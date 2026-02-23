Orașele cu cea mai bună mâncare din lume sunt în Italia: patru dintre ele sunt la doar două ore de București

Italia este considerată destinația ideală pentru pasionații de gastronomie

Italia este considerată destinația ideală pentru pasionații de gastronomie, conform unui studiu realizat de Titan Travel, citat de Express.uk.

Șapte orașe italiene se află în topul locațiilor pentru experiențe culinare interactive, iar Florența ocupă primul loc. În cele șapte orașe se spune că turiștii vor găsi cea mai bună mâncare din lume în 2026. Locurile sunt cunoscute și pentru arhitectură, istorie și artă, iar unele dintre ele și-au câștigat un loc important pe harta modei internaționale.

Florența este unul dintre orașele cu cea mai bună mâncare din lume. Foto: Shutterstock

Toate aceste orașe sunt și destinații turistice preferate de Români, patru dintre orașe fiind la doar două ore distanță de București.

Cele șapte orașe din Italia, considerate locul cu cea mai bună mâncare din lume

Florența nu impresionează doar prin artă și istorie, ci și prin cele 231 de cursuri de gătit pe care le oferă. Dintre acestea, 74% au evaluări de patru stele sau mai mari, ceea ce face din acest oraș un punct de pornire ideal pentru cei care doresc să învețe secretele bucătăriei italiene.

Una dintre străzile cu restaurante din Roma. Foto: Shutterstock

Pe lângă Florența, alte șase orașe italiene se remarcă prin ofertele lor culinare: Palermo, Bologna, Roma, Veneția, Napoli și Milano. Napoli a fost desemnat orașul cu cea mai bună mâncare din lume și în 2025, iar aici turiștii pot descoperi celebra pizzerie pe care a vizitat-o chiar și Julia Roberts.

Avantajul major al acestor destinații este proximitatea dintre ele. De exemplu, călătoria cu trenul între Florența și Bologna durează doar 35 de minute, iar de acolo puteți ajunge în Veneția în aproximativ o oră și jumătate.

Bucătăria și preparatele culinare, o modalitate prin care turiștii experimentează o destinație

În prezent, turiștii nu mai vor să viziteze doar obiectivele turistice. Călătorii își doresc experiențe unice, senzoriale, iar gastronomia este una dintre principalele atracții de acest fel.

„Astăzi, turiștii vor mai mult decât să vadă atracțiile. Vor să experimenteze cu adevărat o destinație. Mâncarea este o modalitate fantastică de a face acest lucru, deoarece te conectează direct cu viața și tradițiile locale. Participarea la un curs de gătit în străinătate îți permite să faci ceva, să înveți ceva și să te întorci cu o abilitate valoroasă”, a declarat Conform Cassie Strickland, expert în turism, pentru sursa citată mai sus.

Experiențele cele mai autentice se regăsesc în bucătăriile conduse de chef-i locali sau familii tradiționale, care împărtășesc nu doar rețetele, ci și poveștile din spatele acestora, după cum adaugă Strickland.

Patru dintre orașele cu cea mai bună mâncare sunt la doar două ore de București

Petru dintre aceste orașe se află la doar două ore cu avionul, de la București. Turiștii români care își doresc să experimenteze bucătăria italiană pot ajunge la Roma în aproximativ 2 ore și 10 minute, în Napoli în doar 2 ore și 5 minute, în Bologna în 2 ore și 10 minute și în Milano în 2 ore și 25 de minute.

O stradă plină de magazine și restaurante din Napoli. Foto: Nejdet Duzen / Shutterstock.com

Pentru cei care doresc să descopere adevărata esență a bucătăriei italiene, o călătorie care leagă mai multe orașe este soluția ideală. De exemplu, distanța dintre Roma și Napoli este de doar 90 de minute cu trenul, la fel ca cea dintre Roma și Florența. Turiștii care ajung în Milano pot vizita un restaurant care a devenit popular pentru că servește un singur fel de mâncare.

Milano și Bologna sunt, de asemenea, conectate printr-o călătorie de o oră. Italia reprezintă, fără îndoială, destinația de vis pentru oricine dorește să îmbine pasiunea pentru călătorii cu arta culinară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE