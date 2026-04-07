Povestea restaurantului cunoscut de șoferii de TIR a început încă din 1876

Restaurantul a fost fondat în aprilie 1876, fiind inițial un punct de oprire pentru călători și poștașii din Austro-Ungaria. În ultimele decenii, locul a devenit un punct de atracție pentru șoferii de TIR-uri care traversează zona Vallagarina, relatează portalul de știri Corrieredeltrentino.it.

Actualul administrator al localului a fost nevoit să renunțe la afacere pentru că toți copiii lui au ales alt drum în viață. Odată ce tinerii și-au schimbat cariera, bărbatul a fost nevoit să vândă locul pe care l-a făcut celebru în rândul șoferilor de camion.

„Sunt mulțumit că ei vor continua activitatea, sunt o familie frumoasă”, a declarat Roberto Folgarait, actualul administrator al localului. Decizia de a preda afacerea a fost influențată de faptul că ceilalți membri ai familiei au ales alte drumuri în viață.

Restaurantul își păstrează preparatele tradiționale de aproape 150 de ani

Înainte de schimbarea conducerii, pe 28 martie 2026, restaurantul a sărbătorit aniversarea a 150 de ani de existență cu un eveniment dedicat bucătăriei locale.

Meniul a inclus preparate tradiționale precum „tortilla de cartofi" și specialitatea casei „porca vacca", o combinație de carne salată și ardei iute cultivat în Isera.

Familia Singh a asigurat că va păstra rețetele tradiționale, dar va adăuga și pizza în ofertă, pentru a atrage o gamă mai largă de clienți.

Cine este femeia care a condus afacerea timp de aproape opt decenii

Din cei 150 de ani în care micul restaurant din Italia a funcționat, timp de opt decenii a fost condus de o femeie. Rosina Comper a fost celebrată cu această ocazie.

„Acum are 87 de ani. A început să lucreze aici de când era copil, ajutându-și părinții, care, din păcate, au murit tineri”, a povestit fiul său, Roberto, pentru sursa citată mai sus.

Restaurantul din Italia a fost vizitat de un celebru chef

Un alt capitol remarcabil din istoria localului a fost vizita celebrului Chef Rubio, în 2018, în cadrul emisiunii „Camionisti in trattoria”.

„A fost o zi minunată, el este exact așa cum apare la televizor. Au venit foarte mulți să-l vadă și am câștigat și noi câțiva clienți noi atunci”, își amintește cu zâmbetul pe buze Roberto Folgarait. Vizita a fost recomandată de un grup de șoferi de camioane fideli localului.

Restaurantul vechi de 150 de ani este popular printre șoferii de TIR din Italia

Deși vremurile s-au schimbat, Posta Vecchia rămâne un punct de atracție pentru șoferii de TIR care tranzitează regiunea, fiind apreciat pentru serviciile oferite, inclusiv spațiile de parcare și dușurile disponibile.



„Nu avem o parcare foarte mare, încap aproximativ douăzeci de camioane, dar șoferii au tot ce le trebuie aici. În fiecare an primim premiul Truckfly pentru servicii”, a adăugat Folgarait.



Localul atrage șoferi din toată Europa, inclusiv din Olanda, Germania și Austria, păstrând vie tradiția de a oferi un loc de relaxare pentru cei aflați în lungi călătorii.

