Rețeta de Pumpkin Spice Latte poate fi preparată și acasă

Deși este asociat cu Starbucks, Pumpkin Spice Latte ar putea fi acum preparată și acasă, după o rețetă simplă. Potrivit Cooktoria.ro, această rețetă este „cea mai bună și cea mai ușoară” variantă de a reproduce celebra băutură.

Pumpkin Spice Latte a devenit un fenomen cultural în ultimii ani, marcând începutul sezonului de toamnă pentru mulți consumatori. Popularitatea sa a determinat mulți entuziaști să încerce să recreeze rețeta acasă. „Secretele” au fost dezvăluite de o fost angajată a celebrei cafenele care a postat trucurile pe blog.

Lista de ingrediente pentru rețeta de Pumpkin Spice Latte

Pentru a prepara Pumpkin Spice Latte acasă, aveți nevoie de câteva ingrediente esențiale:

  • Sos de dovleac
  • Espresso
  • Lapte
  • Opțional: frișcă

Sosul de dovleac, elementul cheie al rețetei, se prepară din:

  • 1 cană piure de dovleac
  • 1/2 cană zahăr
  • 1/2 linguriță condiment pentru plăcintă cu dovleac (opțional)

Pentru a prepara sosul, se amestecă ingredientele într-o cratiță mică și se fierb la foc mic timp de 10 minute. După răcire, se mixează până devine o pastă fină.

Cum se poate prepara Pumpkin Spice Latte acasă

Pașii pentru pregătirea băuturii au fost publicați pe blogul american. Mai departe iată, în ordine, tot ceea ce ar trebui să faci pentru a obține celebra băutură caldă, chiar la tine în bucătărie:

  • Pasul 1: Se prepară espresso-ul folosind metoda preferată (mașină de espresso, capsule, ibric italian).
  • Pasul 2: Se încălzește și se spumează laptele.
  • Pasul 3: Se adaugă 1/4 cană de sos de dovleac și espresso într-o cană de 450 ml. Se amestecă bine.
  • Pasul 4: Se toarnă laptele spumat peste amestecul de dovleac și espresso.
  • Pasul 5: Opțional, se decorează cu frișcă și se presară scorțișoară deasupra.

Ce avantaje oferă un Pumpkin Spice Latte făcut acasă

Prepararea Pumpkin Spice Latte acasă oferă mai multe avantaje:

  • Control asupra ingredientelor și cantităților
  • Economie de timp și bani
  • Posibilitatea de a adapta rețeta după preferințe

În prezent, celebra băutură costă aproape 29 de lei la Starbucks, iar pentru cei care își doresc să o consume zilnic, o rețetă pentru acasă ar putea fi un adevărat ajutor.

Cei care fac singuri sosul de dovleac ar fi bine să știe că acesta se poate păstra la frigider până la șapte zile, permițând prepararea mai multor porții de Pumpkin Spice Latte în decursul unei săptămâni. Dincolo de celebra băutură caldă, mai sunt și alte rețete delicioase cu dovleac pe care iubitorii le pot încerca acasă.

Pumpkin Spice Latte, deși asociată cu lanțul Starbucks, poate fi recreat cu succes acasă. Această rețetă oferă o alternativă accesibilă, permițând iubitorilor acestei băuturi să se bucure de ea ori de câte ori doresc, fără a fi nevoiți să părăsească confortul propriei case.

Cum a apărut Pumkin Spice Latte

Pumpkin Spice Latte (PSL) a fost creat în 2003 într-un laborator de inovație Starbucks, ca parte a unei serii de băuturi de sezon dezvoltate după succesul Peppermint Mocha. Echipa formată din dezvoltatori și oameni de știință culinari a testat mai multe opțiuni pentru o băutură de toamnă, inclusiv arome de ciocolată, caramel și scorțișoară, însă s-a stabilit să rupă tiparul cu un latte aromat cu „pumpkin spice”, o combinație de condimente tradiționale pentru sezonul rece: scorțișoară, nucșoară, cuișoare.

Ideea a pornit de la aromele clasice ale plăcintei cu dovleac, iar echipa a efectuat și experimente gustative, combinând espresso cu plăcintă de dovleac pentru a captura gustul autentic. Lansarea a avut loc inițial în două orașe, Vancouver și Washington DC, unde succesul a fost imediat, depășind toate așteptările. Pe baza acestei popularități, băutura a fost introdusă în toate cafenelele Starbucks din SUA și ulterior la nivel global.

În 2025, celebra cafenea Starbucks a renunțat la politica prin care permitea oricui să se relaxeze în interiorul locației sau să folosească toaleta fără să cumpere ceva.

