatori au acuzat restaurantul că ar pune în pericol sănătatea clienților, folosind un ulei care, tehnic, conține molecule ce datează de 66 de ani. În replică, reprezentanții Wakatori au subliniat faptul că uleiul este îngrijit zilnic prin filtrare, curățare și completare cu ulei proaspăt. „Nu este vorba despre același ulei integral de acum șase decenii, ci despre un amestec care păstrează o mică parte din lotul inițial”, au explicat aceștia.

Procedura, descrisă de Tsuchiya, implică îndepărtarea impurităților și a resturilor de carne din ulei în fiecare seară, după care o cantitate mică de ulei vechi este combinată cu unul proaspăt. „Este o tehnică asemănătoare cu cea utilizată în prepararea supelor tradiționale, precum faimoasa supă Oden de la restaurantul Otafuku din Tokyo, care se bazează pe același amestec de peste 70 de ani”, a adăugat proprietarul.

Cu toate acestea, specialiștii în alimentație avertizează că uleiul reutilizat poate deveni periculos din cauza substanțelor nocive care se formează în urma prăjirii repetate, cum ar fi acizii grași trans și acrilamida. „Chiar dacă uleiul este diluat zilnic cu unul proaspăt, acumularea acestor substanțe în timp nu poate fi complet evitată”, susțin aceștia.

Practicile culinare de acest gen nu sunt unice în lume. Pe lângă cazul celebru al supei Oden din Tokyo, un restaurant din cartierul Ekkamai, Bangkok, folosește aceeași bază de supă de peste 50 de ani. Totuși, diferențele dintre prepararea supelor și prăjirea alimentelor în ulei sunt semnificative, subliniază experții.

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