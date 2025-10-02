Cel care a deschis localul din Italia a decis să încetinească ritmul: mai puține meniuri kilometrice, fără îmbuibări, dar cu mai multă substanță. „Selecție mică, dar bună”, de preferat la prețuri accesibile.

La numărul 79 de pe Corso Garibaldi se încearcă această formulă, cu o notă de stil franțuzesc în nume și în amenajare: La Rue. Tot franțuzesc este și meniul, cel mai scurt din oraș. Un singur fel principal: antricot. Clientul poate alege doar cum să fie gătit.

La acest restaurant din Italia se vine fără rezervări și cu ceva răbdare pentru a face față cozii (o constantă în prima săptămână de deschidere). Odată așezat la masă, opțiunea e clară: salată verde, apoi carne de vită tăiată subțire, un sos secret și cartofi prăjiți la discreție. Preț fix: 35 de euro.

În acești bani intră apa, tacâmurile și chiar și porția suplimentară. În afară de acest fel de mâncare, mai sunt deserturi și o listă de vinuri bine aleasă.

Ideea a devenit imediat știre. „Meniul cu un singur fel de mâncare la Milano este viitorul. Astăzi oamenii vor să mănânce bine, dar în cantități mai mici decât altădată. Iar siguranța sumei pe care o vei cheltui are și ea o importanță”, spune Vivia Francesca Guarducci Antinori, unul dintre asociați.

Proprietarii mizează și pe timpul petrecut la masă, limitat la 45-60 de minute, oferind astfel și certitudinea duratei mesei. „Suntem încă în perioada de rodaj, dar ne apropiem și de acest obiectiv”, mai precizează asociatul.

Deocamdată, cifrele confirmă promisiunea: în primele 12 zile de la deschidere, cu o capacitate de aproximativ 90 de locuri (care ar putea ajunge la 150 odată cu deschiderea terasei), media zilnică a fost de 350 de mese servite, evident în mai multe serii.

Pentru vegani, momentan opțiunea este „salată dublă, apoi cartofi prăjiți: vom crea ceva special, dar deocamdată nu am avut multe cereri”.

Pe partea eco-friendly, obiectivele declarate sunt: creșterea cu 60% a ingredientelor achiziționate de la furnizori locali, reducerea cu 15% a deșeurilor din bucătărie și menținerea sub 50% a proporției deșeurilor solide reciclate sau transformate în compost.

În curând, urmează o a doua locație deschisă, chiar alături de acest restaurant: „La Baguette”, unde se va servi un sendviș tipic franțuzesc cu antricot, sos secret și cartofi prăjiți. Este versiunea „la pachet” și pentru livrări a aceleiași idei.

Modelul nu s-a născut aici: „Există mai mulți operatori în lume, în Franța și nu numai, care aplică o formulă similară, mereu cu salată, sos și cartofi prăjiți. Noi am adus-o în Italia”, spune administratorul Efficiens, firma care a lansat proiectul La Rue.

Denumirea de antricot se referă la un anumit mușchi de vită dezosat, specific părții dorsale a animalului, între mușchi și coaste. Tradiția este bine înrădăcinată în Franța, unde rețetele îi atestă succesul încă din bucătăriile secolului al XVIII-lea.

